প্রবাসীদের ভোটের নিবন্ধন এবং ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রকাশ করল ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে পোস্টাল ব্যালটে (আইটি সাপোর্টেড) ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধন এবং ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার ইসির ওয়েবসাইটে এ প্রক্রিয়ার নমুনা প্রকাশ করা হয়। এতে ‘পোস্টাল ভোটিংয়ের (আইটি সাপোর্টেড) তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া এবং পোস্টাল ভোটিংয়ের (আইটি সাপোর্টেড) ভোটদান প্রক্রিয়া’র বিষয় তুলে ধরা হয়।

পোস্টাল ভোটিংয়ের (আইটি সাপোর্টেড) নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এরই মধ্যে জানিয়েছেন, প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি ভোটারদের জন্য পোস্টাল ভোটিংয়ের (আইডি সাপোর্টেড) নিবন্ধনের জন্য পোস্টাল ভোট বিডি নামে অ্যাপ চালু করবে। ভোটের জন্য নিবন্ধন করতে গুগল প্লে-স্টোর অথবা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে মোবাইল অ্যাপ POSTAL VOTE BD ডাউনলোড করা যাবে এবং মোবাইলে ইনস্টল করতে হবে।

এই অ্যাপের মাধ্যমে ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে অনলাইনের নিবন্ধনে সহজ কয়েকটি ধাপে আবেদন সম্পন্ন করা যাবে। এগুলো হলো প্রথমে Postal Vote BD অ্যাপ চালু করতে হবে; দেশ নির্বাচন বাছাই (বাংলাদেশ ছাড়া) করতে হবে; নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে; মোবাইলে একটি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) যাবে; ওটিপি ইনপুট দিয়ে নম্বর যাচাই করতে হবে; ছবি তুলতে হবে ভোটারের। লাইভ ফেস ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করতে হবে; জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে সেলফি তুলতে হবে; রেজিস্ট্রেশনের জন্য এনআইডির ছবি তুলতে হবে, যা যাচাই হবে; পাসপোর্টের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই হয়ে যাবে; বিদেশে অবস্থানরত ঠিকানা দিতে হবে, যে ঠিকানায় পোস্টাল ব্যালট পেপার যাবে; অ্যাকাউন্ট যাচাই করার পর নিবন্ধিত হবে; এরপর পোস্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন ভোটার।

পোস্টাল ভোটিংয়ে (আইটি সাপোর্টেড) ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া

ইসির নির্ধারিত খাম পাওয়ার পর তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোট দিয়ে ফিরতি খামে পাঠানোসহ কয়েকটি ধাপ তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো ব্যালট পেপার পৌঁছতে অ্যাপে দেওয়া ঠিকানা তুলে ধরা হবে; ভোট দিতে ইসির নির্দেশনাবলি পাওয়া যাবে; মোবাইল নম্বর নিশ্চিত করতে হবে; নিজের ছবি তুলতে হবে; খামের ওপর কিউআর কোড স্ক্যান করতে হবে; ব্যালট পেপারে ক্রম বা টিক চিহ্ন দিয়ে ভোট দিতে হবে; ব্যালট পেপারের নমুনা; খামের ভেতরে থাকা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে; ভোট দিয়ে রিটার্ন খামে ব্যালট পেপার রেখে তা বন্ধ করতে হবে এবং নিকটস্থ পোস্ট অফিসে জমা দিতে হবে।

এরই মধ্যে আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাসীদের কাছে খাম পাঠানো হবে। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নাম থাকবে না, শুধু প্রতীক থাকবে। প্রতীকের পাশে একটা স্পেস করে দেওয়া থাকবে। সেই স্পেসে ভোটার টিক চিহ্ন অথবা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ভোট দেবেন।

