শীতকালে ব্যায়ামের মোটিভেশন ধরে রাখার ৯ উপায়

নিয়মিত যারা ব্যায়াম করেন অনেকের জন্য শীতকাল যেন আতঙ্কের মতো। শীত এলেই ব্যায়ামের জন্য বাইরে যাওয়া বা জিমে যাওয়াতে আলসেমি লাগে। তাই উচিত ব্যায়ামের ধরন বদলানো, ঘুম-খাবার ঠিক রাখা বা একটু বেশি হাঁটা। এসব ছোট পরিবর্তন আপনাকে ব্যায়ামের দিকে আগ্রহ বাড়াবে। যুক্তরাজ্যের ডেভিড লয়েড ক্লাবসের গ্রুপ পার্সোনাল ট্রেইনিং ম্যানেজার স্টুয়ার্ট ক্যাশমোর শীতকালীন ফিটনেস নিয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যেগুলো আপনার ব্যায়ামের মোটিভেশন বাড়াতে কাজে দিতে পারে।
বাইরে ব্যায়াম করলে আগে ঘরে সামান্য ওয়ার্ম-আপ করুন
শীতের দিনে হঠাৎ বাইরে দৌড়াতে বের হওয়া অনেকের শরীর মানিয়ে নিতে পারে না। ঠাণ্ডায় পেশিগুলো শক্ত হয়ে থাকে, তাই সরাসরি দৌড়ালে ব্যথা বা চোট লাগার ভয় থাকে। এজন্য বাইরে যাওয়ার আগে ঘরে কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে শরীর গরম করে নেওয়াই ভালো। ১০–১৫ মিনিট হাঁটা, জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ানো বা হালকা স্ট্রেচ করলে রক্ত চলাচল বাড়ে আর শরীর ধীরে ধীরে গরম হয়। এতে ঠাণ্ডা বাতাসে বের হলে শ্বাস নিতে আর নড়াচড়া করতে আরাম লাগে।
ঠাণ্ডায় তৃষ্ণা না পেলেও পানি পান করুন
শীতে তৃষ্ণা কম লাগে বলে অনেকে পানি কম খায়। কিন্তু ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সময় শরীর থেকে বেশি পানি বের হয়ে যায়। পর্যাপ্ত পানি শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখে এবং বাইরে ব্যায়াম করতেও সাহায্য করে।
নতুন ব্যায়াম চেষ্টা করুন
শীতে অনেকে মোটিভেশন হারিয়ে ফেলে। তাই উচিত ব্যায়ামের রুটিনে নতুনত্ব আনা। এতে ভালো লাগা কাজ করে। যোগা, পিলেটিস বা মেডিটেশনের মতো ক্লাস শীতে দারুণ উপকারী। এগুলো ঘুমের জন্য ভালো, শরীর-মন প্রশান্ত রাখে এবং শক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করে।
একজন সঙ্গী খুঁজে নিন বা গ্রুপ ক্লাসে যোগ দিন
শীতে অনেকে একা বাইরে ব্যায়াম করতে অস্বস্তি বোধ করেন। একজন সঙ্গী থাকলে রুটিন ঠিক রাখা সহজ হয়। সঙ্গী বা ক্লাস আপনাকে দায়িত্ববান রাখবে, মোটিভেট করবে এবং ব্যায়ামে আগ্রহও বাড়াবে।
ব্যায়ামের সময় বদলে দেখুন
অনেকে সকালে খুব ভোরে বা রাতে দেরিতে ব্যায়াম করেন। শীতে এই সময়গুলো বেশি ঠাণ্ডা ও অন্ধকার থাকে বলে অনেকে নিরুৎসাহিত হন। সম্ভব হলে দুপুরের দিকে ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন। ক্যাশমোরের মতে, বিকেল ৩টার আগে ব্যায়াম করলে রাতে ঘুম ভালো হয়।
ভিটামিন ডি ধরে রাখুন
শীতে সূর্যের আলো কম পাওয়ায় ভিটামিন ডি কমে যায়। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার পাশাপাশি মাঝারি মাত্রার ব্যায়াম করতে পারেন। যেমন হালকা ওয়েট ট্রেনিং, সাঁতার, সাইক্লিং শরীরের ভিটামিন ডি ধরে রাখতে সাহায্য করে।
প্রতিদিনের হাঁটার চেষ্টা করুন
অনেকের ক্ষেত্রে এত নিয়ম মেনে শীতকালে ব্যায়াম করা হয়ে উঠে না। তারা হাঁটার দিকে নজর দিন। অফিসে যাওয়ার পথে প্রয়োজনে হেঁটে যান। অথবা দিনের যেকোনো সময় সময় ধরে বাইরে হাঁটেত বের হন। এটিও আপনার জন্য বেশ উপকার।
বিশ্রাম নিন
অনেকে আবার শীতে অতিরিক্ত ব্যায়াম করে ফেলে। একটানা ব্যায়াম করাও ঠিক নয়। বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। ঠাণ্ডায় পেশি শক্ত হয়ে যায়, চোট লাগার ঝুঁকি বাড়ে। তাই সঠিক ওয়ার্ম-আপ, কুল-ডাউন এবং মাঝে বিশ্রাম নেওয়া জরুরি।
ঘুমকে অগ্রাধিকার দিন
শীত মানেই অনেকের জন্য উৎসবের মৌসুম। এতে ঘুমের রুটিন নষ্ট হয়। ঘুম কম হলে শরীরের শক্তি কমে, ব্যায়ামের ইচ্ছাও কমে যায়। তাই সবকিছুর মধ্যে ঘুমের দিকে নজর দিন। ঘুম ভালো না হলে শুধু ব্যায়ামের ইচ্ছাই কমে না, এর সঙ্গে শরীরও খারাপ করবে।
শীতকাল মানেই ব্যায়ামের জন্য চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কিছু পরিবর্তন আপনার মোটিভেশন ধরে রাখতে সাহায্য করে। শীতকালে ব্যায়াম শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, মানসিক চাপ কমাতে, শক্তি ধরে রাখতে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করে।
সূত্র: ডেইলি মেইল