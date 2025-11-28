বারবার ময়শ্চারাইজার মেখেও ত্বকের শুষ্ক ভাব যাচ্ছে না? মেনে চলুন এই নিয়মগুলো

গোসলের পর পুরো শরীরে ময়শ্চারাইজার মাখার কিছুক্ষণ পরই আবার টান ধরছে? হাত, পা, ঘাড় ও পিঠে টান টান অনুভূত হচ্ছে? ঠোঁটও শুষ্ক হয়ে উঠছে বারবার? শীতকালে এমন অনেক প্রশ্ন সামনে আসবে। সেগুলোর সমাধানও করতে হবে। কারণ, শীতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারই শেষ কথা নয়। অনেক সময় গোসলের নিয়মে কিছু বিষয় মেনে না চললেও ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে উঠতে পারে।
গোসলের আগে পুরো শরীরে তেল মেখে নিন
শীত মৌসুমে ত্বক আর্দ্রতা হারাতে শুরু করে। ফলে অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ওঠার পাশাপাশি ত্বকে প্রচুর মরা কোষ জমে। এই মরা কোষের কারণেও মযশ্চারাইজার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ত্বকের খসখসে ভাব দূর করতে, মসৃণতা বজায় রাখতে এবং ত্বকের উপরিভাগের মরা কোষ ঝরাতে গোসলের আগে শরীরে নারকেল বা অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করুন। ব্যবহারের আগে তেলটা সামান্য় গরম করে নিলে আরও ভালোভাবে ত্বক সেই তেল শুষে নিতে পারবে। তেল ম্যাসাজের আধা ঘণ্টা পর গোসলের সময় লুফা দিয়ে ত্বক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে নিন। এতে সহজে মরা কোষ ঝরে গিয়ে ত্বক চকচকে হয়ে উঠবে। এরপর গোসল সেরে ত্বকে ভালো মানের ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। তফাতটা নিজেই টের পাবেন।
পানির উষ্ণতা ঠিক আছে কি না দেখুন
শীতে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে অধিকাংশ মানুষ কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করে। তবে পানি যেন খুব বেশি গরম না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা চাই। খানিকটা গরম পানি দিয়ে শীতের দিনে আরামে গোসল করা যায় ঠিকই, তবে বেশি গরম পানি ব্যবহার করলে ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে র্যাশ, চুলকানি, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা তো রয়েছেই। তাই কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করুন। তাহলে সব দিক রক্ষা হয়। গোসলের পানিতে কখনো কখনো নারকেল তেল দিয়ে দিতে পারেন। এতেও ত্বক নরম ও কোমল থাকবে।
সাবানের পরিবর্তে শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন
শীতে সাবান ব্যবহার না করাই বরং ভালো। সাবানের পরিবর্তে শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন। শীতে ত্বক এমনিতেই শুষ্কতার সমস্যায় ভোগে। এই অবস্থায় সাবান ব্যবহার করলে আরও বেশি রুক্ষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাবানের তুলনায় শাওয়ার জেলে কম ক্ষার থাকে। তাই ত্বক অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। রোজ ব্যবহার করলেও ত্বক রুক্ষ হয় না। শীতে এমন শাওয়ার জেল বেছে নিন, যাতে আরগান অয়েল, হায়ালুরনিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন বা সেরামাইডের মতো ময়শ্চারাইজিং উপাদান রয়েছে। কেনার সময় খেয়াল করুন তা অ্যালকোহল বা প্যারাবেনমুক্ত কি না।
ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের আগে জেনে নিন
গোসল করার পর আমাদের ত্বক সামান্য ভেজা ভেজা থাকে। এ সময়টাই ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের সেরা সময়। গোসলের পর ৩ মিনিটের মধ্যে ত্বকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বক খুব ভালোভাবে তা শুষে নিতে পারে। শুকনো ত্বকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করলে সেই সুবিধা পাওয়া যায় না। ফলে ময়শ্চারাইজারের সুফল পাওয়া সম্ভব হয় না। ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে গ্লিসারিন বা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করুন। দীর্ঘ সময় ধরে ত্বক আর্দ্র থাকবে।
পায়ের শুষ্কতা দূর করতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের নিয়ম
পা ধোয়ার পর ত্বক কিছুটা ভেজা থাকে, তখনই ময়শ্চারাইজার লাগান। এতে ত্বক আর্দ্র থাকবে। গোড়ালি, পায়ের তলা ও আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে একটু বেশি ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত শুষ্কতা এড়াতে শিয়া বাটার, নারকেল তেল বা গ্লিসারিন আছে এমন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। রাতে পায়ে ভারী ময়শ্চারাইজার ব্যবহার শেষে মোজা পরে ঘুমান। এতে পা সুন্দর থাকবে। এখন বাজারে সিলিকনের মোজা পাওয়া যায়। এসব মোজার ভেতর অলিভ অয়েল ও ময়শ্চারাইজার একসঙ্গে ঢেলে পা গলিয়ে নিন। সারা রাত এ মোজা পরেই ঘুমান। সকালে দেখবেন, পায়ের ত্বক অনেক বেশি সুস্থ লাগছে।
সূত্র: হেলথ লাইন ও ভ্যালি ডার্মাটোলজি স্পেশালিস্টস