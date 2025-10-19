আজকের রাশিফল: বিবাহযোগ্যদের শুভদিন, তবে পকেট সাবধান

আজ শনিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫। গ্রহ-নক্ষত্রের উত্থান-পতন তো চলতেই থাকবে, কিন্তু দিনের শেষে আপনি কী করছেন, সেটাই আসল। তাই সাহস দেখান, ধৈর্য ধরুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—ফোনটা রেখে কাজে লেগে পড়ুন। ভালো কিছু ঘটলে সেটা আপনার ক্রেডিট, আর খারাপ হলে ‘রাশিফল ভালো ছিল না’ বলে চালিয়ে দিন! আসলে দোষটা আর কারও নয়, শুধু আপনার অলসতা।
মেষ
আজ আপনার মনে হবে, পৃথিবীর সমস্ত কাজ একাই করে ফেলবেন। কিন্তু সাবধান! পরিবারের কারও সামান্য কথায় আপনার ‘অগ্নি’ রাশি জেগে উঠতে পারে। টাকা-পয়সা একটু ফুর্তি করতে চাইবে, আপনিও তাদের আটকাবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে একটু টালমাটাল অবস্থা যাবে। আপনার পার্টনারকে খুশি করতে হলে নিজের রাগটাকে কুরিয়ার করে অন্য গ্রহে পাঠিয়ে দিন! ভাই-বোনের পরামর্শে ব্যবসা বাড়ে, আর ভাই-বোন পরামর্শ না দিলে, ধরে নিন তারা আপনার উন্নতি চায় না। বিবাহযোগ্যদের জন্য দিনটি শুভ। মানে, আজ আপনি বিয়ের সম্বন্ধ এড়াতে গিয়ে সফল হতে পারেন!
বৃষ
আজ মায়ের সঙ্গে আপনার ‘মত-বিরোধ’ হবে। মা বলবেন—‘বিয়ে কর’, আপনি বলবেন—‘খাব কী!’ উচ্চশিক্ষার পথে কিছু ‘কম্পিউটার ভাইরাস’ আসবে, যা আপনার মনোযোগ নষ্ট করবে। সন্ধ্যায় প্রতিবেশীর সাহায্যে আপনার একটি ছোট সমস্যার সমাধান হবে। সমস্যাটা সম্ভবত, নেটফ্লিক্সের পাসওয়ার্ড! দিনের শেষে শান্তি চাইলে পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য টাকা খরচ করুন। এতে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সে টান পড়লেও অন্তত শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। নতুন প্রেমের সম্পর্ক আসতে পারে, কিন্তু আগে দেখে নিন তার রান্নার হাত কেমন!
মিথুন
আজ আপনার মস্তিষ্কে সব প্ল্যান এমন ভাবে ঘুরপাক খাবে যে মনে হবে আপনি গুগলের সার্ভার। কিন্তু আসল সমস্যা হলো, হাটে হাঁড়ি ভাঙা যাবে না। কারণ, বলামাত্রই লোক হাসবে। অর্থ সঞ্চয়ের ভালো সুযোগ আছে, কিন্তু তা যেন ফুটপাতের ফুচকা বা চায়ের দোকানেই শেষ না হয়ে যায়। পড়াশোনায় মন বসাতে আজ আপনার মন একটি মিনি ছুটি নেবে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় উন্নতি। অর্থাৎ আপনার পুরোনো ডায়েরি বা সস্তা চশমা আজ বেশ কদর পেতে পারে। সন্ধ্যায় সপরিবার ভ্রমণের সম্ভাবনা। প্ল্যানটা করুন, কিন্তু ভ্রমণে গিয়ে সেলফি তুলতে গিয়ে যেন খাদে পড়ে না যান!
কর্কট
আজ আপনার অসতর্ক কথাবার্তা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। একটা সামান্য ‘আচ্ছা’ বলতে গিয়ে হয়তো বিরাট কিছু বলে ফেলবেন। উচ্চশিক্ষায় বাধা আসার সম্ভাবনা, তাই পড়ার সময় সোশ্যাল মিডিয়াকে আপাতত ব্লক করুন। পারিবারিক জটিলতায় মানসিক উদ্বেগ বাড়বে। সমাধান? চা বানান, চুপ করে থাকুন এবং মনে মনে বলুন—‘আমি জানি, আমার কোনো দোষ নেই!’ গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে খরচের ভার বাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে সাবধান, ছোটখাটো বিষয়েই আজ মহাযুদ্ধের দামামা বাজতে পারে। আজকের দিনে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিন। কারণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনাকে অন্তত চুপ থাকতে শেখাবে।
সিংহ
আজ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। তারা হয়তো আপনার কাছে আসবে, কিন্তু তাদের চা-নাশতার বিল যেন আপনার পকেট থেকে না যায়, সেদিকে নজর রাখুন। আপনি যা চাইবেন, তা পাবেন। চাইলে একবার লটারির টিকিট কেটে দেখতে পারেন। না পেলেও অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন! মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। সন্ধ্যার দিকে আর্থিক অবস্থা অনুকূল হবে। অফিসে গসিপ করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, আপনার গসিপ শুনে অন্যরা হাসে, আর আপনার সময় নষ্ট হয়। ভ্রমণ ব্যবসায় মুনাফা বাড়ার ইঙ্গিত। আপনার চার্ম আজ কাজে লাগান, দেখবেন লোকে আপনাকে দেখেই খুশি।
কন্যা
আজ আপনি প্রতিটি সমস্যার সমাধান পাবেন। কী সমস্যা? বেশির ভাগ সমস্যাই টাকাপয়সার। বিনিয়োগে লাভজনক ফল মিলবে। তার মানে, আজ গ্রহের প্রভাব এতই ভালো যে, আপনার পুরোনো বাতিল করা জামাকাপড় বেচে দিলেও আজ লাভ হতে পারে! অবিবাহিতদের বিয়ের যোগে বাধা আসতে পারে। চিন্তা নেই, এটি আসলে ‘আরও কিছুদিন স্বাধীনতা উপভোগ করার’ বার্তা। ব্যবসায়ীদের প্রচুর অর্থ উপার্জনের ইঙ্গিত। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্তি ও রক্তপাতের আশঙ্কা আছে। সাবধানে চলাফেরা করুন, বিশেষ করে যদি আপনার পার্টনার রেগে থাকেন!
