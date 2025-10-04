হোম > জাতীয়

কাঁচা মরিচের দাম আরও চড়া আমদানিতে কমার আশা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

দেশের বাজারে কাঁচা মরিচের দাম আরও বেড়েছে। মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে পণ্যটির দাম বেড়েছে কেজিতে ২০০ টাকার বেশি। রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে গতকাল শনিবার কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে ৩৬০-৪০০ টাকা কেজি। তবে পাড়া-মহল্লার কোনো কোনো ছোট দোকানে ৪০০ টাকার ওপরেও বিক্রি হতে দেখা যায়।

খুচরা বিক্রেতা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, সাম্প্রতিক কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আবাদি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দাম চড়ছিল। তার ওপর দুর্গাপূজার কারণে স্থলবন্দরগুলো বন্ধ থাকায় মরিচের সরবরাহে টান পড়ে। সব মিলিয়েই দাম বেড়েছে। এখন আবার আমদানি শুরু হওয়ায় দাম কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচা, শান্তিনগর, মালিবাগসহ কয়েকটি বাজারে খুচরায় কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে ২৫০ গ্রাম ১০০ টাকা করে। সে হিসাবে প্রতি কেজির দাম পড়ে ৪০০ টাকা। তবে খিলগাঁও, বাসাবো, মুগদাসহ কিছু বাজারে আবার ২৫০ গ্রাম ৯০ টাকা বা প্রতি কেজি ৩৬০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা যায়। অন্যদিকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সবজির দোকানগুলোতে ২৫০ গ্রাম মরিচের দাম ১১০ টাকাও রাখা হয়েছে।

বাজারের তথ্য বলছে, গত সপ্তাহের শুরুতেও কাঁচা মরিচের দাম ২০০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি ছিল। সপ্তাহের মাঝামাঝি দাম বেড়ে ২৫০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। বৃহস্পতিবার প্রায় ৩০০ টাকা কেজি বিক্রি হয় খুচরা বাজারে। শুক্রবার দাম আরও বেড়ে ৩৫০ টাকায় ওঠে।

মুগদা বাজারে সবজি বিক্রেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘পাইকারি বাজারে মরিচের সরবরাহ খুব কমে গেছে। আগে প্রতিদিন দুই পাল্লা (১০ কেজি) মরিচ কিনতাম। এখন ৩-৪ কেজি পাওয়াই কঠিন। দাম অতিরিক্ত বেশি হওয়ায় বিক্রেতারাও কম করে আনছেন।’

এর আগে গত আগস্ট মাসে কাঁচা মরিচের দাম ৩০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে আমদানির দুয়ার খুলে দেয় সরকার। এতে দামও কমে এসেছিল।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বলছে, সেপ্টেম্বরের শুরুতেও খুচরায় কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে ১০০-১৬০ টাকা কেজি দরে। সেপ্টেম্বরের শেষে দাম বেড়ে তা ২০০-২৮০ টাকায় ওঠে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশে কাঁচা মরিচের উৎপাদন খুব কম এখন। যেটুকু আবাদ হয়েছে তার ফলন অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ কাঁচামাল আড়ত মালিক সমিতির সভাপতি ইমরান মাস্টার বলেন, বৃষ্টিতে দেশের আবাদি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন স্থলবন্দরও ছয় থেকে আট দিন বন্ধ। পচনশীল পণ্য হওয়ায় কাঁচা মরিচ আগে থেকে মজুত করা যায়নি। ফলে সরবরাহের সংকট হয়েছে। তবে পূজার ছুটি শেষে আবার আমদানি শুরু হওয়ায় আগামী দুই থেকে চার দিনের মধ্যে দাম কমে আসবে।

ফের আমদানি শুরু

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছয় দিন বন্ধ থাকার পর ভারত থেকে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে গতকাল কাঁচা মরিচ আমদানি শুরু হয়েছে। গতকাল এ বন্দর দিয়ে ভারতীয় পাঁচটি ট্রাকে ৪৯ মেট্রিক টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। বন্দরে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা দরে। আমদানি করা এসব মরিচ সরবরাহ হচ্ছে ঢাকা, সিলেট, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলা শহরে। এ ছাড়া পাঁচ দিন ছুটির পর দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল দিয়েও গতকাল আবার পণ্য আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়েছে। আজ রোববার থেকে খুলবে বাংলাবান্ধাসহ আরও কয়েকটি স্থলবন্দর।

