ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন ও কমিউনিকেশন খাতে পেশাদার দক্ষতা উন্নয়নে স্বীকৃত প্ল্যাটফর্ম কপিশপের উদ্যোগে দেশের প্রথম নিবেদিত বিজ্ঞাপন দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ‘ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুল’ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রথম কোর্স ‘আন্ডারস্ট্যান্ডিং কপিরাইটিং’-এর ক্লাস কার্যক্রম শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে কপিশপ বাংলাদেশের বর্তমান ও আগ্রহী নতুন বিজ্ঞাপন পেশাজীবীদের জন্য কাঠামোবদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশে কাজ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুল বিজ্ঞাপনশিল্পে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল।

প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন এই শিল্পের অভিজ্ঞ পেশাজীবীরা: অরূপ সান্যাল, এজেন্সি হেড, মাইটি, তানভীর চৌধুরী, ইসিডি, এশিয়াটিক, হাসিব হাসান চৌধুরী, ইসিডি, অ্যাডকম, সাইফুল আকবর খান, এসসিডি, এএমএল, মেজবাউর রহমান সুমন, ডিরেক্টর, ফেসকার্ড প্রোডাকশনস ও মুশফিকুর রহমান, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, এক্সপ্রেশনস ও কপিশপ।

পান্থপথের কেওডব্লিউ কোম্পানিতে সীমিত অংশগ্রহণকারী নিয়ে এই কোর্সের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা মুশফিকুর রহমান পাভেল বলেন, ‘বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনজগতের দক্ষতা এখনো মূলত গুরু-শিষ্যধর্মী পদ্ধতির মাধ্যমে আয়ত্ত করা হয়। সেই চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও যথাযথ শিক্ষার মানদণ্ডে রূপ দিতে আমরা কোর্সের মাধ্যমে নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম শুরু করেছি। অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের তৈরি ইন্ডাস্ট্রি-রিলেভ্যান্ট ও উদাহরণভিত্তিক কারিকুলামের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞাপনকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়নই আমাদের লক্ষ্য।’

