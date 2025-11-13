হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর কথা শুনুন, অফিসে কাজের চাপ বাড়বে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আজ আত্মবিশ্বাস এতটা আকাশছোঁয়া থাকবে যে নিজেকে ‘অ্যাভেঞ্জার্স’-এর প্রধান সদস্য মনে করবেন। কিন্তু সাবধান, ছাদে উঠে ওড়ার চেষ্টা করবেন না। আপনার ভেতরের পজিটিভ এনার্জি দেখে অন্যরা হিংসা করতে পারে। লোকদের সহযোগিতা করতে গিয়ে তাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসবেন না যেন! তবে আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ, তাই ডিনারে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ার অনুমতি গ্রহরা দিয়েছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ১০ বার বলুন, ‘আমিই সেরা!’—এতে অহংকার নয়, আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

বৃষ

মন আজ আধ্যাত্মিকতার দিকে এমনভাবে ঝুঁকবে যে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ভাববেন। কিন্তু মানিব্যাগ বলছে, আগে এই মাসের ইএমআইটা দিন! আজকের দিনটি নিজেকে লক্ষ্যবস্তুতে কেন্দ্রীভূত করার জন্য শ্রেষ্ঠ। খুঁজে বের করুন, আপনার লক্ষ্য আসলে অফিসের লাঞ্চবক্স নাকি সারা বছরের সঞ্চয়! সন্ধ্যায় স্পা বা দামি ধূপকাঠির পেছনে বেশি খরচ করবেন না। কারণ, গ্রহরা আপনার বাজেট নিয়ে কৌতুক করছে। ধ্যান করুন। না পারলে ফোন বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকুন—সেটাও ধ্যানের মতো কাজ করবে।

মিথুন

কথা বলার আগে দুবার ভাবুন—নইলে আপনার অজান্তেই সেই কথা কোনো সহকর্মীর ইস্তফার কারণ হতে পারে। আজকের দিনটি আত্মবিশ্লেষণের জন্য সেরা। খুঁজে বের করুন, কেন অনলাইনে এত অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনেন! তবে সহকর্মীরা আজ খুবই সাহায্য করবে (কারণ, আপনি অবশেষে তাদের কফির বিলটা দিয়েছেন)। জমানো পুঁজি ব্যবসায় লাগাবেন না, বরং একটি নতুন ডায়েরি কিনুন। কথোপকথনে সংবেদনশীল হন। অর্থাৎ প্রিয়জনের সামনে তার প্রাক্তন প্রেমিকের গল্প করবেন না।

কর্কট

আজ এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে যিনি আপনার খুব প্রিয়—হতে পারে সেটা হারিয়ে যাওয়া পুরোনো চকলেট বক্স! জীবনসঙ্গী আজ সহায়কের ভূমিকায় থাকবেন, তাই সাহস করে আজই ঘর গোছানোর কাজটা চাপিয়ে দিন। সন্তানের নামে প্রতিবেশীর অভিযোগ শুনলে মাথা ঠান্ডা রাখুন, প্রতিবেশী হয়তো আপনার সন্তানকে আইনস্টাইন ভেবে ভুল করছে। আপনার দুর্বল মানসিক অবস্থা সন্ধ্যার পর কেটে যাবে, যখন আপনি প্রিয় সিরিয়ালটি দেখবেন। কোনো নারীর কাছ থেকে উপকার নিতে হতে পারে। তিনি আপনার মা অথবা সেলস এক্সিকিউটিভও হতে পারেন।

সিংহ

যতটা আশা করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো ফল পাবেন। নিজেকে ‘সোশ্যাল স্টার’ মনে হবে, সামাজিক কাজে আপনার উন্নতি হবে। কিন্তু সন্ধ্যার পর হঠাৎ এমন দুর্বল লাগবে যেন সারা দিন ম্যারাথন দৌড়েছেন। ব্যয় হওয়ার ফলে সাশ্রয় হবে না। আজ কাউকে টাকা বা কোনো জিনিস দেবেন না—তারা ফেরত দেবে না, গ্যারান্টি! বেতন সামান্য কমতে পারে, তাই কফি খাওয়ার অভ্যাসটা একটু কমান। আজ খুব বেশি আশা করবেন না। বরং সারপ্রাইজ উপভোগ করুন।

কন্যা

আপনার সাহায্য আজ কারও এতটা উপকারে আসবে যে নিজেরই গর্ব হবে। (যেমন আপনি আপনার বন্ধুর ফোনের চার্জারটি খুঁজে দিলেন)। কর্মক্ষেত্রে খুব বেশি সতর্কতা রাখুন—বস আজ আপনার টেবিলের ধূলিকণা পর্যন্ত গুনতে পারেন। ধৈর্য প্রদর্শন বজায় রাখবেন। মানসিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখুন—আজ ফোনটি হঠাৎ করে হ্যাং করলেও রাগ দেখাবেন না। কাছের মানুষের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। মানসিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে, আজ রাতে একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ুন।

