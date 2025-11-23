আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

মেষ
আজ আপনার মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য তেজ দেখা যাবে, ঠিক যেন সকালে খাওয়া মরিচের চপটা হঠাৎ কাজ করতে শুরু করেছে। আপনি আজ যেকোনো যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত, সেটা হোক না কেন টিভির রিমোট কার হাতে থাকবে বা ফ্রিজে কার খাবার রাখা হবে। কর্মক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেখে বস মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু পাঁচ মিনিট পর নিজেই ভুলে যাবেন সেই সিদ্ধান্তটা কী ছিল! প্রেমের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে এমন কিছু বলে দেবেন না, যার জন্য কাল ক্ষমা চাইতে হয়। আর হ্যাঁ, আজ যদি রাস্তায় কোনো ভেড়ার দলের মুখোমুখি হন, তবে তাদের সম্মান দেখাবেন—তারা আপনার প্রতীক, আপনার গুরু! জরুরি কাজগুলো শুরু করুন, কিন্তু শেষ করার দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে দিন।
বৃষ
আর্থিক দিক থেকে আজ সামান্য চিন্তিত থাকবেন, কিন্তু সেই চিন্তা ভুলে যাবেন যখন প্রিয় মিষ্টির বাক্সটি চোখে পড়বে। আজ মেজাজ থাকবে শান্ত, স্থির, ঠিক যেন একজন বয়োবৃদ্ধ যোগী—যতক্ষণ না কেউ আপনার প্লেট থেকে শেষ শিঙাড়াটা চুরি করে! প্রেমের সম্পর্ক আজ আরও মজবুত হবে। কারণ, সঙ্গীর সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাওয়ার প্ল্যান করবেন। তবে জিমে ভর্তি হওয়ার চিন্তাটা আজ ভুলেও করবেন না। কারণ, গ্রহরা বলছে, ‘আরাম, আরাম আর আরাম!’
মিথুন
আজ মস্তিষ্কে একসঙ্গে দুটি চ্যানেল চলবে। এক মন বলবে, ‘কাজ করো, জীবন বদলাও!’, আর অন্য মনটি বলবে, ‘দাঁড়াও, নতুন একটা মিম এসেছে, দেখে আসি!’ ফলে সারা দিন ধরে একটি কাজের আশপাশে ঘোরাফেরা করবেন, কিন্তু কাজটা শুরু করবেন না। আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে খুব বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলবেন, কিন্তু সেটা কার সঙ্গে বলবেন, সেটা ঠিক করতে গিয়েই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গী আপনার দুটো দিকই দেখবে—একটি মিষ্টি, আরেকটি...যেটি স্রেফ আপনারই নিজস্ব। একটি টাস্ক লিস্ট বানান। তারপর সেই লিস্টের ওপর আরেকটি লিস্ট বানান, যাতে আপনি কোন লিস্টটি আগে করবেন, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়তে পারেন।
কর্কট
আজ মন অতিরিক্ত নরম থাকবে। বাড়িতে কেউ যদি একটু জোরে কথা বলে, তাহলে মনে করবেন, পৃথিবীর সব দুঃখ আপনার কাঁধেই চেপে আছে। পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো আজ বারবার টানবে। ফলে হয়তো ছোটবেলার জামাকাপড় বের করে ট্রাই করতে পারেন। আজকের দিনে প্রধান কাজ হবে ঘর পরিষ্কার করার সময় একটি পুরোনো চিঠি বা ছবি খুঁজে পাওয়া এবং সেটা নিয়ে অন্তত ৩০ মিনিট ধরে একা একা কাঁদা। সন্ধ্যায় মায়ের হাতের রান্না বা প্রিয় মানুষের যত্ন পেলে আপনি স্বস্তি পাবেন। ফোনটা বন্ধ করে রাখুন। নইলে পুরোনো বন্ধুর মেসেজ দেখে আবার আবেগের সাগরে ভেসে যাবেন।
সিংহ
আজ ব্যক্তিত্বে যেন একটা অদৃশ্য স্পটলাইট জ্বলছে। চাইবেন সবাই আপনার দিকে তাকাক, আপনার কাজের প্রশংসা করুক, আর আপনার প্রতিটি রসিকতায় হেসে উঠুক। কর্মক্ষেত্রে এমনভাবে হাঁটবেন যেন আপনি হলিউডের রেড কার্পেটে আছেন। কেউ যদি আপনার সাজ বা চুল নিয়ে মন্তব্য না করে, তাহলে সামান্য বিরক্ত হতে পারেন। আজ কাউকে যদি বলতে শোনেন, ‘বাহ, দারুণ কাজ!’, তাহলে জানবেন তারা আসলে আপনাকেই বলছে, এমনকি যদি তারা পাশের লোকটির দিকে তাকিয়েও থাকে! আজ একটা সেলফি তুলুন এবং সেই ছবিটি দেখে নিজেই নিজের প্রশংসা করুন। মনোযোগের অভাব মিটে যাবে।
কন্যা
আজ পারফেকশনিস্ট স্বভাব চরমে উঠবে। ফাইল, ডেস্ক, এমনকি জুতা রাখার ভঙ্গিও খুঁটিয়ে দেখবেন। যদি বাড়ির মেঝেতে একটি ধুলার কণা খুঁজে পান, তবে সেই কণাটি কোথা থেকে এল, কেন এল, আর তার জীবনচক্র নিয়ে একটি সম্পূর্ণ গবেষণা করে ফেলতে পারেন। এই অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে, কোনো বড় কাজ হয়তো শুরুই হবে না। তবে চিন্তা নেই, ছোটখাটো ভুল খুঁজে বের করার ক্ষমতা আজ আপনাকে সমালোচকের আসনে বসাবে। আজ একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভুলগুলো খুঁজে দেখুন। অবশ্য একটিও পাবেন না!
