আজকের রাশিফল: পকেট ফাঁকা থাকলেও সেলফিতে প্রচুর লাইক পাবেন, সঙ্গী মুগ্ধ হবেন

মেষ
আজ আপনি যে গতিতে কাজ শুরু করবেন, সে গতিতে ফিনিশ করতে পারবেন না। সকাল ১০টায় শুরু করা সেই জরুরি প্রেজেন্টেশনটি সন্ধ্যা ৬টায় মনে পড়বে যে, পাওয়ারপয়েন্টে সেভই করেননি। বস কিছু বললে সটান উত্তর দেবেন, ‘কাজ তো শুরু করেছিলাম, বাকিটা মহাজাগতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে!’ সঙ্গী আপনার প্রতি বেশ আকৃষ্ট। তবে সাবধান! আজ ভুল করে প্রাক্তনকে মেসেজ করে দিতে পারেন, কারণ ভাববেন হয়তো নতুন কেউ। একটি সামান্য আর্থিক লাভ হতে পারে, যা আবার সঙ্গে সঙ্গে ফুচকা বা স্পেশাল পিৎজা খেয়ে উড়িয়ে দেবেন।
বৃষ
আপনার কাজের গতি আজ মন্থর হলেও স্থিতিশীল। তবে সহকর্মীরা ভুল করে ভাববেন আপনি বুঝি ঘুমাচ্ছেন। বসের কাছে বাহবা পেতে পারেন, কারণ আপনি গত সপ্তাহের কাজের চাপ এখনো ধরে বসে আছেন। সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হতে পারে, কারণ আপনার প্লেটে প্রিয় খাবারটি তাকে দিতে রাজি নন। আজ অর্থভাগ্য খুবই ভালো। টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে একটি নতুন রেস্তোরাঁ খুলে ফেলবেন। তেল-ঝাল-মসলার দিকে টান আজ চরম শিখরে পৌঁছাবে। ডায়েট চার্ট ছিঁড়ে ফেলে ‘সান্ত্বনা স্বরূপ’ মিষ্টির বাক্স কিনতে পারেন। ফ্রিজ আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু, তালা দিয়ে রাখুন।
মিথুন
আজ একই সঙ্গে তিনটি প্রজেক্ট নিয়ে মাথা ঘামাবেন, ফলে কোনোটিই ঠিকভাবে শেষ হবে না। এক ফোনে অফিসের কল, অন্য ফোনে ইউটিউব, আর মুখে নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক—আজকের আপনার রুটিন এটাই। আজ কথা বলতে গিয়ে একটি নতুন ভাষার জন্ম দিতে পারেন। আপনার কথা কেউ না বুঝলেও, আপনি দারুণ এনজয় করবেন। পার্টনার আপনার মেজাজ বুঝতে গিয়ে আজ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হবেন। একবার তিনি ভাববেন আপনি খুবই রোম্যান্টিক, পরের মুহূর্তেই ভাববেন আপনি বোধহয় তার সঙ্গে অন্য কারও কথা বলছেন। কারও গসিপ শুনে ভুলেও তা আরেকজনকে বলতে যাবেন না। কারণ আপনি আসল তথ্যটির অর্ধেক ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য একটি গল্প তৈরি করে ফেলবেন।
কর্কট
সামান্য সমালোচনা আজ আপনার মনকে গভীরভাবে আঘাত করবে। বস যদি বলেন, ‘চা টা ভালো হয়নি,’ আপনি ধরে নেবেন গোটা জীবনটাই ব্যর্থ। সহকর্মীদের সহানুভূতি পেতে একটি করুণ রিলস বানিয়ে ফেলবেন। বাড়িতে ছোটদের সঙ্গে আজ দারুণ আনন্দ পাবেন, তবে রাতের দিকে পুরোনো অ্যালবাম দেখতে গিয়ে আবেগে ভাসতে পারেন। আবেগপ্রবণ হয়ে আজ কাউকে টাকা ধার দেবেন না। যদি দেনও, মনে রাখবেন, সেই টাকা ফেরত চাওয়া আর শাশুড়ির কাছ থেকে তার গোপন রেসিপি চাওয়া একই ব্যাপার। বেশি চিন্তা করবেন না। মন খারাপ হলে ফ্রিজ খুলে রসগোল্লা খান। মিষ্টি আপনার দুঃখ ভোলানোর একমাত্র মহৌষধ। সন্ধ্যার পর পুরোনো কম্বল মুড়ি দিয়ে নেটফ্লিক্সে দেখুন।
সিংহ
