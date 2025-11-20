আজকের রাশিফল: নাটক কম কাজ বেশি দরকার, মানিব্যাগে পাঁচ টাকার কয়েন নিয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করুন

মেষ
মেষ মশাই, আজ আপনার মেজাজ থাকবে আগুন। সকালে হয়তো অ্যালার্মের ওপর রাগ হবে, দুপুরে ট্রাফিক জ্যামের ওপর, আর সন্ধ্যায় ফ্রিজে কেন মিষ্টি নেই—এই নিয়ে বাড়ির সবার ওপর। সব মিলিয়ে 'যুদ্ধংদেহী' মোডে থাকবেন। আপনার ধৈর্য আজ একটি বিরল, বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর মতো—যা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। কোনো ইট বা মশাকে দেখলে তর্কে জড়াবেন না। কারণ, আজ আপনি যুক্তি দিয়ে নয়, কেবল গলার আওয়াজ দিয়ে জিততে চাইবেন।
বৃষ
খাদ্য এবং স্থিরতা, এই দুটো আজ আপনার জীবনের মন্ত্র। আজ অন্তত চারবার ভাববেন যে দুপুরের মেনুতে ভাত নাকি রুটি থাকা উচিত। এই সিদ্ধান্তহীনতা আপনাকে এমন এক গভীর দার্শনিক সঙ্কটে ফেলে দেবে যে কাজে মন দিতে পারবেন না। দুপুরের দিকে সামান্য কারণে গোঁয়ার্তুমি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। হতে পারে, চায়ে চিনি বেশি না কম, এই নিয়ে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেবেন। রেস্টুরেন্টে গেলে মেনুটা কাউকে দেখতে দেবেন না। নিজেই স্থির করুন এবং নিজেকে খাওয়ানোর দায়িত্ব দিন। পেটের শান্তিই মনের শান্তি।
মিথুন
আপনার দ্বৈত সত্তা আজ যেন দুটি ভিন্ন চ্যানেলে চলছে। একটি সত্তা বলছে, 'উঠে পড়ো, কাজ করো, জগৎ জয় করো!' আর অন্যটি ফিসফিস করছে, 'কম্বলটা টেনে নাও, ন্যাপ ইজ লাভ।' কাজের জায়গায় একই সঙ্গে তিনটি প্রজেক্টে হাত দেবেন এবং চতুর্থ প্রজেক্ট নিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সবকিছুর মধ্যে প্রিয় একটা মেসেজ ভুল করে অফিসের বসের কাছে চলে যেতে পারে (যেমন একটি বিড়ালের বাচ্চার ভিডিও)। গুরুত্বপূর্ণ চ্যাটের আগে হাত থেকে ফোনটা দূরে রাখুন। আজ আঙুলগুলো বড় বেশি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়।
কর্কট
কর্কট বাবুরা, আজ আবেগ এমন তুঙ্গে থাকবে যে হয়তো পুরোনো কোনো বিজ্ঞাপনের গান শুনে কেঁদে ফেলবেন। সকালে উঠে দেখবেন প্রিয় চশমাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। দুই ঘণ্টা খোঁজার পর বুঝতে পারবেন সেটা কপালে তোলা ছিল। মন আজ নস্টালজিয়ায় মগ্ন থাকবে। বারবার বাড়ির অন্যদের জিজ্ঞেস করবেন, 'আহা, সেই ছোটবেলার মতো দিনগুলো আর ফিরবে না?' টিস্যু বক্সটা হাতের কাছে রাখুন। আজ আপনার 'অনুভূতি' নামক জলপ্রপাতটি উপচে পড়তে পারে।
সিংহ
আজ যেখানেই যান, আপনিই হবেন সেই স্পটলাইট। যদি বাড়িতে থাকেন, তাহলে হয়তো ঘরের পোষা বিড়ালটাকে ধরে মোটিভেশনাল স্পিচ দেবেন। অফিসের মিটিংয়ে এমন ভাব করবেন যেন আপনার অনুপস্থিতিতে কোম্পানির অস্তিত্বই বিপন্ন। নিজেকে 'রানি/রাজা' হিসেবে ভাবলেও মনে রাখবেন, পাড়ার দোকানে চা খাওয়ার সময়ও বাড়তি খাতির আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি। একটু কম ড্রামা, একটু বেশি কাজ—আপনার আজকের মন্ত্র হওয়া উচিত এটি। মনে রাখবেন, পৃথিবী ঘুরছে আপনার চারদিকে নয়, সূর্যের চারদিকে।
কন্যা
গ্রহ বলছে, আজ আপনার পারফেকশনিজম এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে যে হয়তো টুথব্রাশের ব্রিসলগুলো গোনা শুরু করে দেবেন। আপনার সব কাজের তালিকা আজ এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে যে দেখেই ভয় লাগবে। শপিং মলের বিলের প্রতিটি পয়সা মেলাবেন এবং আবিষ্কার করবেন যে ক্যাশিয়ার ১ টাকা ভুল করেছে। এই ১ টাকা নিয়েই আপনি আজ দুপুরের ঘুম নষ্ট করবেন। একটা দীর্ঘ শ্বাস নিন। পৃথিবীর কোনো কিছুই নিখুঁত নয়, এমনকি আপনার চুলে লেগে থাকা ধূলিকণাও না। প্লিজ, রিল্যাক্স করুন।
তুলা
তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন। 'আজ লাল রঙের শার্ট পরব নাকি নীল?' এই নিয়ে পাঁচ মিনিট আয়নার সামনে কাটানোর পর শেষে হলুদ রঙের একটা টি-শার্ট পরে ফেলবেন। দুজনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে দেখলে দৌড়ে যাবেন মধ্যস্থতা করতে, কিন্তু শেষে কার পক্ষ নেবেন তা নিয়েই দ্বিধায় পড়ে যাবেন। শেষমেশ ঝগড়াটা আপনার দিকে ঘুরে যেতে পারে। আজ দুটো জিনিস এড়িয়ে চলুন: জীবনের বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং যেকোনো ধরনের বিতর্ক। আজ বরং একটা কয়েন টস করে দিন—জীবনকে একটু ছুটি দিন!
বৃশ্চিক
আজ আপনার ভেতরে একটা গভীর রহস্যময় স্পাই কাজ করবে। হয়তো পুরো দিনটা কাটাবেন বাড়ির লোকজনের গতিবিধি লক্ষ করে, আর ভাববেন, 'ব্যাপারটা কী? সবাই এত হাসছে কেন? নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে!' আপনি আজ চোখে রোদচশমা পরে ঘরের ভেতরে থাকতে পছন্দ করবেন। গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টো সবার সন্দেহের নজরে পড়বেন। মনে মনে বিশ্বজগতে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে প্লিজ, আজ কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সেটা পরের সপ্তাহের জন্য তোলা থাক।
ধনু
আজ আপনার অ্যাডভেঞ্চারের ভূত মাথায় চেপে বসবে। ঘুম থেকে উঠেই হয়তো ভাববেন, 'চলুন, এমন একটা জায়গায় যাই, যেখানে মশা নেই, আর ইন্টারনেটও স্লো নয়।' আর ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার মনে পড়বে যে মানিব্যাগে আছে শুধু দুটি পাঁচ টাকার কয়েন। আজ পথে-ঘাটে অচেনা লোকদের জীবনের গভীর জ্ঞান দান করে বেড়াবেন। অতিরিক্ত উৎসাহে কোনো অচেনা লোকের হাতে আপনার জীবনের দায়িত্ব তুলে দেবেন না। ভ্রমণের নেশা সামলান, বরং টিভির রিমোট নিয়ে সোফা থেকেই বিশ্ব ভ্রমণ করুন।
মকর
হে কর্মঠ মকর, আজ আপনার জন্য 'ফাঁকি' একটি গালি। আজ আপনি হিসাব করবেন, ঠিক কত মিনিট ঘুমিয়ে আপনার সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব। ফোকাস এতটা তীক্ষ্ণ থাকবে যে ভুলে যেতে পারেন আপনি মানুষ, কোনো রোবট নন। সবচেয়ে মজার মুহূর্ত হবে—যখন আপনি হাসার চেষ্টা করবেন এবং মুখটা হাসি ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত আকার নেবে। কফি-ব্রেক নিন। জীবনের মানে শুধু কাজ নয়, মাঝেমধ্যে দুটি খারাপ জোকস শোনাও দরকার।
কুম্ভ
কুম্ভ মশাই, আজ আপনি আপনার উদ্ভট আইডিয়ার ঝুড়ি নিয়ে বসবেন। হয়তো আবিষ্কার করবেন আলো-বাতাস দেওয়ার জন্য একটি সৌরশক্তিচালিত টর্চলাইটের দরকার আছে! আপনার যুক্তিগুলো আজ এতটা অন্যরকম হবে যে সাধারণ মানুষ আপনার দিকে তাকালে ভাববে, আপনি অন্য গ্রহ থেকে এসেছেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে আজ বিতর্ক হতে পারে। কারণ, আপনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন কেন গোলকধাঁধা হলো জীবনের সেরা রূপক। বিপ্লবী ধারণাগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখুন। এখনই পৃথিবীতে চালু করার চেষ্টা করবেন না। কারণ, পৃথিবী এখনো প্রস্তুত নয়।
মীন
মীন রাশির জাতক-জাতিকারা আজ অর্ধেক দিন স্বপ্নের জগতে কাটাবেন। হয়তো চা খেতে গিয়ে চামচের বদলে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নাড়তে শুরু করবেন। আপনার মন আজ এতটা এলোমেলো থাকবে যে ঠিক করতে পারবেন না আপনি কি কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাবেন, নাকি গভীর সমুদ্রে সাঁতার কাটবেন। দিনের শেষে মনে পড়বে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার কথা ছিল, কিন্তু কী সেটা—তা আর মনে থাকবে না। মাটিতে পা রাখুন! অন্তত একটা ছোট দড়ি বেঁধে রাখুন যাতে আপনার আত্মা বেশি দূর ভেসে না যায়। পানি পান করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন—গ্লাস যেন গ্লাসের জায়গায় থাকে।