আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় কনফিউজড করবে পুরোনো প্রেমের টেক্সট, দিবাস্বপ্নে কাটবে দিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

দিনের শুরুতেই এমন এক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন যে মনে হবে আপনি হেঁটে নয়, মেঘে চড়ে বেড়াচ্ছেন। সাবধান! সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হোঁচট খেতে পারেন, কারণ মেঘের ওপর ভরসা করে সিঁড়ি টপকানো উচিত নয়। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ করেই বস আপনাকে এমন একটি কাজ দেবেন, যা স্বপ্নেও দেখেননি, যেমন পুরোনো ফাইলের স্তূপ থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি পেনসিল খুঁজে বের করা। অর্থভাগ্য ভালো, তবে সেই টাকাটা খরচ হবে একটি দামি ফুচকা পার্টিতে, যেখানে ফুচকাগুলো হবে খুবই ছোট। একটি সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়াই হবে আপনার আজকের চ্যালেঞ্জ।

বৃষ

ভোজনরসিক মন আজ আপনাকে চরম পরীক্ষার মুখে ফেলবে। ফ্রিজে রাখা মিষ্টির দিকে বারবার চোখ যাবে, কিন্তু ডায়েটের ভূত তাড়া করবে। এই দোটানা দেখে মনে হবে যেন আপনি শেক্‌সপিয়ারের নাটকের প্রধান চরিত্র। দুপুরের দিকে প্রতিবেশীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি পুরোনো কড়াই উপহার পেতে পারেন—আপনার রান্নার শখকে হয়তো মহাজাগতিক শক্তিরাও সমর্থন করছে। সন্ধ্যায় প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলে, খাবার ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে ব্যর্থ হবেন। অতিরিক্ত ঘুম আপনার আজকের দিনের সেরা কাজগুলো নষ্ট করে দিতে পারে।

মিথুন

আজ আপনার দুটি সত্তার মধ্যে চরম সংঘাত হবে। এক মন চাইবে জগৎ জয় করতে, আরেক মন চাইবে কম্বলের নিচে শুয়ে নেটফ্লিক্স দেখতে। এই কনফিউশনের কারণে আপনি বন্ধুর কাছে ভুলবশত বসের একটি হাস্যকর মিম পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনার কৌতুকবোধ আজ তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু সাবধান, সেই কৌতুক যেন জীবনসঙ্গীর বিরক্তির কারণ না হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলে ভুল নামে ডাকা বা ভুল মানুষের সঙ্গে হাত মেলানোর সম্ভাবনা আছে। আজকের জন্য আপনার মন্ত্র হোক: ‘আমি কে? আমি কোথায়?’

কর্কট

আজ আপনি ভীষণ সংবেদনশীল থাকবেন, তাই পোষা প্রাণী বা প্রিয়জনের সামান্য দুঃখও চোখে জল এনে দিতে পারে। তবে দিনের মাঝখানে একটি দারুণ খবর আপনার মন ভালো করে দেবে—হয়তো জানতে পারবেন, আপনার পছন্দের চায়ের দোকানে নতুন করে শিঙাড়া ভাজা শুরু হয়েছে। সৃজনশীলতা আজ উথলে উঠবে; তাই পুরোনো বালতির গায়ে রং করে সেটিকে ফুলদানি বানানোর মতো অদ্ভুত শখ জাগতে পারে। দিনের শেষে সমস্ত আবেগ কাটিয়ে বাস্তব জীবনে ফিরতে আপনাকে একটি কফি বা দুটি চপ খেতে হতে পারে। যখন আপনি পুরোনো জুতায় লুকানো ২০ টাকার নোট খুঁজে পাবেন। এটাই হবে আপনার দিনের সেরা মুহূর্ত।

সিংহ

আপনার মধ্যে থাকা ‘রাজকীয়’ ভাবটি আজ একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। নিজেকে রাজা/রানি ভাবতে গিয়ে হয়তো ঘরে থাকা সবার কাছে ‘আপনার চেয়ারটি’ নিয়ে আসবেন। প্রশংসা না পেলে আজ মেজাজ খিঁচড়ে যেতে পারে। তাই কেউ প্রশংসা না করলে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নিন, দোষের কিছু নেই। কর্মক্ষেত্রে কেউ আইডিয়া চুরি করতে এলে এমনভাবে গর্জন করবেন যেন আপনি এখনই সিংহের বেশে রূপ নিচ্ছেন। এই কারণে আজ আপনার জন্য পরামর্শ হলো: লাইমলাইটে থাকার জন্য সারা দিন মাথায় একটি সোনালি টুপি পরে থাকুন।

