হোম > জাতীয়

হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেম্বারে, বিসিবি নির্বাচনে বাধা নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রথম বিভাগ ক্রিকেট সময় মতো শুরু করতে পারছে না বিসিবি। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলামের চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করে হাইকোর্টের আদেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া চেম্বার আদালতের সিদ্ধান্ত আগামী রোববার পর্যন্ত চলমান থাকবে।

হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন।

সেই সঙ্গে আগামী রোববার শুনানির জন্য দিন ধার্য করে দিয়েছেন আদালত। হাইকোর্টের আদেশে স্থগিতাদেশ চলমান থাকায় বিসিবির নির্বাচনে আপাতত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

এর আগে বিসিবির সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর মনোনয়নের ফরম পূরণ করে জমা দিতে আমিনুল ইসলাম ১৮ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা বরাবর চিঠি দেন।

তবে ওই চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এ বি এম মনজুরুল আলমসহ চারজন কাউন্সিলর (১৮ সেপ্টেম্বরের আগে মনোনীত) রিট করলে হাইকোর্ট ২২ সেপ্টেম্বর চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেন। পরে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ওই দিনই আবেদন করে চেম্বার আদালতে। তাতে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করা হয়।

আজ রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ শুনানিতে অংশ নেন।

রিট আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। বিসিবির পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহিন এম রহমান।

১৮ সেপ্টেম্বর পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, বিসিবির কাউন্সিলর হিসেবে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নাম প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা মানা হয়নি। আগের ফরম বাতিল করে বিসিবি থেকে পাঠানো নতুন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাউন্সিলরের নাম পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তবে ওই চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এ বি এম মনজুরুল আলমসহ চারজন কাউন্সিলর (১৮ সেপ্টেম্বরের আগে মনোনীত) ২২ সেপ্টেম্বর রিট করেন।

সম্পর্কিত

ভয় দেখিয়ে ৪১ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ—আসামি সাইফুজ্জামান, তাঁর স্ত্রীসহ ৮

খাগড়াছড়ির গুইমারায় হামলায় ৩ পাহাড়ি নিহত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখপ্রকাশ

৫৪ বছরে পা দিল বিমানবাহিনী

জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ও সরকার যে সম্ভব, তা জনগণকে দেখাতে পেরেছি: তথ্য উপদেষ্টা

দুর্নীতি মামলা: এজলাসে দুর্জয়কে দেখে কেঁদে ফেললেন স্ত্রী

দুই মাস ধরে অনিশ্চয়তায় আছি, কখন নামব: তথ্য উপদেষ্টা

দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে স্বল্পমূল্যের জলবায়ু-সহনশীল আবাসন তৈরিতে সহায়তার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা শ্রমিকদের কারওয়ান বাজারে সড়ক অবরোধ

খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা বৈঠকে বসেছেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অবসর কল্যাণ ট্রাস্টে অতিরিক্ত ৪% কর্তন: রায় বাস্তবায়নের দাবি শিক্ষকদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা