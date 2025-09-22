স্ট্রেচ মার্ক সারিয়ে তুলতে কোলাজেন ট্রিটমেন্ট করানো জরুরি

প্রশ্ন: আমার ত্বক মিশ্র। ব্রণের সমস্যায় ভুগছি। ব্রণগুলো হালকা ব্যথা করে, এরপর পেকে যায়। শুকিয়ে সেরে যাওয়ার পরও দাগ থেকে যাচ্ছে। মুখে ক্রিম ও সানব্লক দিনে ব্যবহার করি। কী করলে উপকার পাব?
ফারহানা ইয়াসমিন, ঢাকা
উত্তর: বায়োহাইড্রা ট্রিটমেন্ট
ফর অ্যাকনে নিতে হবে বিউটি ক্লিনিক থেকে। একজন অভিজ্ঞ কসমেটোলজিস্টের পরামর্শ নিয়ে আপনাকে সঠিক কসমেটিক ব্যবহার করতে হবে।
প্রশ্ন: কেমিক্যাল পিল আসলে কী? কীভাবে করা হয়? এটা কি সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযোগী? আর খরচ কেমন হতে পারে?
নিনিত রহমান, সিলেট
উত্তর: ত্বকের দাগ সারাতে কেমিক্যাল পিল করা যেতে পারে। এর জন্য বিশেষজ্ঞকে আগে ত্বক দেখিয়ে পরামর্শ নিতে হবে। কেমিক্যাল পিল বিভিন্ন ধরনের হয়। অনেক ধরনের অ্যাসিডে এই পিল তৈরি। এর মাত্রাও নানা রকমের হয়। তাই উচিত হবে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করা। তিনি ত্বক দেখে পরামর্শ দেবেন, আপনার জন্য কোন ধরনের কেমিক্যাল পিল উপযোগী এবং কতগুলো সেশন আপনাকে নিতে হবে।
প্রশ্ন: থাই, তলপেট ও হাঁটুর পেছনে স্ট্রেচ মার্ক আছে। সমাধান জানাবেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা
উত্তর: স্ট্রেচ মার্ক সারিয়ে তোলার জন্য কোলাজেন ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন। এ ছাড়া কোলাজেন-সমৃদ্ধ ক্রিমও ব্যবহার করা যায়। এরপরও কাজ না হলে লেজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট, শোভন মেকওভার