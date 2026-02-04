আশা এনজিওতে ১৪৫৫ পদে বড় নিয়োগ

সম্প্রতি বড় ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আশা এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে জুনিয়র লোন অফিসার পদে ১৪৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জুনিয়র লোন অফিসার।
লোকবল নিয়োগ: ১৪৫৫ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: মাঠপর্যায়ে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: ২৩ হাজার ৯০৯ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, প্রতিবছর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, বাংলা নববর্ষ ভাতা।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