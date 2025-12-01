আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

মেষ
আজকের দিনটা আপনার জন্য একটা রোলার-কোস্টার। যদিও গ্রহরা বলছে নতুন সুযোগ পাবেন, কিন্তু বাস্তবে সেই সুযোগটা হবে ঘরের ফ্রিজে পড়ে থাকা বাসি ডাল শেষ করার। কর্মক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আজ আপনাকে প্রশংসিত করবে, তবে অফিসের চায়ের কাপটা ধোয়ার সময় যদি তা কাজে লাগান, তাহলেই বস খুশি হবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গী আজ এমন কিছু চাইবেন যা আমাজন বা আলিবাবাতেও পাওয়া যায় না—যেমন, আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ। ঝগড়া শুরু হওয়ার আগেই ‘সরি’ বলে দিন, আজকের দিনে ঝামেলা না বাঁধাতে চাইলে এর বিকল্প নেই।
বৃষ
আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আজ মজবুত হবে, কারণ অনলাইন শপিং-এর পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন। প্রেম জীবন নিয়ে গ্রহরা বলছে, আজ বাড়িতে রান্না হতে পারে আপনার প্রিয় পদ। কিন্তু সেই পদটি এতটাই তেল-মসলাযুক্ত হবে যে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সেটা এড়িয়ে চলতেই হবে। অতএব, মন ও পেটের মধ্যে আজ সারা দিন একটা মহাযুদ্ধ চলবে। নিজেকে ‘খাদ্য-সংযমী’ প্রমাণ করতে গিয়ে আজ হয়তো শুধু ডাল-ভাতেই থাকবেন, কিন্তু মনে মনে চাইবেন এক প্লেট বিরিয়ানি।
মিথুন
মিথুন রাশি মানেই দুই দিকে মন! আজ দুটো মন একসঙ্গে কাজ করবে—একটা বলবে কাজে মনোযোগ দাও, অন্যটা বলবে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করো। এই দ্বৈত-আচরণে নিজেই কনফিউজড হয়ে যাবেন। গোপনীয়তা বজায় রাখার নির্দেশ দিচ্ছে গ্রহ, তাই আজ কারোর ফোন এলে তার সামনে হাঁচি দিলেও যেন মনে হয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্র করছেন। বন্ধুরা আজ আপনার কাজের প্রশংসা করবে, কারণ আজ আপনি তাদের ধার দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলবেন।
কর্কট
আজকের দিনে আপনার আবেগ একটা রকেটের মতো ছুটবে, আর সেই রকেটটা নামবে গিয়ে সোজা ওয়ালেটের ওপর। গ্রহরা বলছে, অযাচিত খরচ হতে পারে। মনে রাখবেন, ‘অযাচিত’ মানে এমন কিছু, যা আপনার প্রয়োজন ছিল না, তবুও শপিং মলে ঢুকে কিনেছেন। পুরোনো প্রেম আজ নতুন করে ফিরে আসতে চাইবে, কিন্তু যদি পুরোনো লোন পরিশোধ করতে চান, তবে সেদিকে মনোযোগ দিন। হতাশ হবেন না, কারণ হতাশ হওয়ার মতো অনেক সময় আপনার কাছে এমনিতেই আছে! আজকের দিনটা ফোন সাইলেন্ট করে রাখুন, কারণ অপ্রত্যাশিত বার্তা মানেই হয়তো কোনো প্রাক্তন বা কোনো পাওনাদার।
সিংহ
সিংহ রাশি, আজ আপনার ভাগ্য আপনার ওপর নির্ভর করবে না—বরং ভাগ্য নির্ভর করবে আজ কতটা আলসেমি করবেন তার ওপর। গ্রহরা আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তবে তার জন্য সোফা ছেড়ে জিম-এর মেম্বারশিপ নিতে হবে। টাকা-পয়সা পরিশোধ হওয়ার দরুন আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে, তবে সেই টাকা কোথায় খরচ করবেন তা ভাবতে ভাবতেই রাত কাবার। সামাজিক অনুষ্ঠানে আজ আপনিই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবেন, তবে কেউ যদি আপনার থেকে লোন চায়, তাহলে দ্রুত সেই কেন্দ্র থেকে সটকে পড়ুন। রাজার মতো থাকুন, কিন্তু বিল মেটানোর সময় নিজেকে সাধারণ প্রজা ভাবুন।
কন্যা
আজ আবেগের বশে দৈনন্দিন রুটিনের বাইরে যাওয়ায় একটু সমস্যা আসতে পারে। যদি সকাল ৮টায় ঘুম থেকে ওঠার বদলে ৮টা ০৫ মিনিটে ওঠেন, তাহলেই সমস্যা। গ্রহরা বলছে, কর্মচারীর ব্যবহারে খুশি হবেন। এর মানে হলো, বাড়ির কাজের লোক আজ হয়তো চা-টা একটু বেশি গরম করে দেবে। প্রেমের ক্ষেত্রে, যিনি আপনার থেকে দূরে থাকেন, তাকে গভীরভাবে মিস করতে পারেন। তবে মেসেজ করার আগে বানান ভুলগুলো একবার চেক করে নিন, আবেগ যেন বানান ভুল না করায়! রুটিন মেনেই জীবনে নতুনত্ব আনুন—যেমন, প্রতিদিন এক কাপ বেশি চা খান।
