ব্যক্তিগত সফরে সিঙ্গাপুরে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা, করাবেন চিকিৎসাও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম ব্যক্তিগত সফরে তিন দিনের জন্য সিঙ্গাপুরে গেছেন। জানা গেছে, সেখানে তিনি চিকিৎসাও করাবেন।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) সুজিৎ দেবনাথ স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপনে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার বিদেশযাত্রার বিষয়টি জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নূরজাহান বেগম ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (ট্রানজিট সময় বাদে) সিঙ্গাপুর সফর করবেন। এ সফরকে ব্যক্তিগত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং উপদেষ্টার সঙ্গে থাকবেন তাঁর ছেলে আবরার জামান। সব ব্যয়ভার নিজেই বহন করবেন।

মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, নূরজাহান বেগম নিয়মিত সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করান। তিনি থাইরয়েড ক্যানসারের জটিলতায় ভুগছেন। আগে থেকেই চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপে ফলোআপ পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পন্ন করতে তিনি সাধারণত সিঙ্গাপুরেই যান। গতকাল সোমবার রাতে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেছেন।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘উপদেষ্টা হওয়ার আগেও তিনি নিয়মিত সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করতেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরও চিকিৎসার জন্য একইভাবে যাচ্ছেন। এবারের সফরও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সিঙ্গাপুরে তাঁর চিকিৎসকের সঙ্গে একটি ফলোআপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে।’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

