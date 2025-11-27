আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

মেষ
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন! সব কাজ সবার আগে শুরু করার দরকার নেই। পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে, সব আপনাকে একা শেষ করতে হবে না।
বৃষ
আজ আপনার আরামপ্রিয় স্বভাব চরমে উঠবে। সকালে উঠে বিছানা ছাড়তে দুবার ভাববেন, এবং সেই দুবারের ভাবনাতেই আধা ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যাবে। দুপুরের খাবারে অতিরিক্ত লোভ আপনাকে একটি অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে ফেলবে—হয়তো পাতে আরও একটি রসগোল্লা চাইতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যাবে। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আর্থিক লাভ হতে পারে, সম্ভবত প্যান্টের পকেট থেকে একটি ভুলে যাওয়া পাঁচ টাকার কয়েন! কী আর করবেন! আজ আলস্যকে সেরা বন্ধু হিসেবে মেনে নিন। জগৎ চলুক তার নিজের নিয়মে। আপনি বরং দুপুরের পর একটা ভাতঘুম দিন। ফ্রিজের দরজায় 'ডায়েট প্ল্যান' লেখা স্টিকার লাগানোর কথা ভাববেন না। কারণ, ওটা দেখলে আপনার মাথা গরম হয়ে যাবে।
মিথুন
আপনার মস্তিষ্ক আজ একটি লোকাল ট্রেনের মতো চলবে—সব সময় বকবক করছে এবং কখনোই থামছে না। আপনার দুটি সত্তা আজ সারা দিন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে—একজন বলবে 'ওটা করি', অন্যজন বলবে 'না, ওটার দরকার নেই'। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা আজ তুঙ্গে, কিন্তু সাবধানে থাকুন! ভুল করে বসকে পাঠানো একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত মিম আপনার দিনটিকে "এন্টারটেইনমেন্টের রকেট" বানিয়ে দিতে পারে। জরুরি কথা বলার আগে একটি ছোট কাগজে লিখে নিন। তারপর সেটিকে আরেকবার পড়ে দেখুন, যদি হাসির উদ্রেক হয়, তাহলে চেপে যান। 'Reply All' বাটনটা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার আজকের প্রধান শত্রু।
কর্কট
সংবেদনশীলতা আজ আপনাকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফেলবে। হয়তো দেখবেন, প্রিয় গাছটির পাতা ঝরে গেছে বলে পুরোটা দিন বিষণ্ন হয়ে আছেন। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কী হয়েছে?' আর আপনি কাঁদো কাঁদো গলায় বলবেন, 'ভাতটা পুড়ে গেছে!' হ্যাঁ, ছোটখাটো জিনিসেই আজ আপনার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো খুব জরুরি, না হলে অভিমান করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন। আজ রাতে সিনেমা দেখুন। কিন্তু কমেডি সিনেমা দেখবেন। দুঃখের সিনেমা দেখলে কাল সকালে চোখ ফোলা নিয়ে অফিসে যেতে হতে পারে। পুরোনো অ্যালবাম বা স্মৃতির বাক্স এড়িয়ে চলুন। কারণ, সেগুলো দেখলে দুঃখের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে।
সিংহ
আজ নিজেকে লাইমলাইটে দেখতে চাইবেন। হয়তো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরে গান গেয়ে উঠবেন বা অচেনা কাউকে জীবন নিয়ে জ্ঞান দেবেন। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাবে, কিন্তু সহকর্মীরা ভাববে, আপনি এত বেশি কিসের জন্য অভিনয় করছেন। মনে রাখবেন, সব মনোযোগ ভালো নয়, কিছু মনোযোগকে 'অতিরিক্ত মসলা দেওয়া বিরিয়ানি' বলেও চেনা যায়। আজ অন্তত একবারের জন্য অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ দিন। বিশ্বাস করুন, এতে আপনার মুকুট পড়ে যাবে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার স্বভাব, কিন্তু আজ একটু ব্রেক নিন।
কন্যা
আপনি আজ সবকিছু অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করবেন। সকালে চায়ের কাপে চিনির পরিমাণ থেকে শুরু করে অফিসের ফাইলের সামান্য বানান ভুল পর্যন্ত—কোনো কিছুই আপনার চোখ এড়াবে না। পারফেকশনিজম আপনাকে পাগল করে তুলতে পারে, বিশেষ করে যখন দেখবেন আপনার কেনা নতুন ঝাড়ুটা ঠিকঠাক কাজ করছে না। রুটিনের সামান্য ব্যতিক্রমেই মেজাজ খিঁচড়ে যাবে। আজকের জন্য একটি ছোট ধুলার কণার সমান হলেও ছাড় দিন। দেখবেন জগৎ শেষ হয়ে যায়নি, বরং সেটা আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যের রান্নাঘরে ঢুকে লবণ কম হয়েছে কি না তা যাচাই করবেন না, কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে পারে।
