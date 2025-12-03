তারকা হোটেল থেকেও জিনিসপত্র চুরি হয়! কারা চুরি করে?

বিশ্বজুড়ে ভ্রমণকারীদের মধ্যে হোটেল রুম থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা নতুন নয়। আরামদায়ক গাউন, নরম স্লিপার কিংবা আকর্ষণীয় মগ দেখে অনেকে প্রলোভনে পড়ে সেগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেন। কিন্তু হোটেলমালিকদের মতে, অতিথিরা শুধু এসব ছোটখাটো জিনিসই নেন না, তালিকায় আছে আরও অবাক করা সামগ্রী।
বেশি নেওয়া হয় স্লিপার
গ্রিসের ফাইয়া দ্বীপে একটি বিলাসবহুল হোটেলের এক মালিক জানান, তাঁদের হোটেল থেকে বেশি নেওয়া হয় রুম স্লিপার। এগুলো দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি আরামদায়ক। পুরোনো তোয়ালে রিসাইকেল করে তৈরি এই স্লিপারের তলায় থাকে নারকেলের আঁশ। পরিবেশবান্ধব এই স্লিপার অতিথিদের নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া থাকে। তাই এগুলো নেওয়ায় কোনো সমস্যা হয় না। তবে এমন অনেক হোটেল আছে, যেখানে এসব নেওয়ার অফিশিয়াল ঘোষণা নেই। কিন্তু সেখান থেকে এসব জিনিস উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাও কম নয়।
এক হোটেলমালিক জানান, মাঝে মাঝে অতিথিরা এমন কিছু নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন, যা ব্যাগে নেওয়ার মতো নয়। যেমন রুম বা লবির সাজসজ্জার শিল্পকর্ম বা বিভিন্ন দামি সামগ্রী। তিনি বলেন, অনেকে ভদ্রভাবে অনুমতি চান, কিন্তু অধিকাংশই না জানিয়ে নিয়ে যান।
২০২৩ সালে ‘পাসপোর্ট ফটো’র এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ৮৭ শতাংশ ভ্রমণকারী স্বীকার করেছেন, জীবনে অন্তত একবার হোটেল থেকে কিছু নিয়ে গেছেন। প্রতি চারজনের একজন নিয়মিতই হোটেল থেকে কিছু না কিছু তুলে নেন বলে জানা যায়।
২০২৪ সালে ১ হাজার ৩৭৬ জন হোটেল ম্যানেজারকে নিয়ে এক জরিপে উঠে আসে বেশি চুরি হওয়া জিনিসগুলোর তালিকা।
তালিকার প্রথমে রয়েছে তোয়ালে। ৭৯ দশমিক ২ শতাংশ হোটেল এই অভিযোগ করেছে। এই তালিকায় আরও রয়েছে বাথরোব, হ্যাঙ্গার, কলম, টয়লেট্রিজ বা কসমেটিকস, কফি মেকার, হেয়ারড্রায়ার, রিমোট কন্ট্রোল, এমনকি বড় টিভিও।
জরিপে সবচেয়ে অবাক করা তথ্য হলো, কিছু হোটেল থেকে পুরো বাথরুমের বিভিন্ন স্থায়ী জিনিসও খুলে নিয়ে গেছে অতিথিরা। এক ইতালীয় হোটেল ম্যানেজার জানান, একদিন তিনি লবিতে গিয়ে দেখেন, গ্র্যান্ড পিয়ানোটি নেই। পরে জানা যায়, তিনজন অচেনা লোক ওভারঅল পরে এসে সেটি তুলে নিয়ে গেছে এবং আর কখনো ফেরত পাওয়া যায়নি।
লেক টাহোর স্টেশন হাউস ইন-এর মার্কেটিং ম্যানেজার জানান, তাঁদের হোটেলে সবচেয়ে বেশি চুরি হয় ব্র্যান্ডেড কফি মগ। নতুন ডিজাইনের মগগুলো সাধারণত লবির শেলফে রাখা থাকে। সেই দিনই অন্তত ২০টি মগ উধাও হয়ে যায়। অতিথিরা বিনা মূল্যের কফি ঢেলে হাঁটতে হাঁটতে মগগুলো নিয়ে চলে গেছেন!
ওয়েলনেস হ্যাভেনের তথ্য বলছে, পাঁচ তারা হোটেল থেকে জিনিসপত্র চুরি হওয়ার হার চার তারার তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে দামি ও বড় জিনিস হারানোর ঘটনা বেশি দেখা যায়। ট্যাবলেট কম্পিউটার পাঁচ তারা হোটেল থেকে চুরি হওয়ার আশঙ্কা চার তারার তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশি। এ ছাড়া আধুনিক স্মার্ট টিভি, কক্ষে থাকা শিল্পকর্ম এবং এমনকি ম্যাট্রেস পর্যন্ত হারানোর ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। হোটেল ব্যবস্থাপকদের মতে, বিলাসবহুল হোটেলগুলোতে দামি সুবিধা ও সাজসজ্জা থাকায় এগুলো চুরির টার্গেট হয়। তাই অনেক হোটেল এখন কক্ষে নিরাপত্তা বাড়ানো এবং মূল্যবান জিনিস ব্যবস্থাপনায় কড়া নীতি গ্রহণ করছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, হোটেলের ছোটখাটো জিনিস অতিথিরা স্মারক মনে করে সঙ্গে নিতে চান। আর বড় জিনিস চুরির ঘটনাগুলো হোটেলশিল্পের জন্য বড় ক্ষতি হয়ে দাঁড়ায়। তবে স্লিপার বা ছোট টয়লেট্রিজ নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিছু হোটেল এগুলো অতিথিদের নিয়ে যাওয়ার অনুমতিও দেয়।
