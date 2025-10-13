হোম > জাতীয়

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক ঘোষণা, ফ্লাইট চালু শিগগির

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

ছবি: সংগৃহীত

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ের সিএ-১ শাখা থেকে যুগ্ম সচিব আহমেদ জামিল স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দ্য সিভিল অ্যাভিয়েশন রুলস, ১৯৮৪-এর রুল ১৬-এর সাবরুল (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ হিসেবে ঘোষণা করল।

জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

প্রসঙ্গত, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এরই মধ্যে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৬ হাজার ৭৭৫ ফুট থেকে বাড়িয়ে ৯ হাজার ফুট করা হয়েছে এবং প্রস্থ ২০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে।

অন্যদিকে আরও একটি চলমান প্রকল্পে রানওয়েটির সমুদ্রের ভেতরে ১০ হাজার ৭০০ ফুট পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এর ফলে ওয়াইড-বডির বড় এয়ারক্রাফট এখন পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে নিরাপদে ওঠানামা করতে পারবে।

নতুন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের নির্মাণকাজও প্রায় শেষের পথে। প্রায় ৩৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টার্মিনালে বছরে ১৮ লাখ যাত্রী সেবা পাবেন, যা বর্তমান সক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি।

বর্তমানে চারটি দেশীয় এয়ারলাইনস—বিমান বাংলাদেশ, ইউএস-বাংলা, নভোএয়ার ও এয়ার অ্যাস্ট্রা নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে কক্সবাজারে। আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর জন্য স্থানীয় ও বিদেশি এয়ারলাইনগুলোকে আকৃষ্ট করতে বেবিচক এরই মধ্যে একাধিক দফা বৈঠক করেছে।

তবে এয়ারলাইনস সূত্রগুলো জানায়, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর আগে বাণিজ্যিক টেকসই, যাত্রী চাহিদা ও রুট সম্ভাবনা নিয়ে এখনো কিছু গুরুতর উদ্বেগ রয়ে গেছে।

এরই মধ্যে ইউএস-বাংলা ও বিমান বাংলাদেশ সম্ভাব্য রুট ও বাজার যাচাই করছে।

সম্পর্কিত

দেশ থেকে পালানোর প্রশ্নই আসে না, সেফ এক্সিট প্রসঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টা

হর্ন ব্যবহারে বিআরটিএর কঠোর নিষেধাজ্ঞা, আইন ভাঙলে ব্যবস্থা

আগামীকাল সারা দেশে সরকারি কলেজে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

বাংলাদেশের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠনের প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার

শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষকেরা, বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি

ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম বরখাস্ত

পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা যুক্ত করার প্রস্তাব

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা