আজকের রাশিফল: প্রেমিকাকে মেসেজ নাকি কল—সিদ্ধান্ত নিতেই দিন পার, জীবনের অর্থ খুঁজে হয়রান

মেষ
আজ আপনার মধ্যে বিদ্যুৎ-গতিতে কাজ করার প্রবণতা দেখা দেবে। সকাল সকাল এক মিনিটে তিনটি নতুন প্রকল্প শুরু করবেন, চারজনকে ই-মেইল করবেন, আর পাঁচজনের সঙ্গে ঝগড়া করবেন। তারপর বুঝতে পারবেন, আপনি প্যান্ট পরতে ভুলে গেছেন, শর্টস পরে আছেন! উত্তেজনা আজ এতটাই বেশি যে শনি গ্রহ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে ধার করা এক কাপ কফি চাইবে। সন্ধ্যায় দ্রুত ঘুমাতে যান, না হলে ঘুমের মধ্যেও অফিসের কাজ করার স্বপ্ন দেখবেন।
বৃষ
শুক্র গ্রহ বলছে, আজ আপনার পকেট ভর্তি থাকবে। কিন্তু সেই টাকা কোথায় যাবে? সোজা আপনার পেটে। দুপুর থেকেই মধ্যে বিশ্বসেরা শেফের আত্মা ভর করবে। হয়তো অফিসের গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে বসে বিরিয়ানির রেসিপি নিয়ে ভাববেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু লাভ হওয়া মাত্রই সেটা কোনো ‘স্পেশাল মিষ্টি’র দোকানে বিনিয়োগ করে ফেলবেন।
মিথুন
মস্তিষ্ক আজ ওয়াইফাই হটস্পট। এত দ্রুত চিন্তা করবেন এবং কথা বলবেন যে কাছের মানুষজন ক্যাচ করতে পারবে না। ভেতরের দুটি সত্তা আজ একসঙ্গে কথা বলবে। ফলস্বরূপ আপনি এক ব্যক্তিকে দুটো বিপরীত প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবেন। সন্ধ্যায় যখন ভুল-বোঝাবুঝি চরমে, তখন সেটাকে ডার্ক কমেডি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। একটি গভীর দার্শনিক চিন্তা, যা শেষ পর্যন্ত একটি হাসির জোকসে পরিণত হয়—এটিই আপনাকে আজ বাঁচিয়ে দিতে পারে। কাউকে মেসেজ করার আগে তিনবার চেক করুন, নইলে অফিসের গ্রুপে কবিতা পোস্ট হয়ে যেতে পারে।
কর্কট
আজ চাঁদ আপনার ওপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছে—যার মানে, ছোট ছোট বিষয়ে অতিরিক্ত সংবেদনশীল হবেন। ফ্রিজে খাবার কম দেখলে এমনভাবে মুষড়ে পড়বেন, যেন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী যদি আপনার দিকে না তাকায়, তাহলে ধরে নেবেন সে আপনাকে ঘৃণা করে। আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, আজ টিস্যু বক্স ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া। পছন্দের আরামদায়ক কম্বল আজ আপনার বিশ্বস্ত ও প্রিয় সঙ্গী। দিনে অন্তত একবার বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন, না হলে অনেক কিছুই ভেস্তে যাবে।
সিংহ
জ্যোতিষশাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আজ আপনি যেখানেই যাবেন, সেখানেই যেন একটি অদৃশ্য স্পটলাইট আপনাকে অনুসরণ করবে। হয়তো বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই অটোগ্রাফ চাইতে পারেন। অফিসে যদি আপনার আইডিয়াকে কেউ উপেক্ষা করে, তবে একটি নাটকীয় ‘কুইট’ লেটার লিখবেন, যা পরের পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার ছিঁড়ে ফেলবেন। আজ কড়া মেকআপ লাগানোর দিন। বিশ্বকে মনে করিয়ে দিন, আপনিই সেরা।
কন্যা
আজ আপনার ডিএনএতে পারফেকশনিস্ট ভাইরাস আক্রমণ করবে। বাড়ির মেঝেতে একটি কাল্পনিক দাগ দেখতে পাবেন এবং সেটা পরিষ্কার করতে পুরো দিন ব্যয় করবেন। যখন কাউকে কোনো উপদেশ দেবেন, তখন সেটা এতটাই বিস্তারিত হবে যে শ্রোতা আর কাজটা শুরুই করবে না। চিন্তা করবেন না, এই খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে আপনি দুবার লাভবান হবেন। একবার কাজে, একবার মানসিক চাপে! এমন স্বভাবের বিপদ হলো, ভুল ক্রম অনুযায়ী বই সাজিয়ে ফেললে, গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে।
