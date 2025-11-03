আজকের রাশিফল: প্রেম এলে না করবেন না, বিনিয়োগটা মুলতবি রাখুন

মেষ
আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার কাঁধে নতুন দায়িত্ব চাপানো হতে পারে। এটা আসলে ‘ভবিষ্যতের জন্য লাভজনক’ কম, আর বসের ‘সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজটা আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার’ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বেশি। খরচ করার আগে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। বিশেষ করে মধ্যরাতে অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপে ‘আমি তো শুধু দেখছিলাম’ বলে অর্ডার দেওয়ার মারাত্মক প্রবণতা আজ রাশ টেনে ধরুন। আপনার পকেটের গ্রহরা আজ হরতাল ডেকেছে।
বৃষ
পরিশ্রমের ফল আজ আপনি মনে হয় সঠিকভাবেই পাবেন! অর্থাৎ, এত দিন যে উপেক্ষিত হয়েছেন, তার একটা ক্ষীণ হলেও ফল মিলবে। আর্থিক দিকটা মোটামুটি ভালো, কিন্তু শনিদেব ফিসফিস করে বলছেন, ‘বড় বিনিয়োগ? ওহ, প্লিজ! আরও কয়েকটা বছর ইএমআই দিতে থাকুন, তারপর দেখা যাবে।’ মজুত মালের দাম বাড়ার যোগ রয়েছে–তাই ফ্রিজের ভেতরের পুরোনো আচারটা আজ ফেলবেন না, ওটাই আপনার ভবিষ্যৎ সম্পদ।
মিথুন
যদি একটু বুদ্ধি খাটাতে পারেন, সৌভাগ্য আজ পিছে-পিছে ঘুরবে। তবে যে বুদ্ধিটা খাটাবেন, সেটা যেন লটারির টিকিট কাটার বুদ্ধি না হয়! সৃষ্টিশীল কাজে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মানে আপনার বহুদিনের জমে থাকা আর্ট প্রজেক্টে আজ একটা লাইন বেশি আঁকা হতে পারে। তবে আজকের দিনে কারও গাড়িতে চাপার সাহস দেখাবেন না–কারণ রাশি বলছে, আজকের ‘অরা’ গাড়ির টায়ার পাংচার করার জন্য যথেষ্ট।
কর্কট
আজ সারা দিনটা আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে নিজেই প্রেমে পড়ে যেতে পারেন। যদি জীবনে প্রেম আসে, তবে তাকে সাদরে গ্রহণ করুন, কিন্তু প্রেমপত্রটা যেন মেসেঞ্জারে না দিয়ে হাতে লেখা হয়–গ্রহরা আজও রোম্যান্টিক জিনিস পছন্দ করে। শিক্ষকদের জন্য দিনটি খুব শুভ। তবে কোনো উঁচু জায়গায় ওঠা থেকে বিরত থাকুন। সিঁড়ি, মই, এমনকি আপনার ‘উঁচু ভাবনার ঘোড়া’—সবকিছু থেকেই দূরে থাকুন।
সিংহ
সৌভাগ্য আজ দরজায় কড়া নাড়বে, কিন্তু সিংহ মশাই, ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাটা সৌভাগ্যের চেয়ে শক্তিশালী। সাবধানে থাকবেন, নইলে নিজের হাতেই সব ভেস্তে যেতে পারে। ভাইবোনেরা যদি কোনো আবদার করে, দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না—কারণ ফিরিয়ে দিলে তারা যে মহাভারত শুরু করবে, তাতে আজকের শান্ত দিনটা কুরুক্ষেত্রে পরিণত হবে।
কন্যা
আজ প্রোডাকটিভিটি স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর হবে। চাইবেন কাজ করতে, কিন্তু মস্তিষ্ক বলবে, ‘আগে সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশনগুলো শেষ করি।’ অপ্রত্যাশিত কিছু সমস্যা পরিকল্পনাকে বিলম্বিত করতে পারে। চিন্তা নেই, পরিকল্পনা ভন্ডুল করার মধ্যেই তো জীবনের মজা! আত্মসমীক্ষা করুন—হয়তো জীবনের একমাত্র সমস্যা হলো, আপনি নিজেকে নিয়ে বেশি ভাবেন।
