হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

ফ্রিজে শীতের ফল ও সবজি সংরক্ষণের উপায়

ফিচার ডেস্ক

প্রতীকী ছবি

সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে শীতের ফল ও সবজি ৮ থেকে ১০ দিন ফ্রিজে তাজা থাকবে। জেনে নিন উপায়।

গাজর

ধুয়ে বোঁটার অংশ কেটে ফেলে জিপ লক ব্যাগে টিস্যু পেপার বিছিয়ে তারপর গাজর রাখুন। এভাবে রাখলে ফ্রিজে ১০ থেকে ১৫ দিন গাজর ভালো থাকবে।

ফুলকপি

ডাঁটা ও পাতা কেটে ফেলে দিন। এবার ফুলগুলো পেপার টাওয়েলে মুড়ে জিপ লক ব্যাগে করে ফ্রিজে রাখুন। এক সপ্তাহ ভালো থাকবে।

পেঁয়াজপাতা

পেঁয়াজপাতার গোড়ার অংশ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। একটি পাত্রে অল্প পানি নিয়ে তাতে গোড়ার অংশ ভিজিয়ে ফ্রিজে রাখুন। এক সপ্তাহ নিশ্চিন্ত। তবে চেষ্টা করুন যত দ্রুত সম্ভব রান্না করে ফেলার।

কমলালেবু

জিপ লক ব্যাগে কমলালেবু ফ্রিজে রাখুন। অনেক দিন ভালো থাকবে।

সূত্র: ওয়াশিংটন পোস্ট ও অন্যান্য

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: একদিকে প্রেম ডাকছে, অন্যদিকে পুরোনো বন্ধুর বকেয়া পাওনার মেসেজ

দুর্যোগে ইমার্জেন্সি ব্যাকপ্যাকে যা রাখবেন

যে শহরে আড়াই লাখ বিড়াল থাকে

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

ঠোঁট গোলাপি করার কৌশল মিথ না সত্যি?

শীতকালে ব্যায়ামের মোটিভেশন ধরে রাখার ৯ উপায়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেমের মিসড কল পাত্তা দেবেন না, জ্ঞান না দিয়ে সহজভাবে বলুন

সৃজনশীল প্রতিভাদের জন্য ওমান দিচ্ছে কালচারাল ভিসা

ভূমিকম্পে নিরাপদ থাকতে কী করবেন এবং কী করবেন না

শান্তির জন্য ‘হ্যালো’ বলুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা