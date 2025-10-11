হোম > জাতীয়

ইসরায়েল আমাকে মানসিক নির্যাতন করেছে, তবে আবারও ফিলিস্তিনে যাব: শহিদুল আলম

বাসস, ঢাকা  

বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম বলেছেন, ৮ অক্টোবর গাজাগামী একটি জাহাজ থেকে আটকের পর ইসরায়েলি বাহিনী তাঁকে মানসিক নির্যাতন করেছে। পাশাপাশি তারা নৌবহরের অনেকের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে।

ইসরায়েলে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার পর আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) দৃক গ্যালারিতে এক সংবাদ সম্মেলনে শহিদুল আলম এসব কথা বলেন।

শহিদুল আলম বলেন, ‘ইসরায়েলি বাহিনী আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে। তারা নৌবহরের অনেকের ওপরই শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে। আটক কেন্দ্রের ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় এবং ইসরায়েলি বাহিনী আমাদের সঙ্গের একজন প্রতিবাদকারীকে হামাস-সমর্থক আখ্যা দিয়ে গুলি করার হুমকি দেয়।’

শহিদুল আলম আরও বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী আগে থেকেই প্রস্রাব করে রাখা একটি স্থানে আটককৃতদের পেছনে হাত বেঁধে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে।

তিনি আরও জানান, ইসরায়েলি বাহিনী তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট ছুড়ে ফেলে দেয় এবং প্রতিবারই যখন তিনি পাসপোর্টটি তুলে নেন, তখন তারা তাঁকে আক্রমণ করেছে।

শহিদুল আলম বলেন, আটক আরও দুই প্রতিবাদীকে সেই সময় একে অপরের সঙ্গে কথা বলার কারণে মেশিনগানের নল দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

শহিদুল আলম জানান, মরুভূমিতে অবস্থিত ইসরায়েলের সবচেয়ে গোপন কারাগারে রাখা হয়েছিল তাঁদের। অন্য জাহাজ থেকে আটক আরেক সহযাত্রী তাঁকে বলেছেন, ইসরায়েলি বাহিনী তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছে, ‘তুমি হামাসের এজেন্ট, তোমাকে ভেতরে নিয়ে গুলি করা হবে।’

শহিদুল আলম বলেন, তাঁরা কারাগারে অনশন ধর্মঘট করেছেন এবং কারাগারে থাকাকালীন প্রায় সবাই কোনো খাবার খাননি। তবে, কেবল কয়েকজন শারীরিক দুর্বলতার কারণে খাবার গ্রহণ করেছেন।

ফিলিস্তিন মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে: দেশে ফিরে শহিদুল আলম

শহিদুল আলম বলেন, ‘আমাদের আড়াই দিন ধরে মাত্র এক প্লেট খাবার দেওয়া হয়েছিল। আমাদের যে জায়গায় ঘুমাতে দেওয়া হয়েছিল, সেটি লোহার তৈরি ছিল এবং টয়লেটের অবস্থাও শোচনীয় ছিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাতের বেলা ইসরায়েলি বাহিনী হঠাৎ করে মেশিনগান নিয়ে আটককেন্দ্রে প্রবেশ করত। তারা উচ্চ স্বরে চিৎকার করত, উঠে দাঁড়ানোর জন্য চিৎকার করত অথবা অন্য কোনো নির্দেশ দিত এবং আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করত।’

এক প্রশ্নের জবাবে শহিদুল আলম বলেন, বিশ্বনেতারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকায় তাঁরা আন্তর্জাতিকভাবে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছি এবং দেশে ফিরে আসার আগে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা হাজার হাজার জাহাজ নিয়ে আবার ফিলিস্তিনে যাব।’

