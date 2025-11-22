আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেমের মিসড কল পাত্তা দেবেন না, জ্ঞান না দিয়ে সহজভাবে বলুন

মেষ
আজ আপনার ভেতরের ‘নেতা’ সত্তাটি প্রবলভাবে জেগে উঠবে। সকালে দুধ-চা না কফি খাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই পরিবারকে এক ঘণ্টার কঠিন বিতর্কে জড়াতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাহস দেখিয়ে বসের ক্রেডিট কার্ডের স্টেটমেন্ট দেখতে চাইবেন না, যদিও আপনার প্রবল ইচ্ছা হবে। বিকেলে পুরোনো প্রেমিকের (বা প্রেমিকার) একটি মিসড কল আসতে পারে। পাত্তা দেবেন না। কারণ, আজ আপনার শুভ রং—অদৃশ্য (ইনভিজিবল)!
বৃষ
আপনার খ্যাতি আজ চারদিকে ছড়াবে, তবে তার কারণ হবে খুবই তুচ্ছ। হয়তো বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন, আর সেই খবরই অফিসে রটে গেছে! সন্ধ্যায় প্রিয় মিষ্টির দোকান থেকে লোভনীয় ঘ্রাণ আসবে, যার ফলে ডায়েট ভুলে সব কিনে ফেলবেন। আর্থিক উন্নতি ঘটবে, তবে সেই টাকা দিয়ে কী কিনবেন, তা স্থির করতে করতে টাকাটাই খরচ হয়ে যাবে।
মিথুন
আপনার আজকের মনটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ বলছে, ‘আজই চাকরি ছেড়ে হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাই!’ আর অন্যটি বলছে, ‘আগে দেখে নিই উইকেন্ডে কোন নতুন সিরিজ আসছে!’ এই দোটানার ফলস্বরূপ আপনি কাউকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ লিখে ‘সেন্ড’ না করে রেখে দেবেন। সতর্ক থাকুন: আজ রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে প্রিয়জনের নাম ধরে হাঁক দেওয়া একটি কাকের ডাক শুনতে পেতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ আবেগপ্রবণ। ফ্রিজে রাখা মিষ্টি দই শেষ হয়ে যাওয়ায় এমন কান্নাকাটি করতে পারেন, যেন জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে। পরিবারের পুরোনো কোনো ছবি বা ভিডিও দেখলে নস্টালজিয়ায় ভুগতে পারেন, তবে সেই সুযোগে শ্বশুরবাড়ির কেউ টাকা ধার চাইতে পারে—সাবধান! রাতের খাবার রান্না করতে গিয়ে পেঁয়াজ কাটার সময় চোখ দিয়ে পানি পড়লে, সেটা পেঁয়াজের জন্য নয়, আপনার গভীর চিন্তা থেকে আসছে—এই গুজব রটাতে পারেন।
সিংহ
আজ যেখানেই যাবেন, সেখানেই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে চাইবেন। যদি কেউ ভুলবশত আপনার প্রশংসা না করে অন্য কারও করে, তবে সারা দিন মুখ ফুলিয়ে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে বসকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে আসলে আপনি বস আর উনি আপনার সহকর্মী। পার্টনারকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হবেন যে আপনার সেলফি তোলাটা আসলে একধরনের শিল্প।
কন্যা
আপনার পারফেকশনিজম আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। সকালে উঠে দেখবেন বালিশের কভারটি এক মিলিমিটার সরে আছে—তাতেই সারা দিনের মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। অফিসে ডেস্ক এত পরিষ্কার রাখবেন যে কেউ ভুল করে সেটিকে জাদুঘরের শোকেস মনে করতে পারে। সন্ধ্যার আগে ফেসবুকের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া লেগে যাবে। কারণ, সে একটি ছবিতে ভুল ট্যাগ ব্যবহার করেছে।
তুলা
আজ কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। কারণ, উভয় দিকেই যুক্তি খুঁজে পাবেন। উদাহরণস্বরূপ: পাড়ার দোকানে শিঙাড়া না ডালপুরি খাবেন, এই নিয়ে আধা ঘণ্টা তর্ক করার পর শেষমেশ চটপটি খাবেন। অংশীদারি ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিকঠাক থাকবে, যদি না তিনি আপনার প্রিয় কফি মগে চা পান করেন। আজ আপনার জন্য শুভ উপদেশ হলো, নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুন, কিন্তু খেতে বসলে সেটা ভুলে যান।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মধ্যে এক রহস্যময়তা কাজ করবে। সাধারণ একটা চিপসের প্যাকেটও এমনভাবে খুলবেন, যেন তার ভেতরে কোনো গোপন পৃথিবীর মানচিত্র লুকিয়ে আছে। কেউ আপনাকে কোনো প্রশ্ন করলে সরাসরি উত্তর না দিয়ে রহস্যময় হাসি হাসতে পারেন। রাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে একটি গোপন ভয় থেকে—আপনি কি সত্যি সত্যিই ফ্রিজের সব আইসক্রিম একা খেয়ে ফেলেছেন?
ধনু
আজ মন ভ্রমণে যেতে চাইবে। কিন্তু পকেটের অবস্থা দেখে হয়তো রান্নাঘরের পাশের ঘরের দিকেই যেতে হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য যাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁরা বই হাতে নিয়ে কল্পনা করতে পারেন যে আপনি আসলে একটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার পাইলট। আপনার কথার মধ্যে আজ এত বেশি ফিলোসফি থাকবে যে সাধারণ মানুষ কথা শুনে মাথা চুলকাতে পারে। অযথা জ্ঞান না দিয়ে সহজভাবে কথা বলুন!
মকর
কাজ, কাজ, আর কাজ—এই তিন মন্ত্রে আপনি দিন শুরু করবেন। তবে কাজ শেষ হতে হতে দেখবেন, পাশের বাড়ির বিড়াল ল্যাপটপে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। আপনি তাকে সরাতে পারবেন না। কারণ, আপনি নিয়মানুবর্তী, আর বিড়ালটি নিয়ম করে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর্থিক যোগ দারুণ, কিন্তু সেই টাকা আপনি খরচ না করে শুধু জমিয়ে রাখবেন, যেন একদিন সেই টাকায় গোটা একটি মহাদেশ কিনে ফেলবেন!
কুম্ভ
আজ মানবজাতির কোনো এক বিশাল সমস্যার সমাধান নিয়ে চিন্তা করবেন, যেমন কেন পিৎজার দাম সব সময় বাড়তে থাকে? বন্ধুমহলে আপনার নতুন আইডিয়া নিয়ে হাসাহাসি হতে পারে, তবে পাত্তা দেবেন না। কারণ, আপনি জানেন, আপনি অন্য গ্রহের মানুষ। প্রেমের ক্ষেত্রে, পার্টনারকে ইমপ্রেস করতে এমন কিছু বলবেন, যা গুগল করেও বোঝা যাবে না।
মীন
আজ কল্পনার জগতে ডুবে থাকবেন। অফিসে বসেও মনে হবে সমুদ্রের ধারে বসে আছেন এবং ডাব খাচ্ছেন। এই ঘোর কাটবে তখনই, যখন বস এসে আপনার দিকে বিশাল কাজের ফিরিস্তি ধরিয়ে দেবেন। অতিরিক্ত সহানুভূতি আজ আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। রাস্তার কুকুরছানাটিকে বাড়িতে নিয়ে আসার আগে একবার নিজের ছোট ফ্ল্যাটটির কথা ভাবুন। স্বপ্নে আজ একটি মাছকে উড়তে দেখতে পারেন।
সব রাশির জাতক/জাতিকার জন্য আজকের বার্তা হলো: আপনার ভাগ্যরেখা বলছে, হাসতে থাকুন! আজকের দিনটি একটু এলোমেলো হলেও আপনার ইতিবাচক মনোভাবই সব সমস্যার সেরা সমাধান। যখনই মনে হবে খুব টেনশন হচ্ছে, তখনই জোরে জোরে নিজের পছন্দের একটি হিন্দি গানের লিরিক্স ভুল করে গাইতে থাকুন। এতে গ্রহরা শান্ত থাকবে।