তুলা

ভদ্র ব্যবহার আজ সবার কাছে প্রশংসিত হবে। এমনভাবে কথা বলুন যেন আপনি কোনো রয়্যাল ফ্যামিলির সদস্য! তবে ছোটখাটো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখানো বন্ধ করুন। কেউ আপনার পার্কিং স্পট নিয়ে নিলে সেটা নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে নম্রতা বৃদ্ধি করুন, তবে ফ্লার্ট করার সময় সাবধান! মৌখিকভাবে কাউকে কোনো কথা দেবেন না, নথিপত্র তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনকে ভালোবাসা, আশা এবং বিশ্বস্ততার মতো ইতিবাচক অনুভূতি গ্রহণে উৎসাহিত করুন—এবং আজ অন্তত একবার আয়নার সামনে হেসে দেখুন।

বৃশ্চিক

আজ কোনো পরিচিত ব্যক্তি আপনার পারিবারিক অশান্তির কারণ হতে পারে। সম্ভবত তিনি আপনার শাশুড়ির কাছে আপনার গোপন ডায়েট প্ল্যান ফাঁস করে দেবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো জোর করতে যাবেন না—প্রেম গণিত নয়, যে জোর করে সমাধান করে দেবেন। বরং একটা ভালো সিনেমা দেখুন। প্রিয়জনদের তাদের পক্ষ উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন—যদিও জানেন যে আপনিই সঠিক। সাহস এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজের গতি ত্বরান্বিত করুন। সাহস না থাকলে কমপক্ষে এক গ্লাস পানি খেয়ে শান্ত হন।

ধনু

আজ আপনার রূঢ় আচরণ কর্মের জায়গায় অনেক পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই প্লিজ, সকালে বসের সামনে আপনার ঘুম ভাঙার মেজাজটা নিয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সুপরামর্শে সারা দিনে কোনো ভালো কাজ করে উঠতে পারেন। স্ত্রীর কথা শুনুন—বিশ্বাস করুন বা না করুন, আজ ওনার গ্রহ আপনার চেয়ে ভালো কাজ করছে! মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখুন, নয়তো সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক বাঁধতে পারে। নম্রতা ও বিচক্ষণতা বজায় রাখবেন। রূঢ়তা দেখানোর আগে এক সেকেন্ড থামুন।

মকর

কর্মে বেশি সময় অতিবাহিত করার ফলে পারিবারিক কিছু চাহিদা মেটাতে অক্ষম থাকবেন। পরিবার হয়তো আপনাকে বাড়িতে আসা কোনো অতিথি মনে করবে। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতের অমিল হতে পারে। আলোচনায় গরমিল হলে একটা বিরাট পিৎজা কিনে দুই ভাগ করে দিন, আপাতত শান্তি বজায় থাকবে। পুরোনো মামলার নিষ্পত্তি করার ওপর জোর দিন, যেমন আপনার জমে থাকা লন্ড্রি। জীবনে উজ্জ্বল হওয়ার সুযোগ থাকবে। কিন্তু তার জন্য আপনাকে কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে বাইরে তাকাতে হবে।

কুম্ভ

মানুষ চেনার ক্ষমতা আজ তুঙ্গে থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তায় পাওনাদারকে দেখলে আপনি চিনেও চিনতে চাইবেন না! আজ স্ত্রীর সঙ্গে বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করবে। শুধু ‘ইচ্ছা’ করলেই হবে না, টিকিট কাটুন—গ্রহরা বলছে, আজ স্ত্রী খুব খুশি হবেন! নিজেকে সময় দিন। গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারবেন, তবে সেটা যেন কাজের কথা হয়, দীর্ঘ বক্তৃতা নয়। তেলবীজ দান করুন। মানে তেল দেওয়া খাবার পাখিদের দিন—নিজে খাবেন না!

মীন

আজ গুরুজনদের কথা মানতে ইচ্ছা করবে। মানলে খুবই ভালো ফল পাবেন। (যেমন খালা বা ফুফু যদি বলেন, ‘দই-ভাত খেয়ে যাও’, তাহলে তর্ক না করে খেয়ে নিন)। তবে অকারণে আজ কিছু কিছু কাজ করতে হতে পারে, যেগুলোর কোনো মানে নেই। মনে রাখবেন, গ্রহরা আপনাকে আজ ‘সার্ভিস রোবট’-এর রোল দিয়েছে! আপনার কাছে আসা সব উপদেশ ভালো না-ও হতে পারে, তবে ধৈর্য ধরে শুনে যান। শারীরিক উন্নতির জন্য কালো ঘোড়ার নাল দিয়ে তৈরি আংটি পরার চেষ্টা করুন—তবে কালো ঘোড়া জোগাড় করাটা আপনার জন্য আজকের চ্যালেঞ্জ!

