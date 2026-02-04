হোম > চাকরি > এনজিও

ব্র্যাকে ট্রেইনার পদে ৭ জেলায় ৮ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক (এনজিও)। সংস্থাটির ট্রেইনার পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনার।

বিভাগ: ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রাম।

লোকবল নিয়োগ: ৮ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিওতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: বরিশাল (সদর), চট্টগ্রাম (খুলশী), খুলনা (খালিশপুর), নেত্রকোনা, রাজশাহী, রংপুর (সদর), সিলেট (সদর)

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