যেখানেই যাবেন, সেখানে লাইমলাইট আপনার দিকেই থাকবে। বসকে আপনিই প্রথম সকালে গুড মর্নিং বলবেন, যাতে আপনার উপস্থিতি সবার আগে নজরে আসে। সঙ্গী আজ আপনার প্রতি খুবই মুগ্ধ। কিন্তু সাবধান! অন্য কেউ প্রশংসা করলে আপনার সঙ্গী ঈর্ষান্বিত হয়ে আপনাকে এক মিনিটও একা ছাড়বেন না। আজ সামান্য বেশি খরচ হতে পারে, কারণ নিজের জন্য একটি ‘বিশেষ’ কিছু কিনবেন যা আদতে দরকার ছিল না। আজ ফেসবুকে সেলফি পোস্ট করুন। গ্রহ বলছে, লাইক কম পড়বে না। তবে কমেন্টে কেউ কিছু নেগেটিভ লিখলে তার সঙ্গে ভার্চুয়াল যুদ্ধ শুরু করতে পারেন।
কন্যা
আপনার পারফেকশনিজম আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। একটি নগণ্য টাইপিং মিসটেক নিয়ে আজ অফিসের সবাইকে ফোন করতে পারেন। আজ খাবার খাওয়ার আগে তার পুষ্টিগুণ, অ্যালার্জি ফ্যাক্টর ও ক্যালরি হিসাব করে দেখবেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে শুধুই পানি খাবেন। সঙ্গী হয়তো তার জামাকাপড় বিছানায় ফেলে রেখেছে, সেই নিয়ে আপনার সঙ্গে তার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে। একটি বড় অঙ্কের বিনিয়োগের আগে এত বেশি গবেষণা করবেন যে, ততক্ষণে অন্য কেউ সেই সুযোগ লুফে নেবে। অতিরিক্ত বিশ্লেষণে আনন্দ নষ্ট করবেন না। মাঝে মাঝে সবকিছু যেমন আছে তেমন থাকতে দিন।
তুলা
আজ আপনাকে একাধিক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যার ফলে পুরো দিনটাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ‘এটা ভালো, না ওটা ভালো’ ভেবে কাটিয়ে দিতে পারেন। শেষমেশ যা পছন্দ হবে, সেটা হয়তো ততক্ষণে অন্য কেউ নিয়ে নিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দারুণ দিন! তবে সঙ্গী যদি জিজ্ঞেস করেন, ‘আজ কী খাবে?’, আপনি হয়তো রাতের মেনু ঠিক করতে গিয়ে পরের তিন দিনের মেনু ঠিক করে ফেলবেন, কিন্তু আজকেরটা নয়। আজ পোশাক ও স্টাইল নিয়ে খুবই সচেতন থাকবেন। গ্রহরা বলছে, আপনার হাসি আজ যেকোনো মুডি মানুষকে চাঙা করে তুলতে পারে। আজ এমনভাবে সবার সঙ্গে কথা বলবেন যেন আপনি জাতিসংঘের দূত।
বৃশ্চিক
আজ বসের একটি সামান্য ইমোজি নিয়ে তার গোপন উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করবেন। আপনার সন্দেহ ভরা দৃষ্টি আজ সারা দিন সহকর্মীর টেবিলের দিকে ঘোরাফেরা করবে। তীব্র আবেগ আজ আপনার সঙ্গীকে আরও কাছে আনবে, তবে আপনার অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতা মাঝে মাঝে মুড নষ্ট করতে পারে। আজ ফাটকা আয়ে লাভের যোগ আছে। তবে সেই টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখবেন, তা নিয়ে সারা দিন প্ল্যান করবেন। আপনার ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া চলছে। হয়তো ঠিক করেছেন, আজ থেকে কার্বোহাইড্রেট খাবেন না। তবে রাতে চুপি চুপি দুটি আলুর চপ খেতে পারেন। সন্দেহ ছেড়ে আজ একটু সহজ হন, পৃথিবীটা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে না (হয়তো)।
ধনু
আজ মনে হবে এই চাকরি আপনার জন্য নয়, আপনার জন্য দরকার অ্যাডভেঞ্চার। হুট করে বসকে বলতে পারেন যে, আপনি ‘জীবনের অর্থ’ খুঁজতে হিমালয়ে যাচ্ছেন। গ্রহদের অবস্থান বলছে, আজ দূরপাল্লার ট্রেনে করে এক প্যাকেট শিঙাড়া খাওয়ার জন্য একটি ছোট ট্রিপ দিতে পারেন। সঙ্গীর সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে, কেন মহাবিশ্বের বাইরেও জীবন আছে। অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে আজ কিছু টাকা বিনিয়োগ করে ফেলতে পারেন। গ্রহরা বলছে, ঝুঁকি নিন, তবে ‘চটজলদি ধনী হওয়ার স্কিম’ থেকে দূরে থাকুন। আজ রাস্তায় কোনো দার্শনিককে দেখলে তার কাছে গিয়ে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী ছিল জানতে চাইবেন।
মকর
আজ এত বেশি কাজ করবেন যে, সহকর্মীরা ভাববেন আপনি বোধহয় কোনো রোবট, যার সাপ্তাহিক ছুটি বলে কিছু নেই। অতিরিক্ত কাজের চাপে সামান্য অসুস্থতা আসতে পারে। আপনার সঞ্চয় ক্ষমতা আজ প্রশংসনীয়। আজ একটি সামান্য অফারও হাতছাড়া করবেন না, এমনকি যদি জিনিসটি অপ্রয়োজনীয়ও হয়। আজ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সময়ও মনে মনে পরের প্রজেক্টের প্ল্যানিং করতে থাকবেন। পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে, কেন ‘সময়’ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সঙ্গীকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু বেছে নিতে পারেন যা খুব দরকারি, যেমন: একটি নতুন ওয়াশিং মেশিন বা ট্যাক্স পেপারের ফাইল। মাঝেমধ্যে হাসি-তামাশা করুন, তাতে গ্রহের চাপ কমবে।
কুম্ভ
আজ অফিসে নতুন কোনো নিয়ম বা প্রথা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। গ্রহরা বলছে, আপনার আইডিয়াগুলো হয়তো দারুণ, কিন্তু কেউ বুঝবে না। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন। রাস্তায় কোনো কুকুরকে দেখে তার সঙ্গে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন। সঙ্গী হয়তো আপনার অদ্ভুত আচরণে বিরক্ত হতে পারেন, কারণ হয়তো রাতের খাবারের সময় তাকে মহাবিশ্বের তাপীয় মৃত্যু নিয়ে লেকচার দেবেন। আজ এমন কোনো জিনিসে টাকা খরচ করতে পারেন, যা পৃথিবীর জন্য খুবই দরকারি, কিন্তু আপনার জন্য নয়। যেমন—একটি বিরল প্রজাতির গাছের বীজ বা একটি অ্যান্টিক টেলিফোন। আপনার চিন্তা ভাবনা আপনার সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে, একটু ধীরে চলুন।
মীন
আজ মন খুব বেশি ডানা মেলবে। মিটিং চলাকালীন অন্যমনস্ক হয়ে প্রিয় কোনো ফিকশন চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে পারেন। রোম্যান্টিক মন আজ কল্পনার জগতে ভাসতে পারে। সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা আজ দ্বিগুণ হবে, তবে তাকে ভুল নামে ডাকার সম্ভাবনা আছে। টাকা-পয়সা সামলানোর দায়িত্ব আজ অন্য কাউকে দিন। নিজে সামলাতে গেলে ভুলে গিয়ে হয়তো দুটো দশ টাকার নোটকে হাজার টাকার নোট ভেবে খরচ করে ফেলবেন। আজ সামান্য মাথাব্যথা হতে পারে, কারণ আপনার অবচেতন মন অতিরিক্ত কাজ করছে। দিনে অন্তত দু’বার চোখ খুলুন, আর আশপাশে দেখুন। এটি বাস্তব, কোনো ড্রিম সিকোয়েন্স নয়।