হোম > জীবনধারা

ঢাকায় ইফতার করা শেষ, রাজশাহীতে শুরুই হয়নি—কেন?

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র রমজান মাসে রোজাদার ব্যক্তিরা ইফতার সাজিয়ে বসে থাকেন আজান শোনার অপেক্ষায়। কেউ কেউ টেলিভিশনের স্ক্রলে দেখানো সময়ের দিকে নজর রাখেন। এ ক্ষেত্রে বিভাগ অনুযায়ী কোন বিভাগে কখন ইফতার গ্রহণের সময়, তা দেখা যায়।

রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) আরবি রমজান মাসের চতুর্থ দিনে টেলিভিশনে দেখানো সময় অনুযায়ী, দেশে সবার আগে ৫টা ৫৩ মিনিটে ইফতার গ্রহণ করেছেন সিলেট বিভাগের মানুষেরা। আর সবার শেষে ৬টা ৬ মিনিটে ইফতারের সময় হয় রাজশাহীতে। এই হিসেবে দুই বিভাগের মধ্যে ইফতার গ্রহণে সময়ের ব্যবধান ছিল প্রায় ১৩ মিনিট। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকার বাসিন্দারা ৫টা ৫৯ মিনিটে অর্থাৎ রাজশাহী বিভাগের ৭ মিনিট আগেই ইফতার সেরেছেন।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কারণেই মূলত সময়ের এই পার্থক্য। বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও এর ভেতরে পূর্ব–পশ্চিমে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃতি আছে। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। ফলে পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোতে সূর্য আগে ওঠে এবং আগে অস্ত যায়; পশ্চিমের অঞ্চলগুলোতে একটু পরে।

ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, সিলেট এবং ঢাকা দেশের পূর্বাংশে অবস্থিত। আর রাজশাহী সিলেটের তুলনায় ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি পশ্চিমে অবস্থিত।

এই পূর্ব–পশ্চিম অবস্থানের কারণেই সিলেট কিংবা ঢাকায় সূর্য সাধারণত রাজশাহীর তুলনায় কয়েক মিনিট আগে অস্ত যায়। পার্থক্যটি সাধারণত ১০ থেকে ১১ মিনিটের মধ্যে থাকলেও ঋতুভেদে কমবেশি হতে পারে।

সূর্য কখন অস্ত যাবে, তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট স্থানের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের ওপর। তাই একই দেশে থেকেও দুই শহরের সূর্যাস্ত একসঙ্গে হয় না।

বাংলাদেশে সরকারি সময় (বিএসটি) সবার জন্য এক হলেও প্রকৃত সূর্যাস্তের সময় স্থানভেদে আলাদা। ফলে কোনো শহরে সূর্যাস্ত হয়ে গেলে পাশের শহরে তখনো কয়েক মিনিট বাকি থাকতে পারে।

সম্পর্কিত

কফিপ্রেমীদের জন্য রমজানের বিশেষ ডেজার্ট

রমজান মাসে কফি পান করুন নিয়ম মেনে

আজকের রাশিফল: খুশির খবর অপেক্ষা করছে, পুরোনো প্রেম ঘরে আগুন লাগাতে পারে

স্বাদ বদলে ইফতারে রাখুন দারুণ স্বাদের বাহারি পাস্তা

ইফতারের দাওয়াতে যেসব উপহার নিতে পারেন

সেহরি ও ইফতারের পর ভালো ঘুমের সহজ পাঠ

রমজানে ত্বকের যত্ন: ঈদের আগে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক পেতে করণীয়

ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

ইফতারের দাওয়াতে পরিপাটি সাজ

এবারের ঈদের আয়োজনে ফ্যাশন ব্র‍্যান্ডগুলো যেমন পোশাক এনেছে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা