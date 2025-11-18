আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

মেষ
মেষ মশাই, আজ আপনার কর্মস্থলটা মনে হবে যেন একটা প্রেশার কুকার—চাপ আর গরম দুটোই তুঙ্গে। কারও কথায় সহজে মেজাজ হারাবেন না। কারণ, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, আর রেগে গেলে পকেটের টাকাও বেশি খরচ হবে। সঞ্চয়ের গ্রাফ আজ উল্টো দিকে ছুটবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক খবর হলো: পুরোনো ইলেকট্রনিকস জিনিস, এমনকি সস্তার চার্জারটিও আজ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। আজ পারলে বালিশে মুখ গুঁজে থাকুন। অফিসের অশান্তি এড়িয়ে চলুন এবং চা-কফি পানের জন্য কোনোভাবেই ইলেকট্রিক কেটলি ব্যবহার করবেন না। আজ শুধু এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আপনার পরম বন্ধু।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতক! আজ সোজা প্রবেশ করছেন রোমান্টিক কমেডি সিনেমার সেটে। আপনার প্রেম জীবন আজ এত দ্রুতগতিতে দৌড়াবে যে হাঁপ লেগে যেতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য সুখবর: আজই হয়তো এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে, যার সঙ্গে সাত জন্মে ঘর করার প্ল্যান করে ফেলবেন! পরিবারের নতুন সদস্য বা একটা সারপ্রাইজ পার্টি, আজকের দিনটা মিষ্টিমধুর! ডেটিং অ্যাপে আজ ডান দিকে সোয়াইপ করার আগে অবশ্যই জেনে নিন, প্ল্যানিংটা যেন সরাসরি বিয়ের মঞ্চ পর্যন্ত না চলে যায়। একটু ধীরে, মশাই!
মিথুন
মস্তিষ্ক আজ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবের নোটিফিকেশনে জ্যাম হয়ে থাকবে। মনোযোগ? সে তো কবেই প্রেমিকার প্রোফাইলে হারিয়ে গেছে! কোনো চুক্তিতে সই করার আগে অন্তত ১০ বার পড়ুন—বন্ধুর জন্মদিনের কার্ড হলেও! আগুনের কাছাকাছি যাবেন না, আর বাইক চালালে ব্রেকটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না দেখে নিন, নইলে মাঝরাস্তায় আটকে পড়তে পারেন। ফেসবুক বন্ধ করুন! (না, এটা রসিকতা নয়, সত্যিই বন্ধ করুন!) আর আপনার মস্তিষ্ককে বলুন, ‘শান্ত হও, একটা কাজ করো, দুটো নয়!’
কর্কট
আপনি আজ ‘দায়িত্বশীল-ব্যক্তি’র ভূমিকায়। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু পকেটও ভারী হবে! আপনি যেন একাধারে অফিসের বস আর ব্যাংকের ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত আসতে পারে, আর মা-বাবার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, যা আপনার অন্যতম বড় স্বস্তি। জমানো টাকার গ্রাফ আজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে। টাকার ব্যাগটা ভালো করে লুকিয়ে রাখুন। কারণ, আজ অনেকেই ধার চাইতে আসতে পারে। আর মনে রাখবেন, আপনি আজ ‘ভালো ছেলে/মেয়ে’, তাই নিজের দায়িত্ব পালন করুন এবং হাসিমুখে সবার সেবা করুন।
সিংহ
আজকের দিনটা আপনার জন্য একটা জমজমাট হিন্দি সিরিয়াল! অংশীদারি ব্যবসায় ভাঙন আসতে পারে, তাই ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কাউকে বেশি বিশ্বাস করলে নিশ্চিতভাবে ঠকবেন। বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটিয়া আজ আপনাকে চরম বিরক্ত করতে পারে। মনে হতে পারে, আপনি যেন বিশ্বের সবচেয়ে ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হওয়া মানুষ। আজ সব ধরনের আলোচনা এড়িয়ে চলুন। একটি বড় হেডফোন পরে পছন্দের গান শুনুন। আর যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে আয়নার সামনে করুন—কমপক্ষে নিজের ওপর দোষ চাপানোর ঝুঁকি থাকবে না।
কন্যা
বাড়িতে আজ এমন সব অতিথির আগমন ঘটবে, যাদের নামই ভুলে গেছেন। বাড়িটা আজ যেন একটা রেলওয়ে স্টেশন! তবে চিন্তার কারণ নেই, বাণিজ্যিক ভ্রমণ আজ লাভজনক হবে এবং ছেলে-মেয়েরা আপনাকে গর্বিত করবে। অর্থ ভাগ্য আপনার পাশে, কিন্তু রাগ আজ কাল হতে পারে। হাসিটা মুখে সেঁটে রাখুন। কারণ, অতিথিদের সামনে রাগ দেখালে আপনার ‘কুল’ ইমেজ নষ্ট হবে। আর ব্যবসার গোপনীয়তা? সেটা নিজের ডায়েরিতেও লিখবেন না। কারণ, ডায়েরিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে!
তুলা
তুলা মশাই, আপনার পকেট আজ ভিখারি থেকে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারে, হাত বাড়ালেই নতুন সুযোগ! কিন্তু স্ত্রী আজ এমন একটা কাজ করবেন যা দেখে হতবাক হয়ে যাবেন—হতে পারে তিনি আপনার পার্স থেকে সব টাকা তুলে গরিবদের দান করে দিলেন! আর্থিক উন্নতি হলেও মানসিক দুশ্চিন্তা সারা দিন তাড়া করবে। আজ সব কাজ বন্ধ রেখে বিশ্রাম নিন। নতুন কোনো বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দেবেন না। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন, তার মাথায় কী চলছে!
বৃশ্চিক
দুর্ভাগ্যের মেঘ আজ সরে গিয়ে জীবনে সুখের সূর্যোদয় হচ্ছে! সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এবং পরিবারের কারও বিয়ে সংক্রান্ত বাধা দূর হতে পারে। আজ খুবই খুশি হবেন, কিন্তু সমস্যা হলো আপনার খাদ্যাভ্যাস। পুরোনো রোগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যদি আজ সব খাবার ছেড়ে না দেন। লটারির টিকিট কাটতে পারেন, ভাগ্য আপনার পক্ষে। তবে প্লিজ, আজ ডাবল চিজ পিৎজাটা এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ!
ধনু
আজ আপনার আর সঙ্গীর মধ্যে এমন বোঝাপড়া তৈরি হবে, যা দেখে মনে হবে আপনারা যেন জন্ম-জন্মান্তরের সাথি। এটি একটি দারুণ দিন! তবে সন্ধ্যার পরে কিন্তু একটা বোমা ফাটবে: বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটবে। ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে এবং নতুন কিছু অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবেন। দিনের বেলায় প্রেমিকের/প্রেমিকার সঙ্গে যত খুশি সময় কাটান। কারণ, সন্ধ্যাটা কিন্তু আপনার নয়, সেটা পুরোপুরিই আত্মীয়দের জন্য বুক করা আছে।
মকর
মকর রাশির জাতক, দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনি আজ আপনার জীবনে আসতে পারেন। কে সে? আপনার স্বপ্নের মানুষ, নাকি আপনার বহুদিনের বকেয়া স্যালারি? যা হোক, পরিবারকে সময় দিন, বিশেষ করে সন্তানদের। তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করুন এবং তাদের মনের কথা শুনুন। যদি দেখেন যে দরজায় একজন হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে সেটাকে ডেলিভারি বয় ভাববেন না! আর হ্যাঁ, আজ সন্তানকে বকাঝকা করবেন না।
কুম্ভ
আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে সামনে একাধিক পথ উন্মোচিত হবে। মস্তিষ্ক আজ সুপারফাস্ট মোডে চলবে। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটাও কথা বলবেন না। কারণ, আজ তিনি বেশ সংবেদনশীল মেজাজে আছেন। ওষুধ খাওয়ার আগে তারিখ দেখে নিন। কোনো জিনিস কেনার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়ার জন্য আজ শুভ দিন। যদি স্ত্রী আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমাকে কি মোটা দেখাচ্ছে?’, আপনি চোখ বন্ধ করে বলুন, ‘তুমিই বিশ্বের সেরা ফিটনেস মডেল।’ এটাই আপনার জীবনের চাবিকাঠি।
মীন
মীন রাশির জাতক! আজ আপনার মনে নতুন আশা জাগবে, আর এই আশাই আপনাকে সাফল্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আপনার একটা সমস্যা আছে: অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা। আজ সহজে বিভ্রান্ত হবেন এবং সংবেদনশীল হবেন। অপরিচিতদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। সংবেদনশীলতাকে কন্ট্রোল করুন। কেউ এসে কিছু বললে কেঁদে ভাসাবেন না। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন, আপনি পারেন! আর হ্যাঁ, কাউকে নিজের দুঃখের কথা বলতে যাবেন না। কারণ, সেটা শুনে তারা হাসতেও পারে!