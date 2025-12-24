ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

সম্প্রতি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভিএফএক্স ডিজাইনার/ভিজ্যুয়াল এফেক্ট আর্টিস্ট পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস।
পদের নাম: ভিএফএক্স ডিজাইনার/ভিজ্যুয়াল এফেক্ট আর্টিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভিএফএক্স, অ্যানিমেশন, ফিল্ম অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।
অন্যান্য যোগ্যতা: অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ থেকে ৭ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি