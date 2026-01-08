সিইসির সঙ্গে ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনপ্রধানের বৈঠক

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইয়াবস।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বৈঠকটি হয়।
বৈঠক শেষে ইভার্স ইয়াবস সাংবাদিকদের জানান, ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে ইইউর ২০০-র মতো পর্যবেক্ষক থাকবেন।
ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনপ্রধান বলেন, ‘আমরা মাত্র আমাদের মিশন শুরু করেছি। আমাদের একটি দল আছে, যারা পুরো প্রক্রিয়ার শেষ পর্যন্ত কাজ করবে এবং সব বিস্তারিত তুলে ধরে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।’
বাংলাদেশে প্রাক্-নির্বাচনী পরিবেশকে কীভাবে দেখছেন—এ প্রশ্নের জবাবে ইভার্স ইয়াবস বলেন, ‘যেমনটি আমি বলেছি, আমরা সদ্য এখানে এসেছি। বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ, যেখানে বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় সমাজ রয়েছে। আমরা শুধু ঢাকা নয়; দেশের অন্যান্য অঞ্চলও পর্যবেক্ষণ করব, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইইউ কোন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেবে—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো যেমন—ভোটার নিবন্ধন, অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট গ্রহণের আয়োজন এবং পুরো প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এটি বাংলাদেশে আমার প্রাথমিক সফর, যেখানে আমি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক করছি। সে কারণেই আমার প্রথম দিকের সফরগুলোর একটি নির্বাচন কমিশন।’
সিইসির সঙ্গে বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে—এ প্রশ্নের জবাবে ইভার্স ইয়াবস বলেন, ‘সিইসি আমাদের পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে আয়োজন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমি আশা করি, নির্বাচন কমিশন বিষয়টি যথাযথভাবে মোকাবিলা করবে।’