জিয়াউল আহসান সিরিয়াল কিলার: সাবেক সেনাপ্রধান

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানকে সিরিয়াল কিলার হিসেবে উল্লেখ করেছেন সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল ভূঁইয়া। আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ জেরার সময় তিনি বলেন, জিয়াউল আহসান সিরিয়াল কিলার হওয়ায় তাঁকে পদোন্নতি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না জেনারেল (অব.) ইকবাল করিম ভূঁইয়া।
তাঁকে জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী আমিনুল গণি টিটো। সঙ্গে ছিলেন জিয়াউল আহসানের বোন আইনজীবী নাজনীন নাহারসহ আরও কয়েকজন।
শতাধিক গুম-খুনের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলার আসামি বরখাস্ত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
আসামিপক্ষের আইনজীবীর প্রশ্নের জবাবে সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম জানান, তিনি সেনাপ্রধান থাকাকালে জিয়াউল আহসান লে. কর্নেল থেকে কর্নেল পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। প্রমোশন বোর্ডের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে এই পদোন্নতি দেওয়া হয়। তবে জিয়াউল কখনো ভালো অফিসার ছিলেন না। সেনাবাহিনীতে সচরাচর স্টাফ কলেজ করা ছাড়া কাউকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় না। জিয়াউল আহসান স্টাফ কলেজ করার যোগ্যতা কখনো অর্জন করেননি এবং স্টাফ কলেজ করেননি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে তিনি কোনো ব্যাটালিয়ান কমান্ড করেননি। তাই তিনি কর্নেল পদে পদোন্নতির যোগ্য ছিলেন না।