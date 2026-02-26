হোম > জাতীয়

ভোটার দিবসের সব কর্মসূচি স্থগিতের নির্দেশ ইসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

আগামী ২ মার্চ ৮ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে ঘোষিত সব ধরনের কর্মসূচি স্থগিত রাখতে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। দিনটি উদযাপনে সারা দেশে ৫৭০টি কমিটি করেছিল ইসি। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে সর্ব কর্মসূচি স্থগিত রাখতে নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি।

ইসির উপসচিব মো. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠিতে জানানো হয়, ভোটার দিবস উপলক্ষে গঠিত সব কমিটির আহ্বায়ক এবং মাঠ পর্যায়ে ইসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।

কর্মসূচির স্থগিতের বিষয়ে জানতে চাইলে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভোটার দিবস আমরা বড় পরিসরে পালন করতে চাই। কিন্তু নির্বাচনের কারণে গুছিয়ে উঠতে পারি নাই। এটা পরে আরও বড় পরিসরে উদযাপন করব। তাই এখন স্থগিত করেছি।’

কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, আগামী ২ মার্চ ৮ম ‘জাতীয় ভোটার দিবস’ উদযাপন উপলক্ষে ঘোষিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচিসহ মাঠ পর্যায়ের সব আয়োজন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখতে নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা দিয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ৮ম জাতীয় ভোটার দিবসের সব কর্মসূচি স্থগিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হলো।

সম্পর্কিত

আঙ্কেল, আপনি কি রোজা রাখেন—প্রধানমন্ত্রীকে শিশুর প্রশ্ন

বগুড়া থেকে শুরু ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ, উদ্বোধন ১০ মার্চ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে খলিলুর রহমানের সাক্ষাৎ, ঢাকা সফরের অপেক্ষায় শাহবাজ

মব থেকে ফায়দা নিতে গেলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে: আইজিপি

মেলা শুরু, আজ জমার আশা

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

সেনাবাহিনীর আরও ৬ উচ্চ পদে রদবদল, নতুন কিউএমজি শাহীনুল হক

তিন আসনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে জামায়াত প্রার্থীর আবেদন

লোকসান কমাতে সমঝোতার চেষ্টা করছি: বিদ্যুৎমন্ত্রী

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের যুক্তরাজ্যের আরও ৫১৮ ফ্ল্যাট-অ্যাপার্টমেন্ট জব্দের আদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা