পপুলার ফার্মায় এক্সিকিউটিভ পদে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগে প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ, (ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফার্মেসিতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (বি.ফার্ম/এম.ফার্ম)।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে (এমএস অফিস) দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, ছুটির ভাড়া সহায়তা, লাভ বোনাস, ছুটি নগদীকরণ, মোবাইল সেট ভাতা, গ্রুপ জীবন বিমা, দুপুরের খাবার সুবিধা, পিক অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা এবং সাপ্তাহিক ২ দিন (শুক্র-শনিবার) ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।