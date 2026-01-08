ইসি ইনসাফে বিশ্বাসী, আগের মতো পাতানো নির্বাচন হবে না: সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী এবং সবাই নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাবেন। আগের মতো এবার কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না। আজ বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আপিল দায়ের কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, ‘আমরা ইনসাফে বিশ্বাসী। আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা কোনো মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপিল করার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে।’
সিইসি নাসির উদ্দিন জোর দিয়ে বলেন, আইন সবার জন্য সমান এবং কমিশন বিধিবিধান অনুযায়ী শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে।
অতীতের নির্বাচনের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করে নাসির উদ্দিন বলেন, আগে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সহিংসতা ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটত, কিন্তু এবার অত্যন্ত চমৎকার ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি, যা একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।
সিইসি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ওপর মানুষের আস্থা ও আগ্রহ বেড়েছে। দূরদূরান্ত থেকে প্রার্থীরা আপিল করতে আসছেন, যা প্রমাণ করে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক মহলের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি আগ্রহ রয়েছে।
ইসিতে সমন্বয় সেল স্থাপন
সংসদ ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে একটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। ভোটের পরদিন পর্যন্ত এই সমন্বয় সেল চালু থাকবে। দেশের যেকোনো নাগরিক নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম ও অপপ্রচার-সংক্রান্ত অভিযোগ বা তথ্য আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের পাঁচটি নম্বরে জানাতে পারবেন।
আজ নির্বাচন কমিশন (ইসি) এ-সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিকের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমন্বয় সেলে ০২৫৫০০৭৪৭০, ০২৫৫০০৭৪৭১, ০২৫৫০০৭৪৭২, ০২৫৫০০৭৪৭৪, ০২৫৫০০৭৫০৬ এই নম্বরগুলোতে ফোন করে যোগাযোগ করা যাবে।