জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অতি জরুরি বৈঠকে বসেছেন প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বৈঠক শুরু হয়। শুরুতে সূচনা বক্তব্য দেন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এরই মধ্যে বক্তব্য দিয়েছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। বৈঠকে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ দলগুলোর নেতারা উপস্থিত রয়েছেন।

আগামী ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) পূর্বঘোষিত দিনে সনদ স্বাক্ষর আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ, শেষ মুহূর্তে এসে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য তীব্র হয়ে উঠেছে। এমন প্রেক্ষাপটে ‘অতি জরুরি’ বৈঠক ডেকেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে দলগুলোর কাছে জুলাই জাতীয় সনদের ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। চূড়ান্ত জুলাই সনদে বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলা নেই।

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ না দেখে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ইসলামী আন্দোলনসহ পাঁচটি ইসলামপন্থী দলও জামায়াতের অবস্থান সমর্থন করবে বলে নেতারা জানিয়েছেন।

জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ আপত্তির বিষয়গুলো উল্লেখ থাকায় স্বাক্ষর করবে না বাংলাদেশ জাসদ, সিপিবি, বাসদ ও বাসদ-মার্ক্সবাদী। এদিকে গণতন্ত্র মঞ্চের একাধিক দলও স্বাক্ষর না করার পক্ষে বলে জানা গেছে। স্বাক্ষর না করার বিষয়ে ভাবছে গণফোরামও।