তুলা
আজ জীবনে ‘ভারসাম্য’ নিয়ে একটি নতুন যুদ্ধ শুরু হবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, নীল শার্ট পরবেন না সবুজ? কফি খাবেন না চা? সঙ্গী যদি কোনো বিষয়ে মতামত জানতে চান, তবে এমন উত্তর দেবেন যা দুই দিক থেকেই সঠিক! ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপটা আবার তার ওপরই পড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে এতটা নমনীয় হবেন যে সঙ্গী আপনার আসল ইচ্ছা কী, তা বুঝতেই পারবে না। সন্ধ্যায় অনলাইন শপিংয়ে একটি জিনিস কেনার বদলে দুটো কিনে বলবেন, ‘বাজেট এবং শখ—দুটোর মধ্যেই ভারসাম্য রাখলাম!’ আজ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে কয়েন টস করুন। কিন্তু কয়েন টস করার সময়ও দ্বিধায় ভুগতে পারেন!
বৃশ্চিক
আজ চারপাশে একটি গভীর রহস্যময়তা বিরাজ করবে। সামান্য হাসলেও মনে হবে কোনো বিশাল পরিকল্পনা করছেন। সহকর্মীরা বা বন্ধুবান্ধব আপনার নীরবতা দেখে ভয় পাবে এবং ভাববে, ‘কী জানি কী মতলব আঁটছে!’ আপনার সন্দেহপ্রবণ মন আজ তুঙ্গে থাকবে। যদি কেউ বিনা মূল্যে কিছু দিতে চায়, ভাববেন এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গভীর চক্রান্ত আছে। কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা আজ প্রবল হবে, তবে প্রতিশোধটা হয়তো হবে—তার পছন্দের গানটা জোর করে চালিয়ে দেওয়া। কাউকে বিশ্বাস করার আগে অন্তত একবার তার ফেসবুক প্রোফাইলটা খুঁটিয়ে দেখুন।
ধনু
মন আজ পাহাড়, জঙ্গল আর সমুদ্রের দিকে ছুটছে। কাজ করার সময় বারবার মনে হবে, ‘উফ! আর কত দিন এই ডেস্কে বসে থাকতে হবে?’ আপনি অফিসের মিটিংয়ে বসেও মানসিকভাবে অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপের প্ল্যান করতে পারেন। দার্শনিক মন আজ জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে বের করতে চাইবে। কাউকে যদি কোনো উপদেশ দেন, তবে সেটা এতই গভীর আর দার্শনিক হবে যে উপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়তো কিছুই বুঝবেন না। তবে সরলতা আজ আপনাকে একটি হাস্যকর ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দেবে। আজ কাজের ফাঁকে একবার ট্রাভেল ব্যাগটি গুছিয়ে নিন। কাজ না হলেও মন শান্ত হবে।
মকর
গ্রহ আজ আপনাকে বলছে: ‘কাজ, কাজ এবং শুধু কাজ!’ আজ এতটাই সিরিয়াস থাকবেন যে আপনার হাসি দেখেও মনে হবে আপনি একটি আর্থিক পরিকল্পনা করছেন। ছুটির দিনেও ভাববেন, কীভাবে আরেকটু বেশি টাকা ইনকাম করা যায়। আপনার এই কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রশংসিত হবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, মাঝেমধ্যে হাসিঠাট্টা করাটা জীবনের ক্রেডিট স্কোর বাড়ায়! যদি আজ কোনো বন্ধু বাইরে খেতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়, তবে ডিসকাউন্টের অ্যাপ খুঁজে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আজ বিনা কারণে অন্তত একবার জোরে হাসুন। হ্যাঁ, বিনা কারণেই!
কুম্ভ
আজ নিজেকে এই গ্রহের একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী মনে করতে পারেন। মাথায় এমন কিছু চিন্তা আসবে, যা বাকি বিশ্বের থেকে কয়েক শ বছর এগিয়ে। আপনি আজ হয়তো আবিষ্কার করবেন, কীভাবে না হেঁটে যাওয়া যায়, কিন্তু আপনি তা কাউকে বোঝাতে পারবেন না। বন্ধু বা সহকর্মীরা যখন কোনো সাধারণ বিষয়ে কথা বলবে, আপনি তখন এমনভাবে তাকাবেন যেন তারা সবে কিন্ডারগার্টেনের পাঠ শেষ করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে সবার জন্য ভালো কিছু করতে চাইবেন, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখবেন। আজ অন্তত একবার কোনো সাধারণ বিষয়ে মন দিন, যেমন আজকের আবহাওয়া নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা করুন, কোনো গভীর দর্শন দেবেন না।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য স্বপ্নের মতো। তবে মুশকিল হলো, দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখবেন। ফলে চারপাশে কী ঘটছে, তা নিয়ে খুব একটা নিশ্চিত থাকবেন না। অফিসে বস যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন, আপনি হয়তো উত্তর দেবেন আপনার গত রাতের দেখা স্বপ্নের কথা! প্রেমের ক্ষেত্রে এতটাই রোমান্টিক হয়ে উঠবেন যে সঙ্গী হয়তো ভাববেন, আপনি কোনো সিনেমা দেখছেন। চাবি, ফোন বা মানিব্যাগ আজ কমপক্ষে একবার হারাবেই। পকেটে একটি চিরকুট রাখুন, যাতে লেখা থাকে: ‘আমি এখন স্বপ্নে নেই, বাস্তবে আছি।’ যখনই বিভ্রান্ত হবেন, একবার পড়ে নেবেন।