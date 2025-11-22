ঠোঁট গোলাপি করার কৌশল মিথ না সত্যি?

অনেকের কাছে গোলাপি ঠোঁট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা সুস্বাস্থ্যের চিহ্ন। কিন্তু ফ্যাশন ট্রেন্ড সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যেমন, এক দশক আগেও যে ধরনের ঠোঁটে জনপ্রিয় ছিল, এখন তা ভিন্ন। এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে গোলাপি ঠোঁট স্বাস্থ্যকর। অনেকেই মনে করেন এই রঙের ঠোঁট অন্য যেকোনো রঙের ঠোঁটের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু মজার বিষয় হল এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। ব্যতিক্রম শুধু তখনই ঘটে, যখন স্বাভাবিকভাবে গোলাপি ঠোঁটের রঙ হঠাৎ পাল্টে যায়। স্বাস্থ্যকর ঠোঁটের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ফাটা বা ঘা মুক্ত, আর্দ্র বা হাইড্রেটেড ও মসৃণ।
ঠোঁট কেন কালো হয়?
ত্বকের রঙের মতোই, ঠোঁটের রংও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। যাদের ত্বক তুলনামূলকভাবে গাঢ়, তাদের ঠোঁটও সাধারণত গাঢ় হয়। এটি স্বাভাবিক। মূলত ত্বকে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থের আধিক্যের কারণে ঘটে। মেলানিনের আধিক্যের ফলে হাইপারপিগমেন্টেশন হয়েও ঠোঁট কালো হতে পারে। হাইপারপিগমেন্টেশন হলো যখন ত্বকের কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী এলাকার চেয়ে গাঢ় হয়ে যায়। প্রাকৃতিকভাবে যাদের ঠোঁট গাঢ়, তারা ঘরোয়া উপায়ে সাময়িকভাবে ঠোঁটকে আরও গোলাপি দেখাতে পারেন। তবে হাইপারপিগমেন্টেশনের শিকার ব্যক্তিরা ত্বকের চিকিৎসার মাধ্যমে বেশি উপকার পেতে পারেন। ঠোঁটে এর প্রধান কারণগুলো হলো ধূমপানের কারণে ঠোঁটে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে (যেমন হাত) দাগ পড়তে পারে। নিকোটিন ত্বকে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে দেয়, যা ঠোঁটের রঙ কমিয়ে দিতে পারে এবং ত্বকের বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।
অতিরিক্ত সূর্যের আলোয় দীর্ঘক্ষণ থাকলে হাইপারপিগমেন্টেশন হতে পারে। ম্যালেরিয়া রোধী ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক যেমন মিনোসাইক্লিন এর প্রভাবে ঠোঁট কালো হতে পারে।
অনেক সময় চিকিৎসাজনিত সমস্যা যেমন অ্যাডিসন'স ডিজিজ এর কারণে ঠোঁট কালো হয়।
গর্ভাবস্থায় অনেকের ঠোঁট কালো হয়।
প্রাকৃতিকভাবে ঠোঁট গোলাপি করার উপায়
নিম্নলিখিত ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো ঠোঁটকে আর্দ্র ও মসৃণ রাখতে সাহায্য করতে পারে এবং সাময়িকভাবে ঠোঁটে রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে গোলাপি আভা আনতে পারে:
লিপ স্ক্রাব নিয়মিত হালকা এক্সফোলিয়েশন বা মরা চামড়া অপসারণ করলে ঠোঁটের শুষ্ক ও রুক্ষ ভাব দূর হয়। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, ফলে ঠোঁট সাময়িকভাবে গোলাপি দেখায়।
ঘরে স্ক্রাব তৈরির পদ্ধতিঃ চিনি বা লবণকে মিষ্টি কাঠবাদাম বা নারকেল তেলের মতো তেলের সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করুন।
ব্যবহারের নিয়মঃ
আলতোভাবে শুকনো ঠোঁটে ম্যাসাজ করুন।
ধুয়ে ফেলে আলতো করে মুছে নিন।
এরপর অবশ্যই একটি লিপ বাম লাগান।
সতর্কতাঃ ঠোঁটের ত্বক সংবেদনশীল, তাই জোরে ঘষবেন না। সপ্তাহে একবার বা দুবারের বেশি স্ক্রাব ব্যবহার করবেন না। মুখ বা শরীরের জন্য তৈরি স্ক্রাব ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ সেগুলো ঠোঁটের জন্য বেশি কঠিন হতে পারে।
ঠোঁটের ম্যাসাজ
ম্যাসাজ ঠোঁটে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে, যা ঠোঁটকে আরও গোলাপি দেখাতে পারে। প্রতিদিন একবার নারকেল তেলের মতো খাদ্য উপযোগী তেল দিয়ে ঠোঁটে আলতো করে ম্যাসাজ করুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। অথবা রাতে ঘুমের আগে তেলটি ঠোঁটে রেখে দিন, এটি আর্দ্রতারও কাজ করবে।
হলুদ ও নারকেল তেলের মাস্ক
কেউ কেউ হলুদযুক্ত লিপ মাস্ক ব্যবহার করে ঠোঁটের স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত হয়েছে বলে দাবি করেন। হলুদে হাইপারপিগমেন্টেশন কমানোর গুণ থাকতে পারে। এই মাস্ক তৈরির জন্য হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠোঁটে মেখে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর ধুয়ে শুকনো করে নিন। তবে হলুদ ঠোঁটের চারপাশের ত্বকে সাময়িকভাবে হলুদ দাগ ফেলতে পারে।
পিপারমিন্ট তেলযুক্ত লিপ বাম
কিছু প্রসাধনী সংস্থা প্রাকৃতিকভাবে গোলাপি আভা আনার জন্য লিপ বামে পিপারমিন্ট তেল ব্যবহার করে। এই তেলে থাকা মেন্থল রক্তনালিকে প্রসারিত করতে পারে, যার ফলে ঠোঁটে সাময়িকভাবে একটি হালকা লালচে বা গোলাপি আভা আসে। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ডার্মাটোলজি ফাটা ঠোঁটে মেন্থল বা পিপারমিন্ট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়। কারণ এটি জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে।
শুষ্কতা বা বিবর্ণতা প্রতিরোধের টিপস
ঠোঁটকে সাময়িকভাবে গোলাপি দেখানোর পাশাপাশি, শুষ্কতা, জ্বালা এবং হাইপারপিগমেন্টেশনের ঝুঁকি কমাতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত:
প্রতিদিন ঠোঁট এবং ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা হাইপারপিগমেন্টেশন এবং রোদে পোড়া রোধ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে একটি। বাইরে গেলে এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি এবং টাইটানিয়াম অক্সাইড বা জিঙ্ক অক্সাইডযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করুন। প্রতি ২ ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় লাগান।
ধূমপান ছেড়ে দেওয়া ঠোঁটের কালো হওয়া এবং ত্বকের বার্ধক্য কমাতে সাহায্য করে। ঠোঁট আর্দ্র রাখার জন্য পর্যাপ্ত পানি পান করুন।
শিয়া বাটার বা পেট্রোলিয়ামের মতো উপাদানযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করুন।
ঠোঁট চাটা, কামড়ানো বা ঠোঁটের চামড়া তোলা এড়িয়ে চলুন। এই অভ্যাসগুলো এড়াতে লিপ বাম ব্যবহারের অভ্যাস করুন।
সূত্রঃ মেডিকেল নিউজ টুডে