হোম > চাকরি > বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 

ফাইল ছবি

সম্প্রতি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভিএফএক্স ডিজাইনার/ভিজ্যুয়াল এফেক্ট আর্টিস্ট পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস।

পদের নাম: ভিএফএক্স ডিজাইনার/ভিজ্যুয়াল এফেক্ট আর্টিস্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভিএফএক্স, অ্যানিমেশন, ফিল্ম অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

অন্যান্য যোগ্যতা: অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ থেকে ৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

ম্যানেজার পদে সজীব গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ৩ জেলায়

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি, নেবে ৫০ জন

গাজী গ্রুপের অধীনে চাকরি, বেতন ২৫–৩০ হাজার টাকা

পপুলার ফার্মায় এক্সিকিউটিভ পদে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ইবনে সিনা ট্রাস্ট, আবেদন শুরু

আকিজ ফুডে চাকরির সুযোগ, ২১ বছরেই করা যাবে আবেদন

এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা