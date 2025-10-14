হোম > জাতীয়

আওয়ামী লীগের নেতা হানিফসহ ৪ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মাহবুব উল আলম হানিফ। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামিকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

আজ মঙ্গলবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ আদেশ দেন।

মামলার অপর তিন আসামি হলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসগর আলী ও কুষ্টিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান।

শুনানিতে আজ প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে ট্রাইব্যুনালকে জানানো হয়, ওই চার আসামির কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। পরে ট্রাইব্যুনাল আসামিদের হাজির হওয়ার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন।

এদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অপর মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য ২৩ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়েছে। ইনুর পক্ষে আইনজীবী নাজনীন নাহার শুনানির প্রস্তুতির জন্য সময় চান। পরে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন।

শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সারা দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আজ শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের মতো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন চিফ প্রসিকিউটর।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে অভিযোগের পক্ষে বিভিন্ন সাক্ষীর দেওয়া জবানবন্দি তুলে ধরেন।

এ সময় ওবায়দুল কাদেরের সংবাদ সম্মেলন, যাত্রাবাড়ীতে পুলিশ কর্মকর্তার ছেলেকে গুলি করে হত্যা, সাভারে পুলিশের সাঁজোয়া যান (এপিসি) থেকে ফেলে ইয়ামিনকে হত্যার ভিডিও এবং শেখ হাসিনার সঙ্গে হাসানুল হক ইনু, ঢাবির তৎকালীন ভিসি মাকসুদ কামাল ও শেখ ফজলে নূর তাপসের কথোপকথনের অডিও শোনানো হয়; যা চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

