ভারত থেকে শেখ হাসিনা-কামালকে ফেরাতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যাওয়ার ভাবনা সরকারের

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ভারত থেকে ফেরত আনতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যাওয়ার কথা ভাবছে সরকার।
আজ বৃহস্পতিবার ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল এ তথ্য জানান।
আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আওয়ামী লীগনেত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল— উনাদের এক্সট্রাডিশনের জন্য চিঠি দিচ্ছি। যেহেতু উনারা এখন কনভিক্টেড, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত, কাজেই আমরা মনে করি ভারতের এখন বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য, বাংলাদেশের মানুষের বিচারের আকাঙ্ক্ষা সেটা পূরণ করার জন্য। এই দায়িত্ব পালনে ভারত যেন আমাদের সাথে এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী তার অবলিগেশন পালন করে, সেজন্য সেটা স্মরণ করি দিয়ে ভারতকে আমরা চিঠি দিচ্ছি।’
তিনি আরো বলেন, ‘একই সাথে এই কনভিক্টেড ব্যক্তিদের দেশে ফেরানোর জন্য আন্তর্জাতিক যে অপরাধ আদালত রয়েছে রোমে, সেখানে আমরা কোনো রকম এপ্রোচ করতে পারি নাকি সেটা বিচার–বিবেচনা করার জন্য অচিরেই বসে সিদ্ধান্ত নিব।’
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারিয়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। তাঁকে ফেরত দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বারবার ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়নি। অভ্যুত্থানের পর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও ভারতে অবস্থান করছেন।
জুলাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে গত সোমবার শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত–১।
আগামী তিন-চার কার্যদিবসের মধ্যে গণভোটের অধ্যাদেশ তৈরি করা হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানান আসিফ নজরুল।