তুলা
ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে দিনটি কাটবে চরম ভারসাম্যের অভাবে। সকালে উঠেই ঠিক করতে পারবেন না, আগে চা খাবেন নাকি কফি। এই নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অভ্যন্তরীণ বিতর্ক সভা ডাকবেন। ফলস্বরূপ ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছাতে পারবেন না। প্রেম জীবনেও একই সমস্যা—সঙ্গীকে টেক্সট করবেন নাকি কল? উত্তর খুঁজতে গিয়ে রাত কাবার। সুতরাং আজ কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। কোনো দোকানে গিয়ে দুটো জিনিস পছন্দ হলে, দুটোই না কিনে খালি হাতে বেরিয়ে আসুন।
বৃশ্চিক
আজ চারপাশের পরিবেশ রহস্যে ভরে থাকবে। সন্দেহ বাতিক এমন পর্যায়ে যাবে যে নিজের ছায়া দেখেই ভাববেন, আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে এমন এক সহকর্মীকে সন্দেহ করবেন, যে গত সপ্তাহে আপনার থেকে একটি পেনসিল ধার নিয়েছিল। আপনার তীব্র দৃষ্টি আজ এতই শক্তিশালী যে, লোকে আপনার চোখের দিকে তাকাতে ভয় পাবে। ফলে বাইরে তো বটেই, ঘরেও কালো রোদচশমা পরা আজ বাধ্যতামূলক।
ধনু
বৃহস্পতির প্রভাবে আজ আপনার মন উড়ু উড়ু, দূরে কোথাও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চাইবেন। হয়তো এখনই আমাজন অথবা অ্যান্টার্কটিকা ভ্রমণের প্ল্যান করে ফেলবেন। সমস্যা হলো, এই প্ল্যান করতে গিয়ে অফিসের জরুরি ফাইল বা বাড়ির চাবিটি কোথায় রেখেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন। দর্শন শাস্ত্রে আপনি পারদর্শী, কিন্তু বাস্তব জগতে পা পিছলে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। জীবনের অর্থ খুঁজুন। যদিও নিয়মিত মোবাইলটা হারিয়ে ফেলছেন, আবার পেয়েও যাচ্ছেন।
মকর
আজ নিজেকে এতটাই সিরিয়াস করে তুলবেন যে আপনার হাসিও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের মতো মনে হবে। ছুটির দিনগুলোকেও একটি ‘দক্ষতা উন্নয়ন সেশন’ হিসেবে দেখবেন। রাশি বলছে, আজ আপনি বড় সাফল্য পাবেন। কিন্তু সহকর্মীরা ভাববে, আপনি হয়তো কোনো গভীর ষড়যন্ত্র করছেন। কারণ, হাসি মুখে তাদের দিকে তাকিয়েছেন! আজ সবার আগে আগে কাজ, তারপর ঘুম। রাত ২টা ১০ মিনিট থেকে ২টা ১৫ মিনিটে বিশ্রামে যান।
কুম্ভ
মাথায় আজ এমন অদ্ভুত সব আইডিয়া আসবে, যা শুনে লোকে আপনাকে চিড়িয়াখানার প্রাণী ভাবতে পারে। হয়তো মানবজাতির সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবছেন, অথচ নিজের জুতা জোড়া এখনো খুঁজে পাননি। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে, মানুষজন আপনার দিকে তাকিয়ে ভাববে—এই ব্যক্তি কোন গ্রহ থেকে এল? এটাই আপনার সুপার পাওয়ার—আলাদা থাকা! পকেট থেকে দুটা এক টাকার নোট খুঁজে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবেন। আপনার উদ্ভট আইডিয়াগুলো লিখে রাখুন। ২০ বছর পর হিট হবে, শিওর!
মীন
আজকের দিনটি আধা ঘুম, আধা স্বপ্ন আর আধা কফির মধ্যে দিয়ে কাটবে। ভাববেন আপনি সমুদ্রের গভীরে মুক্তা খুঁজছেন, অথচ বাস্তবে বিছানার নিচে রিমোট খুঁজছেন। সৃজনশীলতা আজ চরম পর্যায়ে থাকবে। হয়তো একটি মাস্টারপিস তৈরি করবেন, অথবা অফিসের রিপোর্ট পুরোটাই ভুলে ভরা থাকবে। দয়া করে আজ গুরুত্বপূর্ণ কোনো চুক্তি সই করবেন না। যতই কফি খান, মাথা আজ কাজ করবে না। কাল রাতে কী স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা ভুলে যান।