আদালতের রুল ও ডিসির চিঠি বিবেচনায় ফরিদপুরের আসন নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে: ইসি সচিব

ফরিদপুরের দুই সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিক্ষোভের জেরে আদালতের রুল ও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) চিঠি বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘যেহেতু রিটের ব্যাপারটা আছে, তাই কমিশন রিট ও ডিসি সাহেবের যে সুপারিশ, এগুলো বিবেচনায় নিয়ে যেটা আইনগতভাবে প্রযোজ্য, সেই ব্যবস্থা নেবে। এটা হচ্ছে সচিব হিসেবে আমার কথা। তবে কমিশন এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। কমিশন এ বিষয়ে পরে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে।’
গতকাল সোমবার সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে ফরিদপুরে সহিংস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইসি সচিবকে চিঠি দিয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান জেলা প্রশাসক।
সেখানে জেলা প্রশাসক উল্লেখ করেন, ফরিদপুর-২ ও ৪ আসনের সংসদীয় সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ওই তালিকায় ফরিদপুর-৪-এর অন্তর্গত দুটি ইউনিয়ন আলগী ও হামিরদী জাতীয় সংসদীয় আসন ফরিদপুর-২-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার আলগী, হামিরদী ইউনিয়নসহ উপজেলার সাধারণ জনগণ উক্ত আসন বিন্যাস বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করতে থাকেন। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটতে থাকে।
সর্বশেষ গতকাল বিক্ষোভকারীরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, ভাঙ্গা থানা, হাইওয়ে পুলিশের কার্যালয়সহ সরকারি গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। এ ছাড়া বিক্ষোভকারীরা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে রাখেন। এতে দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ জনগণকে তীব্র ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। বিক্ষোভকারীরা তাঁদের দাবির সমর্থনে কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন।
এই পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা না হলে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বড় ধরনের অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।
এই অবস্থায় ফরিদপুর-২-এর (নগরকান্দা ও সালথা) অন্তর্গত ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন আলগী ও হামিরদীকে ফরিদপুর-৪-এর (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) মধ্যে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ওই চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়।
এদিকে ফরিদপুরের দুই আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে ইসির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন করেছেন এলাকাবাসী।
আজ হাইকোর্টের বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ-সংক্রান্ত একটি রিট আবেদনের শুনানি শেষে রুল জারি করেন।
রুলে জানতে চাওয়া হয়, এই প্রজ্ঞাপন (সীমানা পুনর্নির্ধারণের) কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না। রুলের জবাব দিতে সংশ্লিষ্টদের আগামী ১০ দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার হুমায়ুন কবির পল্লব।
আসন পুনর্নির্ধারণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার এরই মধ্যে বলেছেন, আইন অনুযায়ী আন্দোলন করে বা দেশের কোনো আদালতে গিয়ে কোনো লাভ হবে না।