শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা: আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশা শিক্ষা উপদেষ্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সি আর আবরার। ছবি: সংগৃহীত

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সাম্প্রতিক শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা অনাকাঙ্ক্ষিত। অবশ‍্যই এতে শিক্ষাকার্যক্রম ব‍্যাহত হচ্ছে। তবে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় বাসায় দেরি করে ফেরা নিয়ে দারোয়ান ও এক ছাত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কির পর অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। গ্রামবাসীর মধ্যে কয়েকজনের আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

এ ঘটনায় জারি হওয়া ১৪৪ ধারা এখনো চলছে। আজ মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত চলমান থাকবে। তবে প্রশাসন ও ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এ ঘটনার একটি সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি রাখার দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়েও চলছে উত্তেজনা। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলছে। ভেটেরিনারি ও পশুপালন অনুষদের ডিগ্রিকে একীভূত করে একটি কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়ার দাবিতে ২৫১ জন শিক্ষক কর্মকর্তাকে গত রোববার দিনভর অবরুদ্ধ করে রাখে শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদের উদ্ধার করতে বহিরাগতরা হামলা করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোববার রাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে হল ত‍্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু একাংশ হল না ছেড়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।