তুলা
আজ ক্যারিয়ারে কিছু ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হতে পারে। ভয় পাবেন না, সব ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহদের ওপর চাপিয়ে দিন। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে আজ অতিথি সমাগমের যোগ! তারা কাছে এসে কফি খাবে, গল্প করবে, আর বাড়িতে টিভির রিমোটটা লুকিয়ে রেখে চলে যাবে। শুধু সেই দায়িত্বগুলোই নিন, যেগুলো আপনি চোখ বন্ধ করে করতে পারবেন—যেমন, রিমোটটা খোঁজা।
বৃশ্চিক
কর্ম নিয়ে মনে চিন্তা থাকলেও, কর্ম সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা হবে না। ঝামেলা হবে আপনার কথা বলা নিয়ে। যাঁরা খুব বেশি কথা বলেন, তাঁরা হালকা রাশ টানুন! আপনার জিভ আজ বিষাক্ত সাপের মতো—কখন কাকে ছোবল দেবে, বোঝা মুশকিল। বরং ঘরের আসবাবপত্র কেনার দিকে মন দিন। অন্তত নতুন সোফা আপনার অতিরিক্ত বকবকানি শুনে বিরক্ত হবে না।
ধনু
জমি বা বাড়ি কেনার ইচ্ছা থাকলে আজ কিনুন। গ্রহ বলছে, আজ কেনার যোগ দারুণ! তবে কেনার আগে নিশ্চিত হোন যে, আপনি গুগল ম্যাপে বাড়ির আসল ঠিকানা দিচ্ছেন—পাশের বাড়িরটা নয়। যদি টাকা কোথাও আটকে থাকে, তবে তা পুনরুদ্ধার হতে পারে। যারা টাকা নিয়েছিল, তারা হয়তো আপনার ক্রমাগত তাগাদার ভয়ে শেষমেশ বিরক্ত হয়ে ফেরত দেবে।
মকর
আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল হবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। অর্থাৎ, মানিব্যাগ খুলে একটা ৫০০ টাকার নোট দেখতে পেতে পাবেন, যেটা আপনার মনেই ছিল না। প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীরা আজ মনোযোগ দিন। অন্যথায়, ভাগ্য আপনাকে নিয়ে একটা মজার কবিতা লিখে দেবে। টিমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ আসবে। সাবধান! টিমওয়ার্কে আপনার পুরো ক্রেডিট যেন অন্য কেউ নিয়ে না যায়।
কুম্ভ
আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে, আজ বন্ধুকে দেওয়া ধার যেন ভুলে না যান! পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। নতুন অতিথির আগমনের যোগ রয়েছে—নতুন অতিথি মানে হয়তো কোনো দূর সম্পর্কের খালা বা চাচি, যিনি বাড়িতে এসে আপনার ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড চাইবেন। নিজেকে একটু সময় দিন। অন্যথায়, এত সুযোগের ভিড়ে কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবেন, সেটা নিয়েই বিভ্রান্ত হবেন।
মীন
আপনার বিচক্ষণ সিদ্ধান্তগুলোই আজ উপকারে আসবে। অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। বিশেষ করে, যে লোকটা আপনাকে এসে বলবে, ‘আমি আপনার পুরোনো বন্ধু, ভুলে গেছেন?’—তাকে বিশ্বাস করবেন না। বাবা-মায়ের দোয়ায় মুলতবি কাজ সম্পন্ন হবে। ব্যবসায়ীরা দিনটিকে লাভজনক বলে মনে করবেন। আর বিবাহিত জীবন? তা আজ সুখী হবেই হবে। কারণ, মাঝে মাঝে সুখী না হয়ে উপায় থাকে না।