তুলা
তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা সব সময় ভারসাম্য খোঁজেন। আজ খুঁজে পাবেন যে, ভারসাম্য বজায় রাখাটা আসলে একটা মিথ। গ্রহরা আপনাকে ভালোবাসা, আশা, বিশ্বাস এসব ইতিবাচক অনুভূতি গ্রহণে উৎসাহিত করছে, কিন্তু মনে রাখবেন, আজ সকালে আপনার টুথপেস্টের শেষ ফোঁটাটা ফুরিয়ে যেতে পারে—তখনো কি আপনি ইতিবাচক থাকবেন? আজ মনকে শান্ত করার জন্য ধ্যান করতে চাইবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, ধ্যান করার সেরা জায়গা হলো বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া। যেদিকে আপনার পছন্দের মিষ্টির দোকান, সেদিকে হাঁটা দিন।
বৃশ্চিক
আপনার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি আজ আপনাকে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত করবে। আজ স্বাভাবিক জিনিসকেও অস্বাভাবিক বলে মনে করবেন। যেমন, অফিসের ফাইলটা হঠাৎ সবুজ রঙের মনে হতে পারে, বা পোষা মাছের কথাগুলো আরও বেশি বুদ্ধিমত্তার মনে হতে পারে। বাড়ির কোনো দায়িত্বে ফাঁকি দিতে চাইলেও কোনো উপায় থাকবে না, কারণ গ্রহের অবস্থান বলছে আজ আপনার মা আপনাকে বাইরে যেতে বলতে পারেন। আর মায়ের সঙ্গে বাইরে যাওয়া মানেই বিনা মূল্যে কেনাকাটার গাইড পাওয়া!
ধনু
প্রতিবেশীরা আপনার কাজের এতটাই প্রশংসা করবে যে, পাড়ায় আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে। সাবধানে থাকবেন, কারণ এই প্রশংসা সম্ভবত আপনার ওপর কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার প্ল্যান। অফিসের কাজ ছাড়াও আজ আপনাকে ব্যক্তিগত কাজের জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে। এই ‘ব্যক্তিগত কাজ’ হলো পুরোনো প্রেমিক/প্রেমিকার স্ট্যাটাস দেখা বা বন্ধুর বিয়েতে কী পরবেন, তা নিয়ে গবেষণা করা। লেনদেনে অতিরিক্ত সতর্ক হোন, না হলে এমন কারও কাছে টাকা চাইতে যাবেন, যিনি উল্টো আপনার কাছেই টাকা চেয়ে বসবেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, বিশেষ করে যদি সেটা মাঝরাতে পিৎজা অর্ডার করার সিদ্ধান্ত হয়।
মকর
মকর রাশি, আজ ব্যবসার কাজে নিজেকে খুব বেশি ব্যস্ত রাখবেন। ফলস্বরূপ, বাড়ির কোনো দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত আসবে। পরিবার আজ আপনাকে মিস করবে না, কারণ আপনি এমনিতেই এত কাজ করেন যে, তারা ধরেই নিয়েছে আপনি অন্য কোনো গ্রহে কাজ করছেন। তাই, যদি আজ বাড়িতে আপনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তবে বাড়ির লোক আপনাকে সন্দেহ করতে পারে। নিজেকে একটু কম ব্যস্ত রাখুন, না হলে দেখবেন আপনার কাজের চাপে আপনার পোষা প্রাণীও স্ট্রেস নিতে শুরু করেছে।
কুম্ভ
কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। এই আমোদপ্রমোদ মানেই হলো, ঘরে ফিরে রিমোট হাতে নিয়ে শুয়ে থাকা। আজ অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, আর সেই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনার পিতাকে বা পিতার মতো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। গ্রহের এই ইঙ্গিত মনে হচ্ছে অনেকটা পুরোনো দিনের ভারতীয় সিনেমার মতো, যেখানে টাকার জন্য বাবাকেই ভরসা করতে হয়। সঙ্গীর ভালোবাসার জন্য যদি আপনি ক্ষুধিত থাকেন, তবে এই দিনটি মঙ্গলময় হবে, যদি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারেন।
মীন
আজ কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোবে। তবে মনে রাখবেন, আপনার পরিকল্পনা মানেই কিন্তু কাজের শুরুতে দশ কাপ চা খাওয়া, আর তারপরে ঘুমিয়ে পড়া। পেশাদাররা সহায়ক হবে, অর্থাৎ সহকর্মীরা আজ অন্তত আপনার কফিটা ফেলে দেবেন না। আপনার নাম নিয়ে কেউ আপনাকে মিথ্যা অপবাদে ফাঁসাতে পারে। যেমন, আড্ডার শেষ বিস্কুটটা হয়তো আপনি খাননি, কিন্তু সবাই আপনাকে দোষ দেবে। ভালোবাসার বিষয়ে, ছোট ছোট যত্নের কাজগুলো ভাগ করে নিন—যেমন, সঙ্গীর প্লেট থেকে শেষ আইসক্রিমটুকু আপনি খেয়ে ফেলুন।