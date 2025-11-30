হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: আজ ফিল্টার ছাড়া মুখ ছুটবে, তর্কে জড়ালে বুমেরাং হবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই আপনি অনুভব করবেন, যেন ভেতরে একটি এনার্জি ড্রিংকের বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু সাবধান! এই অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে একসঙ্গে পাঁচটি নতুন প্রজেক্ট শুরু করে দিতে পারেন। সন্ধ্যার মধ্যে দেখবেন, পাঁচটির একটিও শেষ হয়নি, কিন্তু ডেস্কে তিনটি আধা-লেখা কবিতা আর একটি ভেঙে যাওয়া খেলনা পড়ে আছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধৈর্য আজ একটি তিন বছরের বাচ্চার মতো। বসের কথা শুনতে শুনতে যদি মনে হয়, ‘এই আলোচনাটা কি আর একটু দ্রুত করা যায় না?’, তবে মুখ খোলার আগে দশবার দীর্ঘশ্বাস নিন। ডেটে গিয়ে বেশি ‘সাহসী’ হতে যাবেন না, অন্যথায় পার্টনার আপনাকে কোনো রোলার কোস্টারের টিকিট ধরিয়ে দিতে পারে।

বৃষ

গ্রহরা বলছে, কোনো কিছুতে নড়চড় করার আগে আপনি ভালো করে দেখে নেবেন, সেখানে কোনো মজাদার স্ন্যাকস আছে কি না। কেউ যদি আজ কোনো কাজে তাড়া দেয়, তবে আপনি পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে থাকবেন। যদি আজ কাউকে কোনো পরামর্শ দেন, তবে সেটা ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ আপনি যা একবার বলেন, সেটাই বেদবাক্য। আজ মানিব্যাগটি আপনার প্রিয় সোফাটির মতো আরামদায়ক হতে চাইবে না, তাই খরচ করার আগে দুবার ভাবুন। বিশেষ করে, অনলাইন ফুড অর্ডারের ক্ষেত্রে!

মিথুন

মস্তিষ্ক আজ একটি টু-জি নেটওয়ার্কের মতো, যেখানে একসঙ্গে দুটো অ্যাপ চলছে। আপনি একদিকে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করছেন, অন্যদিকে মনে মনে ঠিক করছেন রাতের মেনু কী হবে। এর ফলে, এমন কিছু বলে ফেলতে পারেন যা আপনি সত্যিই বলতে চাননি, যেমন—‘বস, এই প্রজেক্টের বাজেটটা কি ডাল-পরোটা দিয়ে চালানো যায়?’ এই দ্বৈত সত্তা আজ আপনাকে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফেলবে। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার অ্যাকটিভিটি চরমে থাকবে। কিন্তু সাবধান, কোনো অপ্রয়োজনীয় তর্কে জড়িয়ে পড়বেন না, কারণ আপনার যুক্তির তীর আজ বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে।

কর্কট

আজ আপনি হবেন অনুভূতি নামক ঢেউয়ের ওপর ভেসে থাকা একটি নৌকা। সামান্য কারণে মন খারাপ হতে পারে, আবার সামান্য কারণে বিশ্বজয় করতে পারেন। অফিসে কেউ জোরে কথা বললেই মনে হবে, তারা নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে ফিসফিস করছে। গ্রহরা আপনাকে আজ পরামর্শ দিচ্ছে, যদি বেশি মন খারাপ লাগে, তবে সোজা ফ্রিজ খুলুন। একটি অতিরিক্ত চকলেট আপনাকে তাৎক্ষণিক শান্তি দিতে পারে। আজ ঘরকে আপনার দুর্গ মনে হবে। কোনো অতিথি যদি দুর্গে বিনা নোটিশে ঢুকে পড়ে, তবে তাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন।

সিংহ

আজকের দিনটি আপনার জন্য এক বিশাল মঞ্চ। যেখানেই যাবেন, সেখানেই লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন চাইবেন। এমনকি, অফিসে প্রিন্ট আউট নিতে গেলেও চাইবেন যেন সবাই আপনার পারফরম্যান্স দেখে হাততালি দেয়। গ্রহরা বলছে, চারপাশে আজ ‘আমি’ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যাবে না। যদি কেউ প্রশংসা না করে, তবে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নিন। আত্মবিশ্বাস আজ এতটাই বেশি যে, নিশ্চিত না হয়েও এমন কিছু করতে পারেন, যা পরে হাসির খোরাক জোগাবে। তবে, আপনার এই নাটকীয়তা আজ অনেকের মন জয়ও করতে পারে।

কন্যা

আজ গ্রহরা আপনাকে একটি শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েছে। এর সাহায্যে শুধু নিজের কাজের ভুল নয়, বরং পৃথিবীর সবকিছুর ভুল খুঁজে বের করবেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে নজরে আনবেন, পাশের বাড়ির টবে গাছটা একটু বাঁকা হয়ে আছে, আর সেই টেনশনে মাথা গরম হয়ে যাবে। অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে গিয়ে হয়তো একই জায়গা তিনবার স্যানিটাইজ করে ফেলবেন। প্রিয় কন্যা রাশি, রিল্যাক্স! পৃথিবীটা একটু নোংরা হলেও চলে। কেউ যদি আজ আপনার গুছিয়ে রাখা জিনিসপত্র এলোমেলো করে, তবে তার জীবন আজ বিপন্ন!

তুলা

আজ আপনি ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’-এর মাঝখানে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকবেন। দুটি শার্টের মধ্যে কোনটি পরবেন, লাঞ্চে কী খাবেন, এমনকি, নিশ্বাস নেবেন কি না, এই নিয়েও সিদ্ধান্ত নিতে আপনার অনেকটা সময় লাগবে। কেউ যদি কোনো কঠিন প্রশ্ন করে, তবে উত্তর দেবেন, ‘আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি। দু’দিন পর জানাচ্ছি।’ আজ মন চাইবে, সবাই যেন আপনার মতো সুন্দর এবং সুশীল হয়। ঝগড়া বা বিতর্ক থেকে মাইল দূরে থাকবেন। কেউ যদি ঝামেলা করতে আসে, তবে একটা সুন্দর হাসি দিয়ে স্থান ত্যাগ করুন, কারণ শান্তি বজায় রাখা আপনার প্রথম প্রায়োরিটি।

বৃশ্চিক

আজ রহস্যের চাদরে মুড়ে থাকবেন। হয়তো এমনভাবে হাঁটবেন, যেন ব্যাগে কোনো গোপন সরকারি নথিপত্র আছে, যেটা কারও জানা উচিত না। গ্রহরা বলছে, আজ যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ‘কেমন আছেন?’, তবে উত্তর দেবেন, ‘সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো...আপনি কী ভাবছেন?’ আপনি এতটাই তীব্রভাবে অনুভব করবেন যে, পার্টনার সামান্য দেরি করলেই মনে হবে, কোনো গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, সে শুধু ট্র্যাফিক জ্যামে পড়েছে। আপনার ভেতরের গোয়েন্দাকে আজ একটু ছুটি দিন।

ধনু

আজ জীবনের এক মহান অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে বের হবেন। ব্যাগ হয়তো খালি, মানিব্যাগে আছে মাত্র দুশ টাকা, কিন্তু আত্মবিশ্বাস বলছে, আপনি আজই বিশ্বভ্রমণে বের হবেন। আপনার মুখের কথা আজ ফিল্টার ছাড়া ছুটবে। যা মনে আসবে, সেটাই বলে ফেলবেন, ফলে অনেকেই আহত হতে পারে। আজ আপনি জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে বের করতে চাইবেন। আর সেই অর্থ হয়তো লুকিয়ে থাকবে ফ্রিজের শেষ কোণের দইয়ের বাটিতে! অতিরিক্ত আশাবাদ আজ আপনাকে এমন কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে উৎসাহ দিতে পারে, যা করার আগে একটু বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।

মকর

আজ আপনি জীবনের বস! আপনার কাছে সময় মানে টাকা, আর ছুটি মানে অপচয়। আজ সকালে উঠেই সারা দিনের কাজ, আগামী সপ্তাহের কাজ, এমনকি আগামী মাসের ছুটির প্ল্যানও তৈরি করে ফেলবেন। যদি কেউ আপনাকে হাসি-ঠাট্টার কথা বলে, সিরিয়াস মুখে জিজ্ঞেস করবেন, ‘এর থেকে আমার প্রোডাকটিভিটি কীভাবে বাড়বে?’ আপনার মনোযোগ এতটাই তীক্ষ্ণ থাকবে যে, হয়তো দুপুরের খাবার খেতেও ভুলে যাবেন। গ্রহরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে: মাঝে মাঝে কাজ থেকে বিরতি নিন। পৃথিবী আপনার একার কাঁধে নয়!

কুম্ভ

গ্রহরা বলছে, আজ আপনি এমন কিছু চিন্তা করবেন, যা অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারে না। হয়তো ভাবছেন, কেন বিড়ালের চারটি পা, কিন্তু মানুষের দুটা? আপনার চারপাশে কী ঘটছে, সেই দিকে কোনো মনোযোগ থাকবে না। আপনি তখন আপনার নিজের জগতে, যেখানে সবাই দারুণ বুদ্ধিমান এবং আবেগহীন। কেউ কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে পরামর্শ চাইলে, আপনি এমন দার্শনিক উত্তর দেবেন, যা শুনে সে আরও বেশি কনফিউজড হয়ে যাবে। যেমন, ‘তুমি কেন সমস্যা নিয়ে চিন্তিত? সমস্যা নিজেই তো একটা ধারণা মাত্র।’ আজ আপনি সামান্য অপ্রচলিত, কিন্তু খুবই মজার ব্যক্তিত্ব।

মীন

আজ গ্রহরা আপনাকে সোজাসুজি বলছে, ‘বাস্তবতা থেকে দূরে থাকো!’ সারা দিন হয়তো স্বপ্নে বা কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াবেন। মন আজ এতটাই সংবেদনশীল যে, টেলিভিশনে কোনো দুঃখের বিজ্ঞাপন দেখলেই চোখ ভিজে আসবে। আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার জন্য পাহাড় ঠেলার মতো কঠিন হবে। যখন দু’টি বিকল্পের মধ্যে দুলছেন, তখন বন্ধু বা সহকর্মীরা এসে সেই সিদ্ধান্তটি নিয়ে নেবে। আজকের দিনে আপনার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো—কফি শপে গিয়ে কফি অর্ডার করতে যেন ভুলে না যান!

