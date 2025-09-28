দুর্নীতি মামলা: এজলাসে দুর্জয়কে দেখে কেঁদে ফেললেন স্ত্রী

অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ১১ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয়কে আদালতে হাজির করা হয়েছে।
আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে তাঁকে হাজির করা হয়।
এ সময় তাঁর মাথায় হেলমেট, গায়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হাতে হাতকড়া ছিল। কাঠগড়ায় তোলার পর হেলমেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হাতকড়া খুলে দেওয়া হয়।
এরপর এজলাসে আগে থেকে অবস্থান করা দুর্জয়ের স্ত্রী ফারহানা রহমান হ্যাপি ও বোন কাঠগড়ার কাছে এগিয়ে যান। দুর্জয়ও কিছুটা এগিয়ে আসেন। কথা বলতে শুরু করার একপর্যায়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন ফারহানা। দুর্জয়ের বোন ভাইয়ের হাতে চুমু খান।
অল্প কিছুক্ষণ পর পুলিশ সদস্যরা দুর্জয়ের স্ত্রী আর বোনকে সরে যেতে বলেন। এরপর দুর্জয়ের আইনজীবী আদালতের অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।
আজ দুর্জয়ের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ছিল। কিন্তু মামলার তদন্ত সংস্থা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিবেদন দাখিল করতে না পারায় আগামী ৭ জানুয়ারি প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়।
গত ৩ জুলাই রাজধানীর লালমাটিয়া এলাকা থেকে সাবেক ক্রিকেটার দুর্জয়কে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে মোট ১১ কোটি ২১ লাখ ৮১ হাজার ৭৯০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর দুদকের পরিচালক আবুল হাসনাত বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এ মামলায় গত ২৯ জুলাই দুর্জয়কে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।