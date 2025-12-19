হোম > চাকরি > বেসরকারি

এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটিতে কমিউনিটি মবিলাইজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কমিউনিটি মবিলাইজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও সংস্থায় কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু নারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, বিমা, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বছরে ১টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

৫০ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, এসএসসি পাসে আবেদন

প্লাজা ম্যানেজার নেবে যমুনা গ্রুপ, পদ ৩০টি

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, ২২ বছরেই করা যাবে আবেদন

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২০ ডিসেম্বর

ম্যানেজার পদে ৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার, বেতন ২০–৪০ হাজার টাকা

ওয়ালটন প্লাজায় চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

পপুলার ফার্মার আইসিটি বিভাগে চাকরি, আবেদন শেষ ১৪ ডিসেম্বর

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, কর্মস্থল পাবনা

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ১২ হাজার টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা