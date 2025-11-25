আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

মেষ
আপনার তেজ আজ তুঙ্গে! মনে হবে, পুরো পৃথিবীটা একাই সামলে নিতে পারবেন। তবে সাবধান, এই তেজ যেন বাড়িতে টিভি রিমোট নিয়ে ঝগড়া পর্যন্ত না পৌঁছায়। আজ আপনার সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার হতে পারে ফ্রিজের ভেতরে কী আছে, সেটা খুঁজে বের করা। কর্মক্ষেত্রে কোনো মিটিংয়ে এমন একটি আইডিয়া দেবেন, যা হয় মহৎ হবে, নয়তো হাসির খোরাক। মাঝখানে কিছু নেই। সঙ্গী আপনার ডায়েট চার্ট নিয়ে একটি কড়া মন্তব্য করতে পারেন। পাল্টা জবাব দিন—‘আমি রাগী, কিন্তু ক্ষুধার্ত নই!’ তিনবার ‘ধৈর্য’ শব্দটি উচ্চারণ করে, তারপর একটা লম্বা ঘুম দিন।
বৃষ
আরাম-বিলাসিতা আপনার প্রধান আকর্ষণ। বিছানা আপনাকে চুম্বকের মতো টানবে, বিশেষ করে যখন জরুরি কাজ করার কথা। অলসতা আজ এতই বাড়বে যে কফির কাপ থেকে মুখ সরিয়ে নিতেও দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে। একটা অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসতে পারে; যেমন পুরোনো প্যান্টের পকেটে পড়ে থাকা ১০ টাকার নোট! বেশি খাওয়া বা বেশি ঘুমানো, যেকোনো একটি বেছে নিতে হতে পারে। দুটো একসঙ্গে করতে গেলে হজমের গ্রহ রুষ্ট হবেন। সঙ্গীর কাছে মিষ্টি কথায় আবদার করুন। না হলে খাবার টেবিলে ডাল-ভাত জুটবে, কিন্তু মাংস নয়।
মিথুন
দ্বৈত সত্তা আজ তুঙ্গে। একই সঙ্গে শপিং করতে চাইবেন, আবার বাড়িতে বসে নেটফ্লিক্স দেখতে চাইবেন। শেষমেশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেটফ্লিক্স দেখবেন এবং দুটো শার্ট কিনবেন—একটি পরার জন্য, অন্যটি দ্বিধা নিয়ে তাকিয়ে থাকার জন্য। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত পরিবর্তনশীল মতামতে সহকর্মীরা বিভ্রান্ত হবেন। যা বলতে চান, তা কাগজে লিখে, তারপর একবার পড়ে দেখুন। আজ এমন একজনকে মেসেজ করবেন, যাকে ভুলে গিয়েছিলেন। সে হয়তো রিপ্লাই দেবে, ‘কে আপনি?’
কর্কট
আপনার সংবেদনশীলতা আজ চরম পর্যায়ে। পুরোনো অ্যালবামের পাতা উল্টাতে গিয়ে কেঁদে ফেলতে পারেন, অথবা বিজ্ঞাপনে দুঃখের গল্প দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে পারেন। আজ রান্নাঘরে পেঁয়াজ কাটতে যাবেন না। কারণ, ওটা আপনার ইমোশনাল ডায়েরির পাতা খুলে দেবে। আত্মীয়দের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ফোন আসতে পারে, যেখানে আপনার ওজন বা ক্যারিয়ার নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। এড়িয়ে যান! ঘরের আসবাব মনোযোগ চাইবে। হয়তো পুরোনো একটি টেবিল আপনাকে ডেকে বলবে, ‘আজ একটু ধুলো ঝেড়ে দাও না, প্লিজ!’ অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। আবেগের ভারে এমনিতেই আপনার মন ভারী!
সিংহ
আপনার ‘আমিই স্টার’ মোড আজ পুরো দমে চলবে। চাইবেন সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে থাকুক। হয়তো অফিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এমন ভাব করবেন যেন আপনি কোনো হলিউড চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ারে হাঁটছেন। কর্মক্ষেত্রে বস আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে পারেন, অথবা আপনার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্য টিপ্পনিও কাটতে পারেন। ঝুঁকি নিন! এমন একটি জিনিস কিনবেন, যার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু ‘দেখে ভালো লাগছিল’ তাই কিনেছেন। এটাকেই রাজকীয় খরচ বলে! আজ পার্টনারের কাছ থেকে একটু বেশি অ্যাটেনশন না পেলে, মনে হতে পারে পৃথিবী আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে।
কন্যা
খুঁতখুঁতে স্বভাব আজ আপনাকে শান্তি দেবে না। বাড়ির ফ্রিজ বা রান্নাঘরের মসলার কৌটা বর্ণানুক্রমে সাজাতে শুরু করতে পারেন। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, কোনো একটি কাজ নিখুঁতভাবে না হলেও মেনে নেওয়া। স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করবেন না। অনলাইন সিম্পটম চেকার আজ আপনাকে ১০টি নতুন রোগ ধরিয়ে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একটি ছোট্ট ভুল অন্য কারও বড় ভুল ধরিয়ে দিতে পারে। আপনি হচ্ছেন সেই গোয়েন্দা, যার কাজ শুধু ভুল খোঁজা। জীবনসঙ্গী যদি আপনাকে বলেন, ‘অত ভেবো না তো!’—রেগে যাবেন না, এটাই আজকের দিনের সেরা টিপস।
তুলা
ভারসাম্যের খোঁজে আজ আপনি এতটা অস্থির থাকবেন যে ঠিক করতে পারবেন না ভাত খাবেন নাকি রুটি। শেষমেশ হয়তো ম্যাগি রান্না করে বলবেন, ‘এটাই জীবনের চরম ভারসাম্য!’ প্রেমের জীবন আজ ঠিক একটা তুলা যন্ত্রের মতো–একবার ওপরে, একবার নিচে। সঙ্গীকে গোলাপ দেবেন, নাকি চকলেট? এই নিয়ে রাতের ঘুম হারাম হতে পারে। খরচের খাতায় আজ ‘অতিরিক্ত ভাবনা’ লিখে রাখুন। সিদ্ধান্তহীনতার কারণে আজ কিছু টাকা সেভ হতে পারে।
বৃশ্চিক
গোয়েন্দা মন আজ সক্রিয়। হয়তো পোষা বিড়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে ভাববেন, সে কী গোপন ষড়যন্ত্র করছে; বা আপনার পাশের বাড়ির লোকের হাসি দেখে মনে হতে পারে, এর পেছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। কর্মক্ষেত্রে বস আপনাকে একটা সহজ কাজ দেবেন, কিন্তু সেটাকে জটিল করে তুলে প্রমাণ করবেন যে আপনি একজন ‘ডিপ থিংকার’! আজ কাউকে টাকা ধার দেবেন না। যদি দেন, তবে ধরে নিন সেটা একটা ‘বিনিয়োগ’ যা আর ফেরত আসবে না। তীব্র আবেগ আজ সঙ্গীকে অভিভূত করবে। হয়তো ভালোবাসায়, নয়তো আপনার অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতায়।
ধনু
মন আজ ভ্রমণের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলছে ‘বাড়ি থেকে বেরোনো বারণ!’ হয়তো ট্রাফিকে আটকে আছেন, আর সেই সময় জীবনের অর্থ নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। আজকের দিনের সেরা ভ্রমণ হবে রান্নাঘর থেকে শোয়ার ঘর পর্যন্ত। তবে প্ল্যানিংটা আন্তর্জাতিক মানের হতে পারে। আজ এমন কিছু শিখবেন যা আপনার কোনো কাজে লাগবে না, তবে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময় সেটা গর্বের সঙ্গে বলতে পারবেন। অতিরিক্ত আশাবাদী হবেন না। বস কিন্তু আপনার নিয়মিত দেরি করে অফিসে আসাটাকে ‘দার্শনিক যাত্রা’ বলে মানবেন না।
মকর
কাজ আর দায়িত্ব আপনার কাছে ইবাদতের মতো। আজ কর্মক্ষেত্রে এতটাই ডুবে থাকবেন যে পরিবারের মনে হতে পারে আপনি তাদের ‘সপ্তাহান্তে দেখা যায় এমন অতিথি’। কর্মক্ষেত্রে আজ এমনভাবে কাজ করবেন যেন আপনার পেছনে ডেডলাইন নামক একটি দুষ্টু দৈত্য তাড়া করছে। সঙ্গী আপনার মনোযোগ চাইতে পারে। মনোযোগ দিন, না হলে পরে ‘মনোযোগের মূল্য’ দিতে হতে পারে! আজ জোর করে দশ মিনিটের জন্য আরাম করুন। পৃথিবী ধ্বংস হবে না, বিশ্বাস করুন! আপনার কফি কাপটা আরামের সাক্ষী হবে।
কুম্ভ
মাথা আজ নতুন নতুন উদ্ভট আইডিয়াতে ভরা। হয়তো এমন একটি আবিষ্কারের কথা ভাবছেন যা মানুষের জীবন বদলে দেবে, যেমন: মোজার জোড়া খোঁজার একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র! বন্ধুবান্ধব হয়তো আপনার এই বিপ্লবী চিন্তা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আপনি তাতে খুশি। পুরোনো বন্ধুরা আজ আপনাকে ‘অদ্ভুত’ উপাধি দিতে পারে। এটাকে সম্মান হিসেবে গ্রহণ করুন। আজ টাকা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবেন না। আপনার ধারণাগুলো বিক্রি হলে, একদিন বিল গেটসের মতো পিৎজা কিনে খেতে পারবেন।
মীন
আপনি আজ পুরো দিন স্বপ্ন আর বাস্তবতার মাঝখানে সাঁতার কাটবেন। কেউ কিছু বললে হয়তো বলবেন, ‘হ্যাঁ, আমি শুনছি...তবে আমি আসলে একটা মেঘের ওপর বসে কটন ক্যান্ডি খাচ্ছিলাম।’ আজ আবেগপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ায়, আপনি হয়তো পোষা মাছকেও ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ বলে ঘোষণা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় দিবাস্বপ্ন দেখা আপনার জন্য স্বাভাবিক। তবে বস যদি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কী করছেন, বলুন ‘ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা’ করছেন। আজ পানি থেকে দূরে থাকুন। গভীর জলে যাওয়া নিষেধ। আপনার ভাগ্য আজ অগভীর পুকুরেই লুকিয়ে আছে।