তুলা
আপনার চিরন্তন দোটানা আজ চরমে পৌঁছাবে। লটারির টিকিট কাটবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই পুরো লটারির সময় পার হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা—পার্টনারকে কফি না চা খাওয়াবেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত তার হাতে শুধু পানি ধরিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন, মাঝেমধ্যে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াও একধরনের ভারসাম্য। একটি কয়েন টস করুন। এটি আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, অথবা অন্তত আপনার দ্বিধাকে কয়েনের ওপর চাপিয়ে দেবে। কোনো রেস্তোরাঁর মেনু হাতে নিতে যাবেন না, সঙ্গীর দিকে ঠেলে দিন।
বৃশ্চিক
আজ এতটাই রহস্যময় ও গম্ভীর থাকবেন যে সবাই ভাববে আপনি বুঝি বিশ্বজয়ের গোপন পরিকল্পনা আঁটছেন। কিন্তু আপনার আসল চিন্তা হলো: 'আমার ফোন চার্জারটা গেল কোথায়?' তীব্র আবেগ আর গভীর দৃষ্টির কারণে কেউ আপনার দিকে তাকালেই সে তার নিজের গোপন কথা ফাঁস করে দিতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে গোপন বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু সেটি গোপন রাখার চেষ্টা করবেন না। আজ মুখের কোণে একটু হাসি রাখুন। এতে লোকে আরও বেশি বিভ্রান্ত হবে। তবে কোনো ছোটখাটো ব্যাপারেও অতিরিক্ত নাটকীয়তা করবেন না।
ধনু
স্বভাবসিদ্ধ সততা আজ আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে ফেলবে, যেখানে হয়তো বলতে হবে: 'তোমার নতুন হেয়ারকাটটা একদম ভালো লাগেনি।' অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মন আজ আপনাকে হঠাৎ করে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে প্ররোচিত করবে, হয়তো পাশের পাড়ার চায়ের দোকানেও যেতে পারেন। সব মিলিয়ে আজ জীবন একটি 'সততা বনাম সামাজিকতা'র যুদ্ধক্ষেত্র। কথা বলার আগে এক থেকে তিন পর্যন্ত মনে মনে গুনুন। যদি তা সত্ত্বেও সত্যটা বলে ফেলেন, তবে দ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়ুন। এমন কাউকে টিপস দেবেন না, যে আপনার চেয়ে বেশি সফল।
মকর
আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে এমন কিছু কাজ করবেন যা আগামী মাসেও না করলে চলত। বসকে এমনভাবে কাজ করতে বলবেন, যেন তার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। আপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো—বিশ্রাম করা। আপনি ভাববেন, ঘুমিয়ে থাকা মানে জীবন থেকে সময় চুরি হওয়া। সন্ধ্যাটা এমনভাবে কাটাবেন, যেন সেটা পরের দিনের কাজের প্রস্তুতি।
জোর করে ১৫ মিনিটের বিরতি নিন। মনে রাখবেন, এই বিরতিতে আপনি অন্য কোনো কাজ নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না। এটা শাস্তির মতো মেনে নিন। অন্য কেউ দ্রুত কাজ শেষ করলে তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাবেন না।
কুম্ভ
অদ্ভুত এবং বৈপ্লবিক চিন্তাগুলো আজ আপনার বন্ধুদের বিরক্ত করবে। হয়তো হঠাৎ করে পরিবেশ রক্ষার জন্য টুথব্রাশটিকে মিউজিয়ামে দান করে দেবেন। ভাবনাচিন্তা এতই এগিয়ে যে লোকে আপনাকে 'ভবিষ্যৎ থেকে আগত মানুষ' ভাবতে পারে। ঘরের জিনিসপত্র এমন অদ্ভুত উপায়ে সাজাবেন, যাতে অন্য কেউ সেটার ব্যবহার না বুঝতে পারে। আজ অন্তত একবারের জন্য মেনে নিন যে ঘরের দরকারি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিগুলো আপনার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি বুঝতে পারে না। কোনো সাধারণ আলোচনাকে হঠাৎ করে বিশ্বরাজনীতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
মীন
আপনার মন আজ স্বপ্নের জগতে ভেসে বেড়াবে। এতটাই আনমনা থাকবেন যে হয়তো ভুলে চাবিগুলো ফ্রিজের ভেতরে বা টিভি রিমোটটা ওয়াশিং মেশিনে খুঁজতে শুরু করবেন। সৃজনশীলতা আজ উচ্চ শিখরে থাকবে, তবে বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখতে ভুলবেন না। স্বপ্নে নিজেকে কোটিপতি ভাবতে পারেন, কিন্তু ঘুম ভাঙলে পকেট ফাঁকা। যদি চারপাশে কেউ জোরে কথা বলে, তবে খারাপ ভাববেন না। ওরা আসলে আপনাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে টেনে আনার চেষ্টা করছে।