এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরম খাঁ হলে রোববার সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস)। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস)।

আজ রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরম খাঁ হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাশিসের সদস্যসচিব মো. রেজাউল করিম লিটন।

তিনি বলেন, ‘অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা মাত্র এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া, ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ও ৫০ শতাংশ উৎসব ভাতা পান। অথচ একই কারিকুলামের অধীনে একই সিলেবাস, একই একাডেমিক সময়সূচি, একইভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিয়োজিত থেকে আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে পাহাড় সমান বৈষম্য।

‘তা ছাড়া বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা নেই, আর্থিক নিশ্চয়তা নেই, সামাজিক মর্যাদা নেই, অবসর ও কল্যাণের নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের বিকল্প নেই। জাতীয়করণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা দিতে হবে।’

তিনি বলেন, সরকারি ও বেসরকারি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ এখন সময়ের দাবি। সরকারি নিয়মে পূর্ণাঙ্গ বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা প্রদান, সরকারি স্কুলের মতো বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ষষ্ঠ গ্রেডে এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতন সপ্তম গ্রেডসহ টাইমস্কেল প্রদান, কল্যাণ ও অবসর সুবিধার টাকা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অবসরের ছয় মাসের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাশিসের আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান সরকার, সংগঠনের নেতা মো. আবদুল কুদ্দুস, শরিফুল আলম, ফরিদুল ইসলাম, মো. আউয়াল মোল্লা, শাজাহান কবির, আ. ছাত্তার তালুকদার, সেতারা বেগম, মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

