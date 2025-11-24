হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: একদিকে প্রেম ডাকছে, অন্যদিকে পুরোনো বন্ধুর বকেয়া পাওনার মেসেজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আজ আপনার এনার্জি থাকবে তুঙ্গে, ঠিক যেন গরম তেলে ভাজা পকোড়া। দুপুরে অফিসের বস এমন একটা কঠিন কাজ দেবেন, যা দেখে মনে হবে আপনি মঙ্গল গ্রহ থেকে আসা অ্যালিয়েনদের ভাষা অনুবাদ করছেন। রাগ সামলান, কারণ রাগের মাথায় আজ কাউকে কিছু বলতে গেলে, ভুল করে নিজের পাসওয়ার্ড ফাঁস করে দিতে পারেন। সন্ধ্যাবেলা প্রিয় খাবার অর্ডার করুন, কারণ আজকের দিনে শান্তি পেতে এর চেয়ে ভালো পথ আর নেই। সাবধান! হাঁটার সময় ভুল করে রাস্তার কুকুরকে ‘বস’ ডেকে বসতে পারেন!

বৃষ

আজ আর্থিক দিকে স্থিতিশীলতা দেখা যেতে পারে, তবে শর্ত একটাই—অনলাইন শপিং সাইটে ঢোকা চলবে না! যদি ভুল করে ঢুকে যান, তবে একটা দরকারি জিনিসের বদলে পনেরোটা অদ্ভুত জিনিস কিনে ফেলবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গী আপনার জন্য হয়তো দারুণ কিছু সারপ্রাইজ প্ল্যান করছেন। সেটা মোজা বা পুরোনো ডিভিডি না হলেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অলসতা কাজ করতে পারে; নিজেকে বলুন, ‘আমি রোবট নই, আমি শুধু প্রোটোটাইপ।’

মিথুন

দ্বৈত ব্যক্তিত্ব আজ এমনভাবে কাজ করবে যে, নিজেই কনফিউজড হয়ে যাবেন। একবার ভাববেন কফি খাবেন, পরমুহূর্তেই ভাববেন ডায়েটে আছেন। জরুরি সিদ্ধান্তগুলো আজ ‘টস’ করে নিন, অন্তত দায়টা ভাগ হবে। পাড়ার কেউ এসে একটা অদ্ভুত দায়িত্ব দিতে পারে; হাসি মুখে রাজি হয়ে যাবেন না, কারণ সেটা হয়তো হতে পারে তার পোষা টিয়াপাখির জন্য খেলনা! আজ ভুলেও ফেসবুকে পুরোনো প্রেমিক/প্রেমিকার প্রোফাইল চেক করবেন না, কারণ সেখানে নতুন করে কিছু বিষাদের সন্ধান পেতে পারেন।

কর্কট

অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা আজ আপনার শত্রু। কেউ সামান্য মজার ছলে কিছু বললেও মনে হতে পারে এটি ‘ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার’ ভাঙার চেয়েও গুরুতর বিষয়। নিজেকে শান্ত রাখতে সিনেমা দেখুন—তবে এমন সিনেমা দেখুন যেখানে কেউ কাঁদে না (যদিও পাওয়া কঠিন হবে)। সন্ধ্যায় রান্নাঘরে ভুল করে লবণ আর চিনি গুলিয়ে ফেলার রেকর্ড গড়তে পারেন। ভালোবাসার মানুষকে সামান্য স্পেস দিন, নতুবা তিনি আপনাকে রিমোট কন্ট্রোল মনে করে বসতে পারেন, যা দিয়ে তিনি চ্যানেল বদলাতে চান।

সিংহ

আত্মবিশ্বাস আজ এতটাই বেশি থাকবে যে, ভুল করে গুগলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন, অথবা ভাববেন আপনি একা হাতে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের আইডিয়াগুলো এমনভাবে পেশ করুন যেন আপনি কোনো হলিউড মুভির হিরো। তবে মনে রাখবেন, সবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে গিয়ে ভুল করে যেন বসের চেয়ারে বসে না পড়েন! বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে দেখবেন, আপনার সব গল্পই অন্য কেউ আগেই বলে দিচ্ছে। হতাশ হবেন না, আপনিই আসল শো-স্টপার।

কন্যা

সবকিছু নিখুঁত করার স্বভাব আজ আপনাকে ভোগাবে। অফিসের ফাইল থেকে শুরু করে আলুর চিপসের প্যাকেট—সবেতেই ভুল খুঁজবেন। দুপুরের লাঞ্চের সময় একটু রিল্যাক্স করুন, নতুবা চামচ বা প্লেটে ময়লা খুঁজে বের করতে গিয়ে লাঞ্চই শেষ হয়ে যাবে। আজ স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা হতে পারে; ভুলেও গুগলে কোনো রোগের লক্ষণ খুঁজবেন না, নতুবা গুগল আপনাকে কালকেই মহাকাশে পাঠাতে চাইবে। নিজের পারফেকশনিস্ট স্বভাবকে আজ একটু ছুটি দিন।

তুলা

জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা আজ পুরোপুরি ব্যর্থ হতে পারে। একদিকে প্রেম ডাকছে, অন্যদিকে পুরোনো বন্ধুর বকেয়া টাকার মেসেজ আসছে। এই পরিস্থিতিতে কাকে ‘হ্যাঁ’ আর কাকে ‘না’ বলবেন, সেটা ঠিক করতে আজকের দিনটি কেটে যাবে। দিনের শেষে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি কাউকেই ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলতে পারেননি, শুধু ‘হুম’ বলে কাটিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে একটা অদ্ভুত পোশাক পরার শখ হতে পারে, সামলে নিন। আপনার ‘ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট’ দেখে সবাই সার্কাসের টিকিট কাটতে চাইতে পারে।

বৃশ্চিক

আপনার রহস্যময়তা আজ চরমে উঠবে। নীরবতা দেখে সবাই মনে করতে পারে আপনি কোনো বড় ষড়যন্ত্রের প্ল্যান কষছেন, কিন্তু আসলে ভাবছেন ফ্রিজে আর কটা আইসক্রিম আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ কারও কাছ থেকে একটা পুরোনো পাওনা টাকা পেতে পারেন, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে কী করবেন, সেটা নিয়ে ভাবতেই দুপুর কাবার। সন্ধ্যায় ইন্টিউশন বলবে, আপনার রান্না করা ডালটা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে সেটা খুবই সুস্বাদু। কাউকে সন্দেহ করার আগে একবার নিশ্চিত হন, সে সত্যিই আপনার শেষ চিপসটা চুপিসারে খেয়ে নিয়েছে কিনা।

ধনু

আজ ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসবে। মনে হবে সব ফেলে অচেনা কোনো দ্বীপে চলে যাই। কিন্তু বাস্তবের রুটিন আপনাকে মনে করিয়ে দেবে, পাসপোর্ট আর টিকিট কেনার মতো টাকা নেই। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়ার কারণে ছোটখাটো ভুল হতে পারে, তাই ‘সব ঠিক হয়ে যাবে’ মন্ত্র জপার আগে একবার চেক করুন। বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় আজকের দিনটি ভরে থাকবে, আর সবার চেয়ে জোকস বলার চেষ্টা করে ফেল করতে পারেন। আপনার অ্যাডভেঞ্চারের গল্পগুলো কাল্পনিক রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

মকর

ক্যারিয়ারের প্রতি মনোযোগ আজ এতটাই বেশি থাকবে যে, ভুল করে নিজের পোষা বিড়ালকেও একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে বসতে পারেন। বস আপনার কাজে খুশি হবেন, কিন্তু সহকর্মীরা ভাববেন, আপনি বুঝি অফিসের সমস্ত কফি একাই পান করছেন। আজ আপনার কোনো গোপন শখ ফাঁস হতে পারে, যেমন—মাঝরাতে কার্টুন দেখা বা পুরোনো বাংলা গান গাওয়া। চিন্তা করবেন না, এটা আপনাকে আরও বেশি মানবিক করে তুলবে।

কুম্ভ

আজ মাথায় অদ্ভুত সব আইডিয়া আসবে। যেমন—কীভাবে ডিম ছাড়া ওমলেট বানানো যায় বা কীভাবে খালি পায়ে দৌড়ানো যায়। আপনার এই ব্যতিক্রমী চিন্তাগুলো হয়তো কাজে লাগবে না, কিন্তু বন্ধুদের হাসাতে সাহায্য করবে। সামাজিক মাধ্যমে আজ এমন একটা পোস্ট করবেন, যা নিয়ে বন্ধুরা ব্যাপক মজা করবে। আর্থিক দিক থেকে আজ সাবধান থাকুন; কোনো নতুন বা আজব ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে যাবেন না।

মীন

আজ দিবা-স্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত থাকবেন। ক্লাসের মাঝে, মিটিংয়ের মাঝে বা খাবার টেবিলে—সব সময়ই স্বপ্নের জগতে বিচরণ করবেন। বাস্তবতা আপনাকে ধাক্কা দিতে পারে, বিশেষ করে যখন আপনার ফোন বাজবে। সৃজনশীল কাজ, যেমন ছবি আঁকা বা কবিতা লেখায় মনোযোগ দিলে ভালো ফল পাবেন। তবে কবিতা লিখতে গিয়ে ভুল করে বসের ই-মেইল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিলে বিপদ! সহানুভূতিশীল স্বভাবের কারণে আজ কেউ এসে তার জীবনের সব দুঃখের গল্প আপনার কাছে বলে যাবে, এবং আপনাকে কেবল শুনে যেতে হবে।

