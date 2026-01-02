বলিউড তারকাদের নিউ ইয়ার রেজল্য়ুশন

জনপ্রিয় বলিউড তারকাদের কাছে নববর্ষ কখনোই শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে যাওয়ার মতো ঘটনা নয়। তাঁদের কাছে নতুন বছর মানে নতুন শুরুর উত্তেজনা, সংকল্প ও কৃতজ্ঞতা জানানোর নতুন কোনো কারণ। বর্তমানে বলিউডে জনপ্রিয় কয়েকজন তারকা রয়েছেন, যাঁরা ২০২৫ সালে নানাভাবে আলোচনায় ছিলেন। তাঁরা শুধু প্রতিবছর নববর্ষ উদ্যাপন করেই কাটান না, বরং নতুন বছরে নিজেকে কীভাবে আরও পরিবর্তন করা যায়, আরও কী শেখা যায়, তা নিয়েও ভাবেন। থাকছে চলতি সময়ে জনপ্রিয় কয়েকজন বলিউড তারকার নিউ ইয়ার রেজল্য়ুশন।
নতুন বছর মনে করিয়ে দেয় নিজের প্রতি সদয় হওয়ার কথা—দীপিকা পাড়ুকোন
নতুন বছর দীপিকা পাড়ুকোনকে নিজের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি নতুন বছর আমাকে নিজের প্রতি সদয় ও সৎ থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়।’ মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হওয়ার পর নতুন বছর তাঁর কাছে অনেক বেশি স্থিতিশীল, শান্ত এবং ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে। ফলে গত বছরের মতো এবারও ‘নিজেকে অগ্রাধিকার দেওয়ার’ সংকল্প অপরিবর্তিত রয়েছে তাঁর।
২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে দীপিকা পাড়ুকোন এবং তাঁর স্বামী রণবীর সিংকে মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছিল। যেহেতু এই দম্পতি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই গোপন রাখতে ভালোবাসেন, তাই ছুটিতে তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন এবং কীভাবে ছুটি কাটাবেন, সে সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। কাজের কথা বলতে গেলে, ২০২৬ সাল দীপিকার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততম বছর হতে চলেছে। এ বছর দীপিকাকে শাহরুখ খান ও সুহানা খানের সঙ্গে অ্যাকশন ছবি ‘কিং’-এ দেখা যাবে। ‘পাঠান ২’-তেও তাঁর ফিরে আসার কথা রয়েছে। এ ছাড়া ‘ব্রহ্মাস্ত্র ২’-তেও তাঁর ভূমিকা আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নতুন বছর হবে আমার সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বছর—রণবীর সিং
রণবীর সিংয়ের ক্ষেত্রে ২০২৫ সাল ছিল ব্যস্ততা, উৎসাহ এবং কর্মশক্তিতে ভরপুর। কিন্তু ২০২৬ সালের বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘এখন আমি ধীরগতিতে চলতে শিখছি।’ এবার তিনি একটু বিশ্রাম এবং বিরতি নিয়ে নববর্ষ উদ্যাপন করতে চান। রণবীর মনে করেন, ২০২৬ সাল হলো ভারসাম্য, মানসিক শান্তি এবং তাঁর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বছর। তবে রণবীর সিংয়ের ২০২৬ সালটিও পেশাগতভাবে বেশ ব্যস্ত কাটবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। হয়তো নববর্ষের ছুটি কাটিয়েই তিনি আবার কাজে লেগে পড়বেন পুরোদমে।
২০২৫ সালে ‘ধুরন্ধর’ ছবির রেকর্ড সাফল্যের পর, তাঁর সাম্প্রতিক হিট ছবির সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর ২’ ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি যশের ‘টক্সিক’ ছবির সঙ্গে বক্স অফিসে টেক্কা দিতে চলেছে। এখানেই শেষ নয়, তাঁর পরবর্তী ছবি ‘প্রলয়’-এর চিত্রায়ণ শুরু হবে ২০২৬ সালের জুলাই বা আগস্টে।
প্রতিদিন আরও ভালো মানুষ হয়ে উঠতে চাই—ক্যাটরিনা কাইফ
