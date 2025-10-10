হোম > জাতীয়

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জানাজা শনিবার সকালে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জানাজা আগামীকাল শনিবার (১১ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। আজ শুক্রবার জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান এ তথ্য জানিয়েছেন।

কবি মোহন রায়হান জানিয়েছেন, পরিষদের আয়োজনে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আগামীকাল শনিবার বেলা ১১টায় তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে।

‘অন্যপ্রকাশ’-এর প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম জানিয়েছেন, এরপর বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজা হবে। পরে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

এর আগে, আজ বিকেল ৫টার দিকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

এক সপ্তাহ ধরেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ৩ অক্টোবর রাজধানীর ধানমন্ডিতে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে যাওয়ার পথে গাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে গাড়িচালক একজনের সহায়তায় তাঁকে পার্শ্ববর্তী একটি হাসপাতালে নেন। খবর পেয়ে মাজহারুল ইসলামসহ অন্যরা সেখানে যান। সেখান থেকে তাঁকে ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ল্যাবএইড হাসপাতালের জনসংযোগ কর্মকর্তা চৌধুরী মেহের-ই-খুদা তখন জানিয়েছিলেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। এরপরে ডা. মাহবুবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। তাঁর হার্টে অস্ত্রোপচার করে রিং পরানো হয়।

শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মারা গেছেন

পরের দিন শনিবার থেকে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। অক্সিজেন লেভেল কমতে থাকে, ফুসফুসে পানি জমার কারণে পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে রোববার সন্ধ্যায় লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা লাইফ সাপোর্টে থাকার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। পরে আবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে পুনরায় লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। আজ বিকেল ৫টায় চিকিৎসকেরা লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নিয়ে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন বলে মাজহারুল ইসলাম জানিয়েছেন।

