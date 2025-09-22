হোম > জাতীয়

পুলিশ পরিদর্শক থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) পদে কর্মরত ৩৯ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) করা হয়েছে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব তৌছিফ আহমেদের সাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর যোগদান পত্র দাখিল করবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের তালিকা নিচে যুক্ত করা হলো—