২০২৫ সালের নভেম্বরে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা। তাই তিনি তাঁর পরিবারের নতুন সদস্য ও অন্যদের নিয়েই এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। ক্যাটরিনা বলেন, ‘নতুন বছরে আমি সংকল্পে বিশ্বাস করি না। বরং প্রতিদিন একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এখন আমার কাছে প্রতিটি দিনই উৎসবের মতো। সত্যি বলতে, এখন আর উৎসব উদ্যাপন করতে বাইরে যেতেও ইচ্ছে করে না, আমার বাড়ি আমার কাছে স্বর্গ। আমি আমার পুরো পরিবারের সঙ্গে নববর্ষ উদ্যাপন করব।’ তবে ২০২৬ সাল ক্যাটরিনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বছর মুক্তি পেতে পারে ক্যাটরিনার একটি বড় ছবি, ‘জি লে জারা’। এটি একটি রোড ট্রিপ সিনেমা। এ সিনেমায় সহশিল্পী হিসেবে আছেন আলিয়া ভাট এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।
২০২৬ আমার জন্য দায়িত্ব এবং ভারসাম্যের বছর—রণবীর কাপুর
রণবীর কাপুরের নববর্ষ উদ্যাপন সব সময়ই ব্যক্তিগত। তিনি বলেন, ‘আমি উদ্যাপনের চেয়ে শান্তিতে থাকতে পছন্দ করি।’ রণবীর সব সময়ই তাঁর পরিবারের খুব কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসেন। তাঁর নববর্ষ উদ্যাপন বরাবরের মতো পরিবার এবং শুটিংয়ের সময়সূচি ঘিরেই। রণবীর বলেন, ‘২০২৬ আমার জন্য দায়িত্ব ও ভারসাম্যের বছর।’
এ বছর রণবীর কাপুরের দুটি বড় এবং বহুল প্রতীক্ষিত ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা আছে বলে শোনা যাচ্ছে। সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ একটি বড় রোমান্টিক ছবি। এতে আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশলও অভিনয় করেছেন। ছবিটি এ বছরের জুনে মুক্তি পাওয়ার কথা। এ ছাড়া নীতিশ তিওয়ারির বিগ-বাজেটের পৌরাণিক চলচ্চিত্র ‘রামায়ণ ১’-এ রণবীরকে ভগবান রামের ভূমিকায় দেখা যাবে। এখানে সাই পল্লবী সীতার চরিত্রে অভিনয় করবেন। এই ছবি ২০২৬ সালের দীপাবলির সময়, অর্থাৎ নভেম্বরে মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে।
নতুন বছর নতুন কিছু শেখায়—আলিয়া ভাট
আলিয়া ভাট ২০২৬ সালের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সংকল্প প্রকাশ করেননি। তবে ২০২৬ সালের নববর্ষের ঠিক আগে নিজেদের বাংলোয় অনুষ্ঠিত পারিবারিক অনুষ্ঠান ইঙ্গিত দিয়েছে, নববর্ষ উদ্যাপন বেশ আগেই শুরু হয়েছিল। এখন তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ পরিবার এবং আসন্ন বড় চলচ্চিত্রকে ঘিরে।
আলিয়া বলেছেন, ‘প্রতিটি নতুন বছর আমাকে নতুন কিছু শেখায়।’ ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত জীবন এবং মা হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর নতুন বছরের ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। নতুন বছর নিয়ে তাঁর বিগত সময়ের সংকল্প সব সময়ই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। অতি আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না।
২০২৬ সাল আলিয়ার জন্য পেশাগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর হতে চলেছে। তাঁর স্পাই থ্রিলার ‘আলফা’ এ বছরের ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। এরপর আসবে সঞ্জয় লীলা বানসালির ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’। ছবিটি এ বছরের ১৪ আগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
সূত্র: বলি ডটকম ও অন্যান্য