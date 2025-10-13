হোম > জাতীয়

জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে স্বাক্ষর করবেন যাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এরই মধ্যে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ দলগুলো দুজন করে প্রতিনিধির নাম ঐকমত্য কমিশনে পাঠিয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর এ নেতারা জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করবেন।

জুলাই জাতীয় সনদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপির পক্ষে স্বাক্ষর করবেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে স্বাক্ষর করবেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের ও সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এ ছাড়া জাতীয় নাগরিক পার্টি—এনসিপির পক্ষে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করবেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি—এলডিপির পক্ষে মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. নেয়ামুল বশীর; রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম ও মিডিয়া সমন্বয়ক সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন; নাগরিক ঐক্যের পক্ষে দলের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ও সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার; বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জাসদের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান ও স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মুশতাক হোসেন; আমার বাংলাদশ পার্টির পক্ষে চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ এবং জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ ও মহাসচিব মোমিনুল আমিন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষে প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন ও যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান; খেলাফত মজলিসের পক্ষে আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ ও ড. আহমদ আবদুল কাদের; বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষে সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ ও মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ; জাকের পার্টির পক্ষে ভাইস চেয়ারম্যান শহীদুল ইমলাম ভূঁইয়া ও মহাসচিব শামীম হায়দার; নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষে সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা আবদুল মাজেদ আতহারী ও মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইযহার; জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষে সহসভাপতি মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী ও মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষে চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল কাদের ও মহাসচিব মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবেন।

এ ছাড়া গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষে দলের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল; জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন ও সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব; গণঅধিকার পরিষদের পক্ষে সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান; বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য বহ্নিশিখা জামালী; বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) পক্ষে দলের সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) পক্ষে সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান রশীদ ফিরোজ ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন; জাতীয় গণফ্রন্টের পক্ষে সমন্বয়ক আমিনুল ইসলাম টিপু বিশ্বাস ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিটু বিশ্বাস এবং বাসদ-মার্ক্সবাদীর পক্ষে সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবেন।

জুলাই সনদে স্বাক্ষরের জন্য লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খন্দকার মিরাজুল ইসলাম; ভাসানী জনশক্তি পার্টির পক্ষে চেয়ারম্যান শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু ও মহাসচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ সেলিম; আমজনতার দলের পক্ষে সভাপতি কর্নেল (অব.) মিয়া মশিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান এবং গণফোরামের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের নাম পাঠানো হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের পক্ষে সমন্বয়ক ও এনপিপি ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ; জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি—জাগপার সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমান; ১২-দলীয় জোটের পক্ষে জোটপ্রধান ও জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার; জোটের সমন্বয়ক ও জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা এবং জোটের মুখপাত্র ও বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম স্বাক্ষর করবেন।

তবে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল—বাসদ ও বাসদ-মার্ক্সবাদী—এই চার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জুলাই সনদে থাকা নোট অব ডিসেন্টের বিষয়টি সুরাহার পর স্বাক্ষরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে তারা।