কন্যা

আজ আপনার ‘পারফেকশন’-এর নেশা চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। হয়তো সকালে উঠে গোনা শুরু করবেন যে টুথব্রাশের ব্রিসেলগুলো ঠিকভাবে সাজানো আছে কি না। আপনার এই খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস গোছানোয় বেশি সময় কাটাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গীর চুল সামান্য এদিক-ওদিক হলেও তা ঠিক করার জন্য ঝগড়া শুরু করতে পারেন। দিনের শেষে আপনি আবিষ্কার করবেন, গোছানো ডেস্কের নিচে আপনি গত সপ্তাহে চাবির গোছা ফেলে রেখেছিলেন।

তুলা

আজ ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবেন। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আপনার এত সময় লাগবে যে ততক্ষণে পরিস্থিতি নিজেই পাল্টে যাবে; যেমন কোন জামা পরবেন ভাবতে ভাবতেই হয়তো দিনের অর্ধেকটা পার হয়ে যাবে। কেউ আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না দুটোই বলবেন—যেন আপনি একজন দার্শনিক, যিনি কোনো নিশ্চিত উত্তর দিতে চান না। সন্ধ্যায় পুরোনো প্রেমিক/প্রেমিকার টেক্সট পাবেন, যা আপনাকে আরও বেশি কনফিউজড করে তুলবে। আপনার জন্য পরামর্শ হলো: দু’দিকেই থাকুন, কিন্তু কোথাও পা পিছলে পড়ে যাবেন না যেন!

বৃশ্চিক

আজ আপনার রহস্যময়তা এবং তীব্রতা আপনাকে ঘিরে রাখবে। এমনভাবে হাঁটবেন যেন আপনি হলিউডের কোনো স্পাই থ্রিলারের প্রধান চরিত্র। সবাই ভাববে আপনার জীবনে হয়তো কোনো বিশাল গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে, যদিও আসল সত্য হলো আপনি দুপুরে কী খাবেন, সেটাই ঠিক করতে পারেননি। কারও সামান্য কথায় খুব সহজে রাগ করে যেতে পারেন এবং প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে হয়তো তাদের খাবারের প্লেট থেকে একটি আলু তুলে নিয়ে নেবেন। আপনার আজকের লক্ষ্য হবে: কাউকে না জানিয়ে গোপনে অন্যের কফি মগে সামান্য লবণ মেশানো।

ধনু

আজ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে থাকবে। আপনি হয়তো বিছানায় শুয়েই বিশ্বের ৭টি অত্যাশ্চর্যের ভিডিও দেখতে দেখতে ঠিক করে ফেলবেন যে কোন দেশে কবে যাবেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে পড়বে পকেটে একদমই টাকা নেই! অতি-আশাবাদী স্বভাবের কারণে আপনি এমন সব প্রতিশ্রুতি দেবেন যা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। যেমন, আগামীকালের মধ্যেই সব কাজ শেষ করে ফেলার প্রতিশ্রুতি। আপনার বন্ধুদের জন্য সতর্কবার্তা হলো—আপনার সঙ্গে আড্ডায় বসলে তারা আপনার জীবনের অ্যাডভেঞ্চারের অবিশ্বাস্য গল্প শুনতে বাধ্য হবেন।

মকর

আজ আপনার ভেতরের সেই কাঠখোট্টা বস জেগে উঠবে। সকালে উঠেই টু-ডু লিস্টের দিকে এমনভাবে তাকাবেন যেন আপনি একটি যুদ্ধ জেতার পরিকল্পনা করছেন। মজা করার সময়ও কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রেও সঙ্গীর সঙ্গে একটি ‘পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা’ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন। আপনার আজকের বিনোদন হলো—অন্যেরা কীভাবে কাজ করছে, তা খুঁটিয়ে দেখা এবং মনে মনে তাদের ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করা।

কুম্ভ

বিপ্লবী মন আজ আপনাকে অদ্ভুত কিছু করতে প্ররোচিত করবে। হয়তো হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নেবেন যে উল্টো গেট দিয়ে অফিসে ঢুকবেন। কারণ, আপনি মনে করেন সবাই এক পথে চলে বলে আপনারও চলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বন্ধু মহলে আপনি আজ এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন যা কেউ আগে শোনেনি এবং ভবিষ্যতেও হয়তো শুনবে না। আজকে অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাবে: মানবজাতিকে কীভাবে পিঁপড়াদের যন্ত্রণা থেকে বাঁচানো যায়!

মীন

কল্পনাপ্রবণ মন আজ আপনাকে এমন এক জগতে নিয়ে যাবে, যেখানে সব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। অফিসের মিটিংয়ে বসেও হয়তো সমুদ্র সৈকতে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন এবং সহকর্মীরা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার এই সংঘাতের কারণে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল বা মোবাইল ফোনটি ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। সন্ধ্যায় সৃজনশীলতা এমন বাড়বে যে আপনি একটি টুথপেস্টের খালি টিউব দিয়ে একটি শিল্পকর্ম বানিয়ে ফেলতে পারেন। সারা দিন শুধু মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখাই আজ আপনার শুভ কাজ।

