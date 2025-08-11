কফির দাগ দূর হবে নিমেষে

কফি পান করতে গিয়ে জামাকাপড়ে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কখনোবা অসাবধানতাবশত কার্পেট বা মেঝেতেও পড়ে যায়। কফির দাগ তুলতে বেগ পেতে হয়। সঠিক নিয়ম জানা থাকলে কঠিন দাগ নিমেষে দূর করা সম্ভব।
কফির দাগ লাগা কাপড় ৩০ মিনিটের মতো সাবান-পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। এ ছাড়া ভিনেগারের সঙ্গে পানি মিশিয়ে সেই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। দাগ চলে যাবে।
কার্পেটে কফি পড়লে প্রথমে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। আধা চামচ তরল সাবানের সঙ্গে আধা চামচ সাদা ভিনেগার এবং দুই কাপ গরম পানি যোগ করুন। এই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে কার্পেট মুছে নিন।
একই কাপে কিংবা মগে কফি পান করতে করতে দাগ বসে গেলে সেটি দূর করতে বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সাধারণ তরল সাবানের সঙ্গে বেকিং সোডা মিশিয়ে তা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলে কাপ অথবা মগের দাগ উঠে যাবে।
গৃহসজ্জার সামগ্রীতে কফির দাগ পড়লে দুই কাপ ঠান্ডা পানির সঙ্গে আধা চামচ তরল সাবান মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে কাপড় ডুবিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত দাগ না ওঠে, ততক্ষণ পরিষ্কার করুন।
মেঝেতে কফি পড়লে প্রথমে সাবানের গুঁড়া ছিটিয়ে ব্রাশ করে এরপর কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে নিলেই দাগ উঠে যাবে।
সূত্র: মিস্টার কফি, দ্য কিচেন ও অন্যান্য