তুলা
আজ আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। অফিসে আপনার চিন্তাভাবনার প্রশংসা হতে পারে। আপনার সবচেয়ে বড় গুণ আজ হবে আপনার ‘কূটনীতি’। অর্থাৎ আপনি কীভাবে মিষ্টি হেসে আপনার কাজটা অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। নিজের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে যত্নশীল থাকুন। কারণ, চিকিৎসার জন্য আজ প্রচুর অর্থব্যয় হতে পারে। বন্ধুর কারণে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ বন্ধুকে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবেন না। অবসর সময় ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার পরিকল্পনা করুন। অহেতুক বিতর্কে যাবেন না। আপনার স্ত্রীর চিন্তাভাবনা গ্রাহ্য করুন, বিশেষ করে যখন কোনো ‘বিরাট পরিকল্পনা’ করছেন!
বৃশ্চিক
আজ আপনাকে অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নইলে সামান্য কারণেই চোখে জল আসতে পারে। আর্থিকভাবে আপনি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। তাই আজ শপিংয়ে যাওয়া একদম বন্ধ! যদি শপিংয়ে যেতেই হয়, তাহলে মানিব্যাগ বাসায় রেখে যান। রোমান্সের দিক থেকে দিনটি ভালো। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ব্যবসা আগের চেয়ে ভালো হবে। পুরোনো জিনিস বা গয়নায় বিনিয়োগ করুন, যা আপনাকে অন্তত খারাপ সময়ে কাজে দেবে। মনে রাখবেন, ইতিবাচক চিন্তা আপনার জীবন পরিবর্তন করবে; কিন্তু আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স পরিবর্তন করতে পারবে না।
ধনু
আজ আপনি কেনাকাটার পাশাপাশি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। মেডিটেশন এবং যোগব্যায়াম দিয়ে দিনটি শুরু করুন। যদি না করেন, তবে সন্ধ্যায় নিজেকেই নিজে কিক মারতে পারেন! আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে; তবে খুব বেশি ব্যয় না করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আজ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো জরুরি। তাই ফোন বন্ধ করে, টিভি রিমোট লুকিয়ে রেখে পরিবারকে সময় দিন। সততা এবং ইতিবাচকতার মাধ্যমে উত্তেজনা কমবে। নতুন ধারণা আসবে, তবে সেগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য আপনাকে একটু ‘ধনু-সংযম’ দেখাতে হবে।
মকর
আজ আপনি আপনার শখ পূরণ করতে পারেন। শখটা যদি হয় ‘সারা দিন ঘুমোনো’, তবে শুভ। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসির মাধ্যমে থেরাপি চালান। হাসতে হাসতে যদি পেটে ব্যথা হয়, তবে সেটা আপনার কর্মফল! ঘনিষ্ঠের পরামর্শ থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। খুব বড় বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি শুভ। আপনি আজ সতেজ বোধ করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, বড় বিনিয়োগ মানেই বড় ঝুঁকি!
কুম্ভ
আজ আপনার জীবনে সুখ আসবে। সিনিয়ররা আপনার চিন্তাভাবনা বুঝবে এবং প্রশংসা করবে। অফিসে সহকর্মীর সমর্থন পাবেন, যার কারণে কাজটি দ্রুত শেষ করা যেতে পারে। সহকর্মী খুশি থাকলে টি-পার্টি দিতে ভুলবেন না। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হতে পারে এবং সঞ্চয় করতে সফল হতে পারেন। কিন্তু আজ আপনার স্ত্রীর চিন্তাভাবনা উপেক্ষা করবেন না, অন্যথায় সম্পর্কে ফাটল দেখা দিতে পারে। আপনি বিভ্রান্ত হলেও সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে। তবে এই সম্ভাবনা মানে এই না যে আপনি আজকে চাঁদে যাবেন!
মীন
আজ মীন রাশির জাতক-জাতিকারা বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় লাভ আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। আজ আপনি প্রিয়জনের মধ্যে সুখ ভাগ করে নেবেন। ভ্রমণ উপকারী হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালো ফল পেতে পারেন। স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ততা আপনাকে খুশি করবে। যদি না পান, তাহলে আজই ‘অন্য কারও’ খোঁজ শুরু করবেন না, ধৈর্য ধরুন! অর্থ বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই সতর্ক থাকুন। প্রেমকে আরও গভীর করুন। আজকের দিনটি ধৈর্য, আত্মসংযম এবং ইতিবাচক চিন্তার